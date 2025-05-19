"صحة" تحمل أعلى معدل إسهام في القيمة الوطنية المضافة ضمن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات بواقع 81.13%.

"ضمان"، شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات، تحل ثانياً في قطاع التأمين بدولة الإمارات، بنسبة إسهام تبلغ 71.86%.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: مع انطلاق فعاليات "اصنع في الإمارات" 2025 اليوم، أعلنت "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن وصول إجمالي استثماراتها في السلع والخدمات التي يتم إنتاجها محلياً إلى 2.25 مليار درهم، حيث وجهت المجموعة في عام 2024 لوحده استثمارات بلغت قيمتها 1 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني بزيادة نسبتها 38% مقارنة بعام 2023، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في دعم أهداف دولة الإمارات الرامية لتوطين سلاسل الإمداد، ودعم الشركات الوطنية، وتحفيز وتيرة التنوع الاقتصادي.

وباعتبارها من الأعضاء الملتزمين ببرنامج القيمة الوطنية المضافة منذ عام 2022، بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تسير "بيورهيلث" على قدم وساق لتحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 13 مليار درهم من مشتريات المنتجات والخدمات المحلية بحلول عام 2032 تعزيزاً لالتزامها بالبرنامج. ومن خلال زيادة اعتمادها على الخدمات والسلع المنتجة محلياً واستثماراتها في التصنيع المتقدم وشراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الإماراتية، تسهم المجموعة بشكل فاعل في مبادرة "اصنع في الإمارات" التي تجسد ركيزة رئيسية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية في دولة الإمارات التي تهدف لزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

وفي هذا السياق، قالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "يستند نهجنا الاستثماري في المنظومة الصناعية بدولة الإمارات إلى رؤية طويلة الأمد لتعزيز مرونة الرعاية الصحية. ونعمل في هذا الإطار على توطين سلاسل الإمداد الرئيسية ودعم الابتكارات المحلية ودفع عجلة تطور البنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية من خلال مواصلة تطوير أهدافنا المنوطة بالقيمة الوطنية المضافة. وتسهم هذه الجهود في تلبية احتياجات اليوم وتؤسس منظومة مستدامة ومكتفية ذاتياً للرعاية الصحية تخدم مجتمعات الدولة وتنعم بها أجيال المستقبل، وتدعم في ذات الوقت الأهداف الوطنية الاقتصادية والصناعية الطموحة في الإمارات".

ويتجلّى التزام "بيورهيلث" بتعزيز النمو والابتكار الصناعي محلياً في الأداء القوي على مستوى القيمة الوطنية المضافة للأصول المنضوية تحت مظلتها، ومن بينها:

"صحة"، تحمل أعلى معدل إسهام في القيمة الوطنية المضافة ضمن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والبالغ 81.13%.

"ضمان"، شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات، وتأتي في المرتبة الثانية في قطاع التأمين بدولة الإمارات، بنسبة إسهام تبلغ 71.86%.

بيورلاب والمكتب الطبي، واللذان حصلا بالفعل على شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة، في حين تواصل مدينة الشيخ شخبوط الطبية العمل لتلقي الشهادة خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، بما يجسد خطوة هامة للامتثال الكامل على مستوى مجموعة "بيورهيلث".

وتعكس هذه الإنجازات الأداء القوي الذي تسجله أقسام المشتريات والتوطين والاستثمار والاستدامة، حيث يتم إعداد تقارير وإرسالها إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان الشفافية ومواءمة العمليات مع الأولويات الوطنية.

وأضافت ليا الدماني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة "بيورهيلث": "نحرص في مجموعة ’بيورهيلث‘ على مواءمة جهود الاستدامة وتوطين المشتريات لتحقيق أهدافنا الطموحة. وتبرز في هذا الإطار شراكاتنا الوثيقة مع الموردين المحليين في دولة الإمارات الذين يتقاسمون معنا ذات المعايير المعنية بالبيئة والجودة، بما يسهم في خلق قيمة طويلة الأجل تعود بالنفع على منظومتنا الصحية والاقتصاد الوطني ككل. ولاشك أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يمنحنا الزخم اللازم ضمن إطار عمل متكامل ويمكننا من توسيع بصمتنا المستهدفة بأسلوب مسؤول وقابل للقياس، ويوفر في ذات الوقت بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة".

وتغطي استراتيجية المشتريات في "بيورهيلث" المواد الطبية والأدوية والتكنولوجيا وخدمات البنية التحتية، مع تركيز على الموردين المحليين الذي يلبون المعايير العالمية ويتبنون ابتكارات محلية.

ومن خلال اتفاقيات الشراء الاستراتيجية والتطوير المستمر للموردين، تواصل المجموعة البحث عن فرص جديدة للتعاون مع المزيد من الشركات الصناعية المحلية بهدف تعزيز القدرة الصناعية، ودعم مرونة سلاسل الإمداد، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات بترسيخ دعائم قطاع صحي مستعد للمستقبل.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

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