دبي، الإمارات العربية المتحدة: وضعت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المُدرجة في سوق دبي المالي، حجر الأساس لمشروع "أصايل أفينيو" – المجمع السكني الجديد الذي يُشكّل امتداداً لمشروع "تلال مردف" الرئيسي والذي تبلغ قيمته 2.2 مليار درهم، في منطقة مردف. ويُعد هذا المشروع، الذي تتولى تطويره "دبي للاستثمار العقاري"، الذراع العقارية للشركة، مرحلة جديدة ومتميزة في مسيرة نمو واحدة من أبرز وأعرق الوجهات السكنية في دبي.

شارك في وضع حجر الأساس عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من دبي للاستثمار و"دبي للاستثمار العقاري"، إلى جانب ممثلين عن الاستشاريين والمقاولين المعيّنين، في خطوة تعكس التزام المجموعة المستمر بتطوير مشاريع عالية الجودة تركز على المجتمع وتُسهم في إثراء المشهد العقاري المتنامي في دبي. ويضم مشروع "أصايل أفينيو"، الذي تُقدّر قيمته بـ 400 مليون درهم إماراتي، 193 شقة سكنية مصممة بعناية، تتنوع بين وحدات من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتتميز بمساحات رحبة، وتشطيبات راقية، وتقنيات ذكية توفر أسلوب حياة عصرياً ومتكاملاً. ويمثل المشروع امتدادًا نوعياً للمخطط الرئيسي لمشروع "تلال مردف"، مستفيداً من النجاحات التي حققها المشروع في "جناين"، و"نسايم"، و"الملتقى أفينيو"، والتي أرست بدورها معايير جديدة للسكن المجتمعي في دبي.

صرّح خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، قائلاً: "يمثّل وضع حجر الأساس لمشروع ’أصايل أفينيو‘ تأكيداً على التزام دبي للاستثمار المتواصل بتطوير مجتمعات سكنية تجمع بين الجودة، والقيمة، والاستدامة. لقد رسّخ مشروع ’تلال مردف‘ مكانته كنموذج رائد للحياة المتكاملة، ومن خلال ’أصايل أفينيو‘ نُعزز حضورنا في قطاع السكن بدبي، عبر تقديم حلول عمرانية مدروسة تلبي الطلب المتزايد على المساحات الحضرية التي توفّر الراحة والارتباط المجتمعي في آن واحد."

من المقرر أن تبدأ أعمال البناء في مشروع "أصايل أفينيو" خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقع استكماله وتسليمه بحلول الربع الثاني من عام 2027. ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة للمعيشة الذكية، إلى جانب مرافق متكاملة للصحة واللياقة البدنية، ومساحات خضراء مفتوحة ذات مناظر طبيعية، وبيئة مجتمعية متصلة ومحسّنة – جميعها تُسهم في توفير نمط حياة متوازن يُركّز على راحة ورفاهية السكان.

لمحة عن مشروع "أصايل أفينيو" في تلال مردف:

الموقع: مردف، دبي – ضمن مشروع تلال مردف، مع سهولة الوصول إلى الطرق السريعة الرئيسية والمرافق المجتمعية.

المطور: دبي للاستثمار العقاري

إجمالي الاستثمار: 400 مليون درهم إماراتي

عدد الوحدات: 193 شقة سكنية تشمل خيارات من غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم

موعد بدء الإنشاء: الربع الثاني من عام 2025

تاريخ الإنجاز المتوقع: الربع الثاني من عام 2027

الميزات الرئيسية: تصميمات عصرية فسيحة، وتشطيبات عالية الجودة، وتقنيات ذكية للمعيشة، ومرافق متكاملة للصحة واللياقة، ومساحات خارجية ذات مناظر طبيعية جذابة

نبذة عن دبي للاستثمار:

دبي للاستثمار هي مجموعة استثمارية متعددة الأصول، مدرجة في سوق دبي المالي، تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتدير محفظة متنوعة من الأعمال التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست الشركة عام 1995، لتصبح واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية في الدولة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة، وأبرمت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما أتاح فرصاً استثمارية استراتيجية في مختلف أنحاء المنطقة. تضم دبي للاستثمار 15,956 مساهماً، برأس مال مدفوع يبلغ 4.25 مليار درهم إماراتي، وتبلغ قيمة أصولها الإجمالية أكثر من 22 مليار درهم. وتستند الشركة في مسيرتها إلى الرؤية الاستثمارية المدروسة والخبرة العملية، لتعزيز النمو والتوسع، وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات في قطاعات متنوعة تشمل العقارات، والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. وتعكس استثمارات المجموعة التزامها المستمر بتنويع الأعمال بما يواكب التغيرات المتسارعة في اتجاهات السوق والصناعة، إلى جانب تركيزها على الاستفادة من فرص النمو الواعدة، وخلق وظائف مستدامة من خلال نهج استراتيجي وإبداعي طويل الأجل. كما تسعى دبي للاستثمار إلى تحقيق النمو عبر عمليات الدمج والاستحواذ وتوسيع نطاق أعمالها بما يعزز أهدافها الاستراتيجية ويخلق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.dubaiinvestments.com.

نبذة عن دبي للاستثمار العقاري (DIRC):

تُعد "دبي للاستثمار العقاري"، التابعة لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع، من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست في عام 2006 بهدف إنشاء محفظة متنوعة من المشاريع العقارية التي توفر فرص استثمارية طويلة الأجل في قطاعات السكن والتجارة والصناعة. تتمتع الشركة بسجل متميز من الإنجازات في تطوير أصول عقارية عالية الجودة، وتملك أراضي استراتيجية في كل من دبي وأبوظبي والشارقة، ما يتيح لها تنفيذ مشاريع مستقبلية واعدة. وتحرص "دبي للاستثمار العقاري" على تلبية متطلبات السوق من خلال تطوير مشاريع تتماشى مع احتياجات المستثمرين والسكان على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dirc.ae.

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