الكويت - انطلاقاً من دور الشركة الراسخ في بناء قدرات الأجيال الصغيرة ودعم الأنشطة التعليمية، أعلنت أجيليتي للمخازن العمومية، الشركة العالمية الرائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، اختتام دورة شهر يوليو من برنامج "أكاديمية X" لعام 2025، وذلك ضمن شراكتها الممتدة مع أكاديمية "كودِد" لتعزيز المهارات الرقمية بين الشباب في الكويت، حيث استثمرت 227 طالبة وقتها خلال العطلة الصيفية في تجربة تعليمية مجانية ومتكاملة أسهمت في اكتسابهن مهارات جديدة.

يستهدف برنامج "أكاديمية X" تدريب طالبات المرحلتين الثانوية والجامعية على مهارات ريادة الأعمال التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول رقمية مبتكرة، حيث تتلقى المشاركات تدريباً عملياً على تأسيس المشاريع وتصميم تطبيقات ذكية تلبي احتياجات المستخدمين، كما يتضمن البرنامج محتوى متخصص في تصميم واجهات المستخدم، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لابتكار تطبيقات تفاعلية، إلى جانب تطوير مهارات التواصل، والقيادة، والعمل الجماعي، وهو ما يساهم في تعزيز قدرة الطالبات على التفكير الإبداعي وتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية قابلة للتنفيذ في المستقبل.

يتجسّد التزام أجيليتي بإعداد الشباب للمستقبل من خلال بناء شراكات فعّالة مع مؤسسات المجتمع المدني الرائدة، بهدف توفير المزيد من فرص التعليم والتدريب التقني والمهني، ويأتي دعم الشركة المتواصل لأكاديمية "كودِد" بوصفه نموذجاً للشراكات المثمرة وطويلة الأمد، فمنذ انطلاق برنامج "أكاديمية X" كنسخة مصغّرة ضمن برنامج "الكويت تبرمج" في عام 2023، مروراً بإطلاق نسختها الرسمية الأولى العام الماضي، ووصولاً إلى نسختها الثانية هذا العام؛ حقق البرنامج نجاحاً باهراً بتجاوز إجمالي الخريجات 500 طالبة حتى اليوم.

وقد أثبتت إسهامات أجيليتي المجتمعية الممتدة منذ ما يتجاوز العشرين عاماً، أهمية رعاية المبادرات التعليمية الهادفة في خلق بيئة حاضنة للنمو والإبداع، غايتها تمكين الجيل القادم من النساء المبتكرات في الكويت. ومنذ انطلاق شراكتها مع أكاديمية "كودِد" في عام 2022، ساهمت أجيليتي في الوصول إلى أكثر من 2,450 طالبة من خلال برنامجَي "الكويت تبرمج" و"أكاديمية X"، وتمضي أجيليتي في توسيع هذا الأثر خلال عام 2025 من خلال مبادرات جديدة بالتعاون مع شركائها من مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية، بهدف دعم وتمكين أكثر من 5,000 شخص في الكويت. وحتى اليوم تمكنت أجيليتي من خلال مبادراتها المجتمعية من الوصول إلى أكثر من 51,000 شخص في الكويت.

نبذة عن أجيليتي:

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ومدرجة في بورصة الكويت وسوق دبي المالي، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.agility.com

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