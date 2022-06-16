أعلنت إريكسون (المسجلة في ناسداك: ERIC) عن فوزها بجائزة المزود الرائد في مجال التحول الرقمي، خلال حفل توزيع جوائز مؤتمر عالم الاتصالات في الشرق الأوسط 2022. ويتم منح هذه الجائزة لمزودي الحلول الذين يبتكرون أفضل الحلول المساهمة في تعزيز عملية التحول الرقمي.

وتم منح هذه الجائزة لإريكسون تقديراً لحل إريكسون لإظهار وتمكين الخدمة (Ericsson Exposure and Service Enablement Solution) الذي يتم استخدامه مع مئات من خدمات المستهلكين المتنقلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA). وتركزت هذه الخدمات المتنقلة حول التمايز والخدمات الجديدة ذات القيمة المضافة للمستخدمين النهائيين. من منظور المستخدم النهائي ، يتمثل أحد جوانب حل لحل إريكسون لإظهار وتمكين الخدمة في توفير جودة خدمات مميزة للمستخدمين النهائيين في أي مكان وفي أي وقت من خلال تزويدهم بقناة لتعزيز جودة الاتصال وسرعته مباشرةً من أجهزتهم.

قال لاكي لا ريكا، نائب الرئيس ورئيس الخدمات الرقمية في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "تعمل إريكسون باستمرار على تعزيز وتطوير منتجاتها لتوفير أفضل وأحدث التقنيات لمقدمي خدمات الاتصالات للتعزيز خدماتهم وإرضاء عملائهم. يركز حل إريكسون لإظهار وتمكين الخدمة الجديد على3GPP واجهات برمجة تطبيقات (APIs) مع ابتكارات إريكسون المضافة للنطاق العريض المتنقل المحسن وحالات استخدام إنترنت الأشياء (IoT) في الجيلين الرابع والخامس. نحن حاليًا بصدد تقديم حالات استخدام جديدة للجيلين الرابع والخامس لعملائنا والمستخدمين الأوائل لشبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط وأفريقيا. إن هذا التكريم من قبل عالم الاتصالات في الشرق الأوسطر (Telecoms World Middle East)هو شهادة على عملنا في الصناعة ويشرفنا أن نحصل على جائزة التحول الرقمي المميزة ".

يساعد حل إريكسون لإظهار وتمكين الخدمة مزودي خدمات الاتصالات (CSPs) على تمكين نماذج أعمال جديدة لحالات استخدام سواء كانت بين المنشآت التجارية والمطورين (B2D) أو بين المنشآت التجارية (B2B) أو بين المنشآت التجارية والمستهلكين (B2C) أو بين المنشآت التجارية والأطراف الخارجية (B2B2X) من خلال إنشاء نماذج أعمال قائمة على الشركاء وواجهات برمجة تطبيقات ثنائية الاتجاه تستفيد من إمكانات الشبكة الظاهرة بطريقة آمنة ومحكومة. يمكن أن تكون حالات الاستخدام هذه إما للنطاق العريض المتنقل المحسن وحالات استخدام إنترنت الأشياء (IoT) مع واجهات برمجة تطبيقات في الجيلين الرابع والخامس. يتيح حل إريكسون لإظهار وتمكين الخدمة للشبكة حالات استخدام إضافية وابتكارات مثل مواقع الحواف أو حوسبة الحواف متعددة الوصول (MEC) بين الأجهزة أو المشتركين نحو التطبيقات المستندة إلى الحواف (مثل ألعاب الحواف السحابية أو تطبيقات التحكم في الطائرات الالية).

واستلمت إريكسون جائزة المزود الرائد في مجال التحول الرقمي، خلال حفل توزيع جوائز مؤتمر عالم الاتصالات في الشرق الأوسط 2022، وهو حدث يعنى بشؤون التخطيط الاستراتيجي والابتكار والشراكات عبر منظومة الاتصالات. ويركز المؤتمر الذي استمر لمدة يومين على الاستراتيجيات والتقنيات والأفكار البتكرة ذات الأهمية الاستثنائية لشركات الاتصال في عام 2022، وذلك عبر بث العروض وتنظيم جلسات تفاعلية حية بحضور كبار المديرين التنفيذيين على مستوى القطاع عبر منطقة الشرق الأوسط.

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والبرمجيات والخدمات السحابية، والحلول اللاسلكية للمؤسسات، والتقنيات والأعمال الجديدة، وذلك لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com