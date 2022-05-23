القاهرة - وقعت مراكز، التي تُعد واحدة من أكبر مطوري المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر، وكرم سولار، الشركة الرائدة في مجال الطاقة الشمسية والمرافق المتعددة في مصر، اتفاقية لتوزيع الطاقة بقدرة 22 ميجاوات لمول D5M “دي فايف ام" ، أحدث وجهات التسوق لشركة مراكز والتي يُعد جزءًا من مشروع District Five، المشروع الرئيسي لشركة مراكز في منطقة شرق القاهرة.

وبموجب اتفاقية توزيع الطاقة، ستستثمر كرم سولار في البنية التحتية للطاقة الكهربائية في مول “دي فايف ام" D5M وستكون مسؤولة عن تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء الداخلية للمشروع، بالإضافة إلى تحصيل الاستهلاكات من مستأجري "دي فايف ام".



ومن جانبه، علق المهندس/ باسل رمزي - العضو المنتدب لشركة مراكز قائلًا: "تضع مراكز مستويات غير مسبوقة في تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر. إننا نتطلع لإقامة شراكة مثمرة مع كرم سولار لأننا نستهدف تزويد مشروعاتنا المتنوعة بمصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة. والجدير بالذكر اننا في مراكز نستهدف دائما تقديم الافضل لخدمة مجتمعنا.

تتضمن الاتفاقية أيضًا إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتزويد “دي فايف ام" D5M بقدرة 1.7 ميجاوات من الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، بهدف التوسع لتشغيل 100٪ بالطاقة المتجددة بحلول عام 2027

وتعليقًا على الاتفاقية، يقول السيد/أحمد زهران-الرئيس التنفيذي لشركة كرم سولار: "شركة مراكز واحدة من أكثر المطورين إبداعًا وإنجازًا التي تعاملنا معهم. في الوقت نفسه يُعد مول “دي فايف ام"D5M مشروعًا ضخمًا وعلامة فارقة في مسيرة برنامج توزيع الطاقة الحضرية الذي تنفذه كرم سولار، حيث سيكون هذا المشروع من أهم توسعاتنا في منطقة شرق القاهرة"

وبعد التوقيع على اتفاقية توزيع الطاقة في “دي فايف ام" D5M بقدرة 22 ميجاوات، يصل إجمالي قدرات توزيع الطاقة التي تقيمها كرم سولار لأكثر من 40 ميجاوات تغطي احتياجات العديد من مشروعات التطوير العقاري ومناطق جغرافية تنتشر في جميع أنحاء مصر. لقد ساهم نموذج الأعمال المتميز الذي تطبقه شركة كرم سولار في نمو مجال توزيع الطاقة من خلال الاستثمار المباشر في البنية التحتية للطاقة في المشروعات المختلفة، مما يقلل بشكل كبير من حجم التكاليف التي يتحملها المطورين.

تتضمن محطة الطاقة الشمسية التي ستقيمها كرم سولار في D5M ومخطط توزيع الطاقة، عدادات ذكية تدعمها تطبيقات هاتفية للمستأجرين، ومحطات شحن للسيارات الكهربائية، وبرامج تمويل الكهرباء للشركات المُستأجرة في المشروع، وهو ما يمثل جزءًا من عرض توزيع الطاقة الذي يميز كرم سولار عن أي مقدم آخر لخدمات خدمة توزيع الطاقة، من حيث وفورات التكاليف وباقة خدمات القيمة المضافة الأخرى.

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عن شركة مراكز للاستثمار العقاري

شركة «مراكز» هي الذراع الاستثماري لمجموعة فواز الحكير السعودية أكبر مطور ومشغل للمراكز التجارية الفاخرة على مستوى المنطقة. وتعد «مراكز» من كبرى شركات تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر، حيث تمتلك وتدير مجموعة من المشروعات المتميزة بتحقيق أعلى الإيرادات المتكررة في السوق المصري. وتشمل باقة مشروعات شركة «مراكز»، مشروعها الرائد «مول العرب» بغرب القاهرة، ومشروع «أيون» أول أبراج سكنية فاخرة في مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى مشروعات «D5M» و«مايند هاوس» وديستريكت 5» السكني بمدينة القطامية الجديدة. وبعد نجاحها في افتتاح «مول طنطا» خلال 2019، و«تاون سنتر» خلال عام 2020، تتطلع الشركة إلى افتتاح مراكزها الجديدة المرتقبة «D5M» خلال 2022 و«مول المنصورة» خلال عام 2023.

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عن شركة KarmSolar

تقود KarmSolar حاليًا النمو الذي يشهده قطاع الطاقة الشمسية الخاص في مصر، مُحدثة ثورة في هذا السوق من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية. بفضل الخبرة التقنية والمالية المتميزة للشركة، والمستخدمة في تقديم الحلول المتكاملة للطاقة الشمسية في توليد الطاقة وتحلية المياه ومرافق البناء، تقود KarmSolar السوق المصري اليوم عبر تنفيذ أكبر مجموعة من المشاريع الخاصة للطاقة الشمسية.

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طارق يحيى

مدير العلاقات الإعلامية

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