أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت مجموعة ملتيبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم Multiply)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، والتي أظهرت تسجيل المجموعة لصافي أرباح، باستثناء التغييرات في القيمة العادلة، بلغت 395 مليون درهم إماراتي قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، (403 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2024). وعند استبعاد تأثير مشروع "كاليون إنيرجي" المشترك" (الذي نتجت عنه حصة من الخسائر بسبب فروقات العملة الناتجة عن إعادة تقييم القروض المقوّمة باليورو) ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين على مستوى المجموعة بنسبة 38% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025.

ارتفع صافي الأرباح من الشركات التابعة بنسبة 52%، مدعوماً بنمو قوي عبر مختلف القطاعات. وبلغ صافي الأرباح المُعلنة 532 مليون درهم، تشمل أرباحاً غير محققة بقيمة 318 مليون درهم ناتجة عن إعادة التقييم، مدفوعة بتقلّبات السوق الدورية.

وتواصل المجموعة تركيزها على تكامل العمليات عبر مختلف قطاعات أعمالها، مع إيلاء أهمية خاصة للتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية. وقد ساهمت هذه الجهود في الحفاظ على زخم قوي في الإيرادات، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 503 ملايين درهم، مدفوعة بالنمو عبر جميع القطاعات، والدمج الكامل لنتائج شركة "ذا جرومينغ كومباني هولدينج" خلال الربع، إلى جانب الاستحواذ على مركز "إكسلنس" لتعليم قيادة السيارات. وحافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستوى قوي بلغ 52%، مما يعكس استمرارية الربحية في مجمل المحفظة الرئيسية.

ارتفع صافي الأرباح من القطاعات التشغيلية التابعة بنسبة 52%، مدفوعاً بتضاعف صافي الأرباح في قطاع اللياقة الصحية والجمال، وارتفاع صافي الأرباح في قطاع التنقل بنسبة 48%، نتيجة النمو العضوي وغير العضوي، إلى جانب نمو قطاع الإعلام والاتصال بنسبة 23%. سجلت المجموعة خسارة جزئية بقيمة 54 مليون درهم من مشروع "كاليون إنيرجي" المشترك خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بحصة ربح بلغت 78 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى خسائر فروقات العملة الناتجة عن إعادة تقييم القروض المقوّمة باليورو، في ظل ارتفاع قيمة اليورو.

كما حافظت الميزانية العمومية للمجموعة على قوتها مع رصيد نقدي بلغ 1.85 مليار درهم إماراتي. وجددت المجموعة التأكيد على فعالية استراتيجيتها طويلة الأمد عبر بناء محفظة متنوعة من الأصول القوية ضمن القطاعات التشغيلية الأساسية، إلى جانب الاستثمار في أصول واعدة تحت ذراع "ملتيبلاي+" لتحقيق عوائد مرتفعة.

وفي إطار ذراع "ملتيبلاي+"، أغلقت المحفظة العامة للأسواق المالية الربع بقيمة سوقية بلغت 32 مليار درهم إماراتي، مقارنة باستثمار أولي بلغ 15 مليار درهم إماراتي. ورغم تأثير تقلبات السوق على القيمة العادلة لبعض الأصول، حافظ الأداء العام لمختلف أصول المحفظة على قوته، إلى جانب استمرار الإمكانات الواعدة للاستثمارات المستهدفة على المدى الطويل.

أبرز محطات المجموعة

الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية خلال الربع الثاني 2025

بال القابضة للتبريد

أعلنت مجموعة ملتيبلاي في يونيو 2025 عن توقيع اتفاق لبيع كامل حصتها البالغة 100% في شركة "بال القابضة للتبريد" التابعة لها والمتخصصة في تبريد المناطق، إلى ائتلاف يضم كلاً من شركة "تبريد" وCVC DIF، وذلك بقيمة تصل إلى نحو 3.8 مليار درهم، مع انتظار الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. ومن المتوقع أن تتيح هذه الصفقة الاستفادة من سيولة كبيرة سيتم توجيهها لدعم نمو القطاعات الرئيسية للمجموعة والتوسع الاستراتيجي على المستوى العالمي. وتتولى "بال القابضة للتبريد" إدارة خمس محطات تبريد بموجب امتيازات طويلة الأمد، وقد لعبت دوراً محورياً ضمن قطاع الطاقة وخدمات المرافق التابع لمجموعة ملتيبلاي منذ عام 2021.

مواصلات

وقعت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، التابعة لمجموعة ملتيبلاي، في يوليو 2025، اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة قدرها 22.5% في شركة مواصلات القابضة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مع خيار زيادة نسبة الملكية إلى 50.6%، عند استكمال بعض الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. ويعزّز هذا الاستثمار الاستراتيجي المكانة الرائدة للشركة في قطاع التنقل، كما يمهّد الطريق لتأسيس منصة متكاملة للنقل الذكي والمستدام في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تسهم الشراكة في تحقيق مستويات متقدمة من التكامل التشغيلي بين حلول التنقل العام والخاص، بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات في ريادة قطاع النقل المتقدّم المعتمد على أحدث التقنيات المبتكرة.

تندام

أعلنت مجموعة ملتيبلاي في يوليو 2025 عن استكمال استحواذها على حصة الأغلبية في شركة "تندام"[1]، إحدى أبرز مجموعات الأزياء متعددة القنوات في أوروبا، وذلك في أول استثمار رئيسي للمجموعة في قطاع التجزئة والملابس. وتبلغ القيمة المؤسسية للصفقة 5.6 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار يورو)، وقد منحت ملتيبلاي حصة مسيطرة بنسبة 67.91% في شركة "كاستيلانو للاستثمارات المحدودة"، المالكة لشركة "تندام براندز". وستقود ملتيبلاي المرحلة المقبلة من نمو "تندام"، بالاعتماد على المزيد من التوسّع الدولي في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. كما ستدعم مسيرة النمو من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمليات، من التوريد وصولاً إلى خدمة العملاء، بالاعتماد على البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الشركة. كما ستعمل ملتيبلاي على دعم تنفيذ صفقات دمج واستحواذ مدروسة بهدف إضافة علامات تجارية وفئات جديدة إلى محفظة الأعمال.

إنجازات الشركات التابعة

قطاع الإعلام والاتصال (ملتيبلاي ميديا جروب + فيولا كوميونيكيشنز)

حقق قطاع الإعلام والاتصال أداءً قوياً خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 60% على أساس سنوي، مستفيدةً من العوامل الإيجابية في السوق، ونجاح استراتيجية شاملة مكنّت المجموعة من تحقيق قيمة مضافة عبر اللوحات الإعلانية الثابتة والرقمية على حد سواء. وشهد هذا الربع أيضاً الإطلاق الرسمي لمجموعة "ملتيبلاي ميديا جروب"، التي جمعت تحت مظلتها أصول شركات "باك لايت ميديا"، و"فيولا ميديا"، و"ميديا 247"، لتشكّل كياناً إعلامياً رائداً يتخذ من دولة الإمارات مقراً له. كما وسّعت مجموعة "ملتيبلاي ميديا جروب" نطاق حضورها الدولي من خلال شراكة طويلة الأمد مع "وايلدستون" في المملكة المتحدة، حصلت من خلالها على حقوق حصرية لتشغيل مواقع إعلانات رقمية عالية التأثير في قلب العاصمة لندن.

وفي خطوة استراتيجية أخرى، أعلنت "فيولا كوميونيكيشنز" عن تعيين الخبير المخضرم في القطاع بييرو بولي رئيساً تنفيذياً لها، بهدف تسريع وتيرة الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق أعمال الشركة على المستوى الإقليمي.

التنقل (شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات)

سجلت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات نمواً بنسبة 81% على أساس سنوي في الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، مع استبعاد تغيّرات القيمة العادلة، مدعوماً بنمو عضوي بنسبة 60%، إلى جانب الأثر الإيجابي الناتج عن الاستحواذ على مركز "إكسلنس" لتعليم قيادة السيارات. كما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 112%، يعود 80% منها إلى دمج نتائج "إكسلنس" بالكامل، مما يؤكد متانة استراتيجية الاستثمار التي تنتهجها الشركة.

وارتفع عدد الطلاب المسجلين في أبوظبي بنسبة 45% وفي دبي بنسبة 18%، مدفوعاً بتوسيع القدرة التدريبية وتعزيز الانتشار في السوق عقب عملية الاستحواذ. وفي يوليو 2025، وقّعت الشركة اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة قدرها 22.5% في شركة "مواصلات القابضة"، بما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع التنقّل.

اللياقة الصحية والجمال (مجموعة أومورفيا)

سجّل قطاع اللياقة الصحية والجمال نمواً بنسبة 26% في الإيرادات على أساس سنوي، وتضاعف صافي أرباحه، مدعوماً بنمو عضوي بنسبة 17% في الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، إلى جانب دمج نتائج شركة "ذا جرومينج كومباني هولدينج" التي تم الاستحواذ عليها خلال النصف الأول من عام 2024. وتواصلت جهود التوسّع خلال الفترة مع افتتاح فرعين جديدين لصالون "باداشينج بيوتي لاونج"، أحدهما في منطقة ند الشبا بدبي، والآخر في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ما يعزّز حضور مجموعة "أومورفيا" في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وقد بلغ عدد الصالونات المملوكة والمدارة ضمن محفظة "أومورفيا" حالياً 135 صالوناً موزعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

المرافق والطاقة (بال القابضة للتبريد + إنترناشيونال إنيرجي القابضة)

قامت "كاليون إنيرجي"، التابعة لشركة "إنترناشيونال إنيرجي هولدينج"، بتوسيع قدرتها الإنتاجية من الطاقة الشمسية في منطقة فيرانشهير التركية بمقدار 81 ميغاواط، كما حصلت على حقوق لإضافة 520 ميغاواط إضافية في محطة "كارابينار"، التي تُعد أكبر محطة طاقة شمسية منفردة في أوروبا. إلا أن هذه التوسعة لم تنعكس في شكل أرباح للمجموعة، نتيجة لتأثير المحاسبة المرتبطة بالتضخم المفرط في تركيا، وخسائر فروقات العملة الناتجة عن القروض المقوّمة باليورو ضمن هيكل تمويل المشروع.

وفي خطوة استراتيجية محورية، وقّعت مجموعة ملتيبلاي اتفاقية لبيع كامل حصتها البالغة 100% في شركة "بال القابضة للتبريد" إلى ائتلاف يضم كلاً من شركة "تبريد" وCVC DIF، الذراع المختصة بالبنية التحتية لدى شركة CVC العالمية لإدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة.

عن مجموعة ملتيبلاي

مجموعة ملتيبلاي هي شركة قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتستثمر وتدير عالمياً شركات متطورة تولّد تدفقات نقدية. وتعمل المجموعة، التي تتميز بعقلية نمو أصبحت جزءًا مميزًا من هويتها، على توظيف رأس المال وتعزيز الاستثمارات عبر ذراعيها المميزتين، وكلاهما يتبع نهجاً منضبطاً للاستثمار وتوفير عائدات متسقة ومستدامة للمساهمين على المدى القصير والمتوسط ​​​​والطويل:

ملتيبلاي

تعد ملتيبلاي ذراع الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال والتجزئة والملابس. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل من خلال عمليات الاستحواذ.

ملتيبلاي +

تعد ملتيبلاي+ الذراع الاستثمارية لمجموعة ملتيبلاي، والتي تتبنى استراتيجية استثمار مرنة ومتنوعة، تعتمد على اقتناص الفرص الواعدة في مختلف القطاعات والأسواق، مع التركيز على حصص أقلية، مما يتيح لها تقليل المخاطر والاستفادة من التنوع.

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