221 وحدة سكنية موزعة على 14 طابق، بإجمالي مساحة قابلة للبيع تبلغ 160,461.31 قدم مربع

160,461.31 استخراج تأشيرة الإقامة الذهبية الإماراتية في مكاتب سامانا

يوفر المشروع أسلوب معيشة على نمط منتجع سياحي مع مسابح خاصة لجميع الوحدات

التسليم في مارس 2028

(دبي) - كشفت سامانا، شركة تطوير عقاري حائزة على جوائز مقرها دبي ولها محفظة مشاريع دولية متنامية، عن مشروع "سامانا بارك ميدوز" بقيمة 220 مليون درهم في مجمع دبي لاند السكني. ويتمتع المشروع الجديد بموقع مثالي عند تقاطع شارع دبي – العين السريع (E66) وطريق الإمارات (E611)، ما يوفر سهولة الوصول إلى أكثر وجهات دبي رواجا، بما في ذلك وسط المدينة والمناطق التجارية الرئيسية وأماكن الترفيه الشهيرة.

وبمساحة قابلة للبيع تبلغ 160,461.31 قدم مربع، يقدم مشروع "سامانا بارك ميدوز"، المقرر تسليمه في مارس 2028، أسلوب حياة راقي. ويتكون من 221 وحدة سكنية موزعة على 14 طابقا - استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وشقق بغرفتي نوم - تتميز جميعها بحمامات سباحة خاصة ومعيشة على نمط المنتجعات وتشطيبات عالية الجودة.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا: "لا يزال سوق العقارات في دبي يشهد طلبا قويا يفوق المعروض. ونحن ملتزمون بتلبية هذا الطلب من خلال طرح مشاريع عالية الجودة مثل "سامانا بارك ميدوز" في السوق. وتتميز محفظتنا بمشروعات فاخرة ذات تصميم معماري عصري يهدف إلى جذب مجموعة واسعة من المشترين بخطة دفع مرنة لمدة ثماني سنوات و0.5% بعد التسليم. ومع استمرار تزايد سمعة ومكانة دبي العالمية، نتوقع طلبا أكبر على العقارات في المدينة لسنوات قادمة."

استدامة ومعيشة على نمط المنتجعات

يوفر مشروع "سامانا بارك ميدوز" معيشة على نمط المنتجعات مع هندسة معمارية عصرية وحمامات سباحة خاصة وموقع متميز. وتلبي المرافق الترفيهية للمشروع، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية حديثة، وصالة ألعاب رياضية خارجية، وحمامات سباحة خارجية وداخلية، وحمام سباحة للأطفال ومنطقة للاستمتاع بأشعة الشمس، ومساحات خضراء تلبي احتياجات العائلات والأفراد الذين يبحثون عن نمط حياة صحي ونشيط. وتعمل أيضا النوافذ الكبيرة والأجهزة الموفرة للطاقة وتكنولوجيا المنزل الذكي وميزات التطوير المستدام على تحسين تجربة المعيشة.

تأشيرة الإقامة الذهبية الإماراتية

توفر شركة سامانا العقارية لمستثمريها معالجة سهلة لتأشيرة الإقامة الذهبية الإماراتية مباشرة في مكاتبها. وهذا يلغي الحاجة إلى قيام المستثمرين بزيارة الدوائر الحكومية، ما يوفر لهم الوقت والجهد.

وتجعل خطط الدفع المرنة والعائد المرتفع على الاستثمار مشروع "سامانا بارك ميدوز "جذابا بشكل خاص للمستثمرين من أوروبا والهند وباكستان والمملكة العربية السعودية. كما أنه مشروع مثالي للمتقاعدين الذين يبحثون عن بيئة هادئة ومتصلة جيدا.

ومن المقرر اكتمال المشروع في مارس 2028، وتتمتع شركة سامانا بسمعة طيبة في التسليم في الوقت المحدد. ويوفر المشروع الجديد مجموعة من وسائل الراحة، بما في ذلك مرافق اللياقة البدنية الحديثة والحدائق ذات المناظر الطبيعية ومساحات للتواصل الاجتماعي، ما يضمن نمط حياة فخم ومريح. وتبدأ الأسعار من 694,000 درهم إماراتي.

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