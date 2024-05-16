أجيليتي تحقق صافي أرباح بقيمة 18.7 مليون دينار كويتي

في الربع الأول من العام 2024

الكويت - 16 مايو 2024 - أعلنت أجيليتي الشركة المختصة في خدمات وابتكارات سلاسل الامداد وبنيتها التحتية اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2024 محققة أرباح بلغت 18.7 مليون دينار كويتي وبما يعادل 7.32 فلس للسهم الواحد، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقد ارتفعت أرباح الربع الأول قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17.2% لتصل إلى 70.8 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الإيرادات إلى 336.3 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 4.9%. هذا النمو كان مدفوعاً بأداء كيانات أجيليتي الرئيسية، التي تنتهج كل منها خارطة طريق خاصة بها لتحقيق المزيد من النمو.

أحدث المستجدات

في 2 مايو 2024، أعلنت أجيليتي عن إدراج شركتها التابعة، أجيليتي جلوبال بي إل سي ، في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ( ADX ) تحت رمز السهم < AGILITY >. تمتلك أجيليتي 51% من أجيليتي جلوبال وستقوم بتوحيد نتائج الشركة ضمن نتائجها المجمعة.

وحول عملية الإدراج أوضح السيد/ طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي قائلاً: "إن إدراج أجيليتي جلوبال في سوق أبوظبي للأوراق المالية يبلور قيمة الأصول الدولية لأجيليتي ويمكّن الشركة من الوصول إلى المزيد من أسواق رأس المال لدفع المزيد من النمو. سوف تنتهج كل شركة من الشركات التابعة لأجيليتي خارطة طريق مختلفة للاستثمار والنمو بشكل أكبر. وتعد شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع المساهم الأكبر في شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي وسيتم دمج بياناتها المالية مع البيانات المالية للمجموعة."

اعداد التقارير المالية

بالنسبة للربع الأول من عام 2024، لم تتغير طريقة ادراج البيانات المالية لشركة أجيليتي. وبما أن توزيع الأرباح العينية قد نفذ يوم إدراج شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي والذي كان في 2 مايو 2024، سوف ينعكس هذا التغيير في البيانات المالية للشركة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024.

ملخص الأداء المالي لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع للربع الأول من عام 2024

• بلغ صافي أرباح أجيليتي 18.7 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 22%، وبلغت ربحية السهم 7.32 فلس.

• ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لشركة أجيليتي بنسبة 17.2% لتصل إلى 70.8 مليون دينار كويتي.

• ارتفعت إيرادات أجيليتي بنسبة 4.9% لتصل إلى 336.3 مليون دينار كويتي وارتفع صافي الإيرادات بنسبة 18.9%.

• تتمتع أجيليتي بميزانية عمومية جيدة تبلغ أصولها 3.9 مليار دينار كويتي.

• بلغ التدفق النقدي التشغيلي لشركة أجيليتي 25.9 مليون دينار كويتي للربع الأول من عام 2024.

نبذة عن أجيليتي:

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ويعمل في شركاتها المنتشرة في القارات الست أكثر من 45,000 موظفاً، وهي مدرجة في بورصتي الكويت ودبي. أجيليتي متخصصة في تنمية وتوسعة نطاق شركاتها العاملة. وتتضمن شركاتها أكبر شركة خدمات طيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة خدمات لوجستية للوقود السائل (ترايستار)؛ الشركة الرائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية). كما تمتلك أجيليتي شركات أخرى متخصصة في خدمات رقمنة الجمارك، وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية، وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية. كما تستثمر أجيليتي في ابتكارات سلاسل الإمداد والاستدامة ومرونة المجتمعات، ولديها محفظة آخذه بالنمو من خلال تملك حصص أقلية في شركات مدرجة وغير مدرجة.

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