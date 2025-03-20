يعتبر المشروع الجديد أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية على أسطح المباني في مجمع الصناعات الوطنية بدبي

دبي: أعلنت شركة "هوتباك"، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف المستدامة ومقرها دبي، عن استكمالها بنجاح تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 2.2 ميجاوات على سطح مبنى منشأة التصنيع التابعة لها في مجمع الصناعات الوطنية بدبي، ليشكل بذلك أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية على سطح مبنى في منطقة مجمع الصناعات الوطنية، مما يعزز التزام "هوتباك" بالاستدامة البيئية وتبني حلول الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا المشروع تماشياً مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث تواصل "هوتباك" دفع أجندتها للاستدامة وتعزيز مكانتها في صناعة مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة.

وسوف يساهم المشروع في توليد ما يقرب من 3.52 مليون كيلوواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، مما يقلل بشكل كبير من اعتماد "هوتباك" على مصادر الطاقة التقليدية. كما سيعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2،992 طن متري كل عام، أي ما يعادل زراعة أكثر من 142،476 شجرة سنوياً.

وبهذه المناسبة، قال "عبد الجبار بي بي"، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "هوتباك":" فخورون بالمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية ودمج الممارسات المستدامة في عملياتنا. نحن لا ننظر إلى الاستدامة على أنها مجرد مسؤولية فحسب بل تمثل أيضاً استراتيجية عمل أساسية لهوتباك. يشكل استكمال مشروع الطاقة الشمسية على سطح المبنى خطوة هائلة نحو تحقيق رؤيتنا في دعم أهداف الحياد المناخي الوطنية والتحول إلى شركة محايدة للكربون. وبالاستفادة من الطاقة المتجددة، نعمل على تقليل بصمتنا البيئية وضمان الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل وتوفير التكاليف".

وأضاف قائلاً: "تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ويسعدنا المساهمة في دعم الانتقال نحو الطاقة النظيفة في الدولة. وتعزز هذه المبادرة التزامنا بالاستدامة والطاقة المتجددة كما تتوافق في ذات الوقت مع الرؤية البيئية الأوسع نطاقاً لدولة الإمارات والمتمثلة في الوصول إلى مستقبل أكثر اخضرارا".

وبدوره، علّق "زين الدين بي بي"، رئيس العمليات في هوتباك، قائلاً: "كشركة متخصصة في السوق في مجال حلول التعبئة و التغليف للمواد الغذائية، فإننا نسعى باستمرار إلى دمج الاستدامة في عمليات الإنتاج لدينا. ويعزز مشروع الطاقة الشمسية هذا استقلاليتنا في مجال الطاقة، مما يضمن عملنا بكفاءة أكبر وانبعاثات أقل. وإن استثمارنا في الطاقة المتجددة يعد بمثابة شهادة على التزام هوتباك بالريادة البيئية والتصنيع المسؤول".

وأضاف "أنفار بي بي"، رئيس قسم التكنولوجيا في هوتباك: "يعد اعتماد الطاقة الشمسية في منشأتنا بمجمع الصناعات الوطنية إنجازاً تقنياً كبيراً يؤكد قدرتنا على مزج أحدث الابتكارات العصرية مع الاستدامة. ويعتبر هذا المشروع مجرد البداية، حيث سنواصل الاستكشاف والاستثمار في الحلول المتقدمة الموفرة للطاقة لتقليل بصمتنا الكربونية ودفع مستقبل التصنيع الأخضر".

ويمتد التزام "هوتباك" تجاه الاستدامة إلى ما هو أبعد من هذا المشروع للطاقة الشمسية، حيث تدمج الشركة باستمرار المبادرات الصديقة للبيئة في عملياتها. وبصفتها شركة متخصصة في حلول التعبئة والتغليف المستدامة، تستثمر "هوتباك" بشكل متواصل في التقنيات المبتكرة وعمليات التصنيع المسؤولة لتقليل تأثيرها البيئي.

وإضافة لذلك، تطبق "هوتباك" استراتيجية سلسلة التوريد الدائرية من خلال دمج المواد المُعاد تدويرها بعد الاستهلاك (PCR) في عملياتها الانتاجية، مما يضمن إعادة استخدام النفايات البلاستيكية في حلول تغليف جديدة.

علاوةً على ذلك، وسعت مبادرة إعادة التدوير التي أطلقتها "هوتباك" بالتعاون مع "ريكاب فيوليا"، جهودها في جمع النفايات وإعادة تدويرها عبر منشآتها ومواقع شركائها. وتتماشى هذه المبادرات، من بين مبادرات عديدة أخرى، مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات واستراتيجية الحياد المناخي 2050، مما يعزز دور "هوتباك" في قيادة مستقبل أكثر اخضراراً لصناعة التعبئة والتغليف.

وتحافظ "هوتباك" على التزامها بدمج التقنيات المبتكرة والصديقة للبيئة في عملياتها، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في حلول التعبئة والتغليف المستدامة. وفي ضوء الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الطاقة، ستواصل "هوتباك" الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة والممارسات المسؤولة بيئياً لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

نبذة عن "هوتباك":

تأسست في العام 1955، تعتبر "هوتباك" الدولية شركة رائدة معترف بها في تصنيع وتوريد منتجات تغليف المواد الغذائية. تنتشر عمليات الشركة اليوم في 16 بلداً، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمغرب وساحل العاج ونيجيريا واسبانيا وأستراليا. وخلال فترة زمنية قصيرة، نمت الشركة لتصبح واحدة من اللاعبين الرائدين في قطاع التغليف بسبب سمعتها في توريد منتجات عالية الجودة، وأسعارها المعقولة وخدماتها المتميزة. وتعتبر "هوتباك" متجراً متكاملاً يقدم مجموعة كاملة من منتجات التغليف لقطاعات الفنادق والمطاعم، والتجزئة والتغليف الصناعي. كما تمثل الشركة شركات التصنيع الرئيسية الأخرى حول العالم، فيما يتم تعبئة منتجاتها بصورة صحية في تصاميم عصرية وجذابة وتسويقها تحت علامات "هوتباك" (مجموعة ذات استخدام مفرد) و"سوفت كول" (مجموعة المحارم).

كشركة متخصصة في تغليف المواد الغذائية، حصلت "هوتباك" على شهادات BRCGS, SEDEX, ESMA, PEFC, FSC, ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018، التي تضمن أعلى درجات جودة المنتجات. كما فازت "هوتباك" بجائزة دبي للجودة المرموقة ضمن فئة جائزة دبي للصناعة الذكية 2020 لقطاع التصنيع. وتمتلك "هوتباك" اليوم 50 مركزاً حصرياً للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر أكثر من 600 منتج متخصص غير متوافر في محال السوبرماركت، فضلاً عن امتلاكها موقع www.hotpackwebstore.com الإلكتروني، الذي يعتبر أكبر متجر الكتروني لمنتجات تغليف المواد الغذائية على مستوى المنطقة. وعلى مرّ السنين، أصبحت "هوتباك" علامة موثوقة بفضل منتجاتها وخدماتها المتميزة، وعمليات الترويج المتواصلة لعلامتها.

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