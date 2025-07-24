حقق الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مما يعكس زخم النمو القوي، كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.9 مليار درهم، ويرجع هذا النمو القوي إلى التوسع المستمر في تدفقات الدخل الممول وغير الممول على حد سواء. ونمت نسبة التمويل المقدم للمتعاملين بنسبة 13% لتصل إلى 80 مليار درهم، في حين أظهرت ودائع المتعاملين نمواً استثنائياً، حيث ارتفعت بنسبة 27% لتصل إلى 97.4 مليار درهم. وتمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير الآن 65.5% من إجمالي الودائع. وبذلك تسلط هذه النتائج الضوء على مكانة الإمارات الإسلامي كأحد المصارف الإسلامية الرائدة في

دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2025:

أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول

ارتفعت التكاليف بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مما يعكس استمرار الاستثمارات لدفع عجلة النمو

عكس قيد مخصصات انخفاض القيمة عند 136 مليون درهم

أظهرت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

ارتفع صافي الربح ليسجل 1.863 مليار درهم، بزيادة قدرها 12%

هامش صافي الربح جيد عند 3.74%

بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية مع التنوع الجيد في مزيج الودائع تمكن المصرف من تقديم منتجات متطورة لمتعامليه

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 138 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025

ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين إلى 80 مليار درهم، بزيادة قدرها 13% خلال النصف الأول من عام 2025

ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 97.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 27% خلال النصف الأول من عام 2025، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 65.5% من إجمالي الودائع

جودة الإئتمان: بلغ معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة عند نسبة 2.8% مع نسبة تغطية قوية عند 159.9%

رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.4% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 18.5%، مركز رأس المال القوي والمستقر للمصرف

بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 82%، ضمن النطاق المستهدف لإدارة المصرف

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي:

"حقق الإمارات الإسلامي أرباحا قياسية قبل الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ هامش صافي الربح 3.74%، في حين زاد الربح التشغيلي بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

ويواصل الإمارات الإسلامي تحقيق نتائج قوية والوصول إلى أهدافه الرئيسية مع التركيز بشكل مكثف على التكنولوجيا والخدمات الجديدة مع تعزيز الاستدامة. ولا نزال ملتزمين بتطويرعروضنا الرقمية لمتعاملينا من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات من خلال مواصلة قيامنا باستثمارات استراتيجية في الحلول التقنية المتطورة.

ومع استمرار ازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، يفخر الإمارات الإسلامي بلعب دور أساسي في مسيرة نمو هذه الدولة. وقد نجح المصرف في إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، والتي لاقت استحساناً وإقبالاً كبيراً من المستثمرين دولياً وإقليمياً. ويؤكد هذا الإنجاز على الاعتراف المتزايد بالإمارات الإسلامي بين المستثمرين العالميين، حيث تواصل الصيرفة الإسلامية تحقيق نمواً قوياً على مستوى العالم مع استمرارنا في تقديم منتجات متطورة، ويلتزم الإمارات الإسلامي بضمان استخدام عائدات الطرح للمساعدة في نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد عقدنا مؤخراً شراكة مع "ليونتك للأوراق المالية" (ليونتك) لتوسيع عروض إدارة الثروات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ووقعنا اتفاقية مع شركة " دُرَر أوكتا" لتسهيل إدارة الجوانب المالية لمشروع عقاري فخم في إمارة رأس الخيمة.

دُرَر أوكتا" لتسهيل إدارة الجوانب المالية لمشروع عقاري فخم في إمارة رأس الخيمة. وقد حصل المصرف على التقدير الذي يستحقه عن أدائه وريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال فوزه بعدد من الجوائز العالمية المرموقة في النصف الأول من عام 2025 ومن بينها جائزة "أفضل مصرف رقمي إسلامي في العالم" في حفل توزيع جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي، إضافة إلى سبع جوائز أخرى، بينما فاز بجائزتي "أفضل مصرف إسلامي للشركات في العالم" و"أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة" في حفل توزيع جوائز "غلوبال فاينانس".

وبصفتنا مصرفاً عميق الجذور في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا ملتزمون بالنمو الوظيفي المستمر لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الإمارات الإسلامي. وبمعدل توطين يبلغ 42.3 %، نواصل جهودنا لاستقطاب وتطوير الكفاءات الإماراتية ليصبحوا قادة المستقبل في الدولة."

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

"استمر زخم النمو في الإمارات الإسلامي في النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الدخل 2.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول.

وارتفع إجمالي الأصول بشكل كبير بنسبة 24% ليصل إلى 138 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، في حين ارتفع التمويل المقدم للتعاملين بنسبة 13% ليصل إلى 80 مليار درهم. وأظهرت ودائع المتعاملين نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 27% لتصل إلى 97.4 مليار درهم، حيث بلغت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير65.5% من الودائع.

وخلال الستة أشهر الأولى من العام، عزز المصرف التزامه المستمر بتمكين المجتمع والشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية الإسلامية عبر تقديم حساب ألفا للشباب، حيث تشجع هذه الخدمة أولياء الأمور على تمكين أبنائهم في اكتساب المهارات الأساسية للثقافة المالية وتعريفهم بالاستقلال المالي في سن مبكرة.

وعزز الإمارات الإسلامي التزامه بالتميز المصرفي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع المساهمة في منظومة الأعمال المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إطلاق الحساب الماسي للخدمات المصرفية للأعمال، المصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة العالية.

كما نواصل التركيز على الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة الابتكار الرقمي مما يعزز من تجربة المتعاملين، حيث عقد الإمارات الإسلامي مؤخراً شراكة مع دائرة التسجيل العقاري في الشارقة لتعزيز كفاءة إجراءات التسجيل العقاري والتمويل.

كذلك يدرك الإمارات الإسلامي أن موظفيه يشكلون ركيزة أساسية للنجاح، إذ أطلق المصرف العديد من المبادرات الموجهة لموظفيه بما في ذلك "مبادرة لنخلق مصرفيين" التي تدعم تعلم وتطوير ونمو الكفاءات الإماراتية المختارة في مختلف قطاع الأعمال، و"برنامج سفراء الإمارات الإسلامي" الذي يركز على التعاون بين المصرف والشركاء الخارجيين في مختلف الأنشطة لتحقيق الاستدامة."

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae .

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