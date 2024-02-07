منح 49 عقداً لـ 36 شركة محلية بهدف تطوير مشاريع بنية تحتية ومشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات في جميع أنحاء أبوظبي.

ضخ 10.5 مليار درهم في الاقتصاد المحلي، دعماً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.

ترسية 53% من العقود لتنفيذ مشاريع تطويرية تابعة لشركة الدار.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") ترسية 49 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار درهم لتنفيذ سلسلة من المشاريع الرئيسية، بما فيها مشاريع بنية تحتية ومشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات في جميع أنحاء إمارة أبوظبي خلال العام 2023.

وقد تم ترسية العقود على 36 شركة في دولة الإمارات مع إعادة ضخ ما يقرب 50% من قيمتها – 10.5 مليار درهم – في منظومة الاقتصاد المحلي، تماشياً مع مستهدفات برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي أطلقته حكومة الإمارات ضمن "مشاريع الخمسين". ويُعد هذا البرنامج محركاً رئيسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

وتتضمن هذه العقود الممنوحة تنفيذ وتسليم مشاريع سكينة تضم فللاً ووحدات تاون هاوس وشقق بالإضافة إلى مساحات مكتبية من فئة ’أ’ ومساحات تجزئة ومدارس وطرق رئيسية سريعة في بعضٍ من أكثر المناطق نمواً في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات ومنطقة الشامخة. وتجدر الإشارة أنه تمت ترسية 53% من هذه العقود لتنفيذ مشاريع تابعة لشركة "الدار"، بينما تخصص النسبة المتبقية من العقود البالغة 47% لتنفيذ مشاريع بتكليف من حكومة أبوظبي.

وفي هذه المناسبة، قال عادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للمشاريع": "تعكس القيمة الكبيرة للعقود التي منحتها شركة الدار خلال العام 2023 التطوّر المستمر الذي تشهده أبوظبي، مما يؤكد تحوّل الإمارة إلى وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والسياحة. وستلبي هذه المشاريع عقب اكتمالها الطلب المتنامي على الخيارات السكنية الجديدة، كما ستوفر مساحات مكتبية وتجزئة عصرية وتحسينات متطورة في البنية التحتية تثري جودة الحياة في الإمارة".

وأضاف عادل عبدالله البريكي قائلاً: "لطالما تلتزم الدار بتطبيق مفهوم الاستدامة في عقود المشتريات، مما يضمن مساهمة جميع الموردين والمقاولين بدور إيجابي في دعم التزاماتنا نحو تحقيق مستهدفات خطة صافي الانبعاثات الصفري، التي ترتكز على عدة محاور أساسية تتضمن التصميم منخفض الكربون وسلسلة التوريد منخفضة الكربون والبناء الأخضر والاقتصاد الدائري".

وقامت شركة الدار في جزيرة السعديات، خلال العام 2023، بتعيين شركة تروجان للمقاولات العامة، بالشراكة مع "شركة الإنشاءات العربية"، لتنفيذ المرحلتين الأوليين من مشروع "السعديات لاغونز"، بينما كلّفت شركة "اينوفو بيلد" بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع. وإجمالاً، ستتولى هذه الشركات تطوير أكثر من 2000 وحدة سكنية في مشروع "السعديات لاغونز". كما أرست "الدار" عقداً على شركة "اينوفو بيلد" لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات وتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع "سعديات غروف"، وجهة التجزئة الدولية في قلب المنطقة الثقافية.

وفي جزيرة ياس، قامت الدار بتعيين شركة فيبريكس لتنفيذ أعمال تطوير وحدات سكنية في ياس بارك غايت وياس بارك فيوز، ويشمل ذلك 849 وحدة سكنية، على مقربة من أبرز معالم الجذب الترفيهية في جزيرة ياس. كما قامت الدار بتعيين "شركة الإنشاءات العربية" لتنفيذ برج مكتبي من فئة ’أ’ ، في إطار حرصها على تلبية الطلب المتنامي على المساحات التجارية والمكتبية في جزيرة ياس.

كما حصلت شركة "نورول" على عقد لتنفيذ وحدات الفلل وأعمال البنية التحتية في مشروع "فيء الريمان 2"، مما سيضيف 557 وحدة سكنية جديدة إلى منطقة الشامخة. كما قامت الدار بتعيين شركة "تروجان للمقاولات العامة" لتطوير وحدات الفلل وتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع "بلغيلم"، وهو مجمّع سكني جديد يضم 1,743 منزلاً مصممة حصرياً لمواطني دولة الإمارات بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان.

فضلاً عن ذلك، عيّنت "الدار" شركة "الوطنية للمشاريع والتعمير" ونايل وبن حرمل هيدرو اكسبورت ونور الصحراء للمقاولات العامة وسيتي كونستركشن للمقاولات العامة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة. كما كلّفت كلاً من شركة كومبايند غروب وبيفوت وبرايت أكورد وداتش فاونديشن وشركة المقاولون الخليجيون وويسترن بيتش والطاير ستوكس لتطوير مشاريع رئيسية أخرى.

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-انتهى-