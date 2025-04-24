دبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلق الرئيس التنفيذي لشركة البراري نموذجًا سكنيًا قائمًا على الطلبات، يُعزز الشراء الهادف والتوافق مع المجتمع.

يقع المشروع في "جميرا جاردن سيتي"، ويقدّم أكثر من مجرّد مساكن فاخرة؛ إنه تجربة متكاملة ومُختارة بعناية لأولئك الذين يبحثون عن نمط حياة يتّسم بالطموح وروح الانتماء والتوازن. ومع توفّر 39 وحدة فقط، حيث تم بيع أكثر من 60% منها، يُعد هذا الإطلاق محطّة فريدة في رحلة إعادة تعريف العيش الحضري بمفهومه الواعي.

بعد بيع كافّة الشقق خلال المرحلة الخاصّة بكبار الشخصيات الذين آمنوا بالرؤية منذ بدايتها -إذ أن "إليمنتال 22" مخصّص لفئة الجمهور التي تختار بعناية، وتعيش الحياة بقيم واضحة وهادفة- أصبح المشروع متاحاً اليوم لباقي العملاء، ولكن بأعداد محدودة للغاية.

في مدينة تُعرف بالسرعة واتخاذ القرارات الفوريّة، اختار ممثلو "إليمنتال 22" نهجاً مختلفاً، أكثر رُقياً وعُمقاً في التفكير. حيث يُطلب من الراغبين في السكن التقدّم بطلب للانضمام إلى مجتمع يقدّر القيم، ويرتكز على العافية والروابط الإنسانيّة الصادقة وأسلوب الحياة المتناغم، حيث ينعم الجميع بحياة تسير على إيقاع هادئ ومنضبط، وبرفاهيّة مبنيّة على التوازن الحقيقي.

وقد صرّح هزّاع زعل، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إليمنتال للتطوير العقاري، معلّقاً بالقول: "لم نرغب ببناء مبنى جديد فحسب، بل سعينا لتأمين أسلوب حياة ينسجم مع ما يبحث عنه الناس حقاً: نمط حياة يرتكز على الإدراك والحضور الهادف، والانتماء والترابط الإنساني، والمعنى الحقيقي للعيش ووضوح الغاية منه."

وقد استندت هذه الرؤية الطموحة إلى خبرته الرائدة في البراري - التي لطالما اعتُبرت القلب الأخضر النابض لإمارة دبي. ويأتي مشروع "إليمنتال 22" كامتداد عصري فاخر لتلك الفلسفة العميقة، حيث يُدخل الطبيعة إلى أعماقه، ويوازن بين حيوية المدينة وإحساسها الهادئ بالمكان.

وأضاف زعل: "كما حوّلت البراري الصحراء إلى مجتمع نابض بالحياة الخضراء، أسعى اليوم لجلب تلك الرؤية إلى قلب المدينة. الطبيعة هنا لا تتوقّف عند مدخل المبنى، بل تنساب داخله وتحتضنه."

في "إليمنتال 22"، العافية ليست ميزة إضافيّة، بل الجوهر الذي يستند إليه نمط الحياة. مع أولى خطواتك داخل المبنى، تستقبلك مساحات مفتوحة بارتفاع مضاعف، تحتضن "ذي ميل كافيه" (The Mill Café)، حيث رائحة القهوة الطازجة وأصوات المحادثات الهادئة التي تمهّد الطريق ليوم مليء بالتوازن.

تنساب أشعة الصباح عبر النوافذ الممتدّة من الأرض إلى السقف، بينما ينتقل السكان بسلاسة بين الحركة والسكون - من تمارين البيلاتس مع شروق الشمس، إلى السباحة في المسبح العلوي، إلى لحظات الاسترخاء في صالة التعافي، ما يجعلك تشعر أن العافية تسكن كل زاوية، من السطح إلى الأعماق.

أبرز المرافق الصحيّة:

مسبح عائلي على السطح بإطلالات بانوراميّة على أفق دبي

مسبح مخصّص للسباحة الاحترافيّة

صالة رياضيّة داخليّة بارتفاع مزدوج مع منطقة تدريب خارجي

استوديو بيلاتس متخصّص

منطقة تعافي تضم ساونا وغرفة بخار

نادي أطفال داخلي وخارجي نابض بالحياة

سينما منزليّة خاصّة بالمقيمين فقط

"ذي ميل كافيه" مساحة مجتمعيّة للراحة والعمل والتواصل الإنساني

هذا هو مفهوم العافية المتكامل – مبنيٌ في صميم الحياة اليوميّة.

مجتمع فاخر بتصميم فريد...

لا يُعد "إليمنتال 22" مجرّد مشروع سكني، بل هو امتداد مدروس لإرث عريق بدأ مع البراري. وقد بُني المشروع على ذات القيم التي ميزت "البراري": التصميم منخفض الكثافة، التواصل مع الطبيعة، وروح المجتمع الحقيقي.

اختيار "جميرا جاردن سيتي" لم يأتِ من فراغ؛ فالحيّ يمتاز بتخطيط منخفض الارتفاع والكثافة، ومساحات خضراء مفتوحة، وشوارع قابلة للمشي، ممّا يجعل منه البيئة المثاليّة لإعادة إدخال الطبيعة إلى قلب دبي.

يقع "إليمنتال 22" على بُعد دقائق فقط من وسط دبي، مركز دبي المالي العالمي، وسيتي ووك، ويجاور أكبر حديقة في المنطقة، والتي تحتوي على ملعب كرة قدم، وملعب باديل، ومسار للجري، ومنطقة ألعاب للأطفال، ممّا يوفّر توازناً نادراً بين الهدوء والمجتمع الحضري الراقي. مع مرافق صحة وعافيّة حصريّة تمتد عبر طابقين كاملين - من المسابح على السطح إلى استوديو البيلاتيس، وغرف التعافي، ونادي الأطفال، والمقهى المشترك - تنساب الحياة اليوميّة هنا بسلاسة تامّة بين العمل، والراحة، واللعب.

التقديم مفتوح الآن

بعد الإطلاق الخاص الناجح وبَيع أكثر من 60% من الوحدات، لا تزال هناك وحدات محدودة مُتاحة. لذا يُرجى العلم بأنّ التقديم للانضمام إلى هذا المجتمع الواعي مفتوح الآن.

جميع الطلبات تخضع للمراجعة بعناية - ليس فقط بما يختص بعمليّة البيع، بل للتأكّد من توافق نمط حياة المتقدمين مع قيم المشروع التي تتمحور حول حياة هادفة متجذّرة في الطبيعة، تجمع بين الإدراك الذاتي والاتصال بالمحيط، والتفاعل الواعي معه.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.elementaldevelopments.ae



حول "إليمنتال":

إليمنتال مشروع عقاري جديد أسسه هزاع زعل، الرئيس التنفيذي لشركة البراري، مستمدًا إلهامه من خبرة تمتد لأكثر من عقد في بناء مجتمعات سكنية مستوحاة من الطبيعة. انطلاقًا من الرؤية التي جعلت من البراري القلب الأخضر لدبي، تُقدم إليمنتال منظورًا جديدًا للحياة الحضرية، متجذرًا في الصحة والعافية، والتصميم المدروس.

مع التركيز على الهندسة المعمارية منخفضة الكثافة، والممارسات المستدامة، وتجارب السكان القيّمة، تُبدع إليمنتال مشاريع سكنية راقية تندمج بسلاسة مع نسيج المدينة، وتوفر ملاذًا بعيدًا عنها. يتميز كل مشروع بموقعه المدروس، وجمال تصميمه، وتصميمه الذي يدعم أسلوب حياة يتميز بالحضور والتواصل والتوازن.

www.elementaldevelopments.ae

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