دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "صندوق المال كابيتال ريت"، أول صندوق استثمار عقاري مُدرج في سوق دبي المالي، والخاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، عن إتمام الطرح العام الإضافي بنجاح، حيث جمع ما مجموعه 210 ملايين درهم من الاكتتاب.

ويعكس الإقبال القوي من جانب المستثمرين تنامي الاهتمام الإقليمي بصناديق الاستثمار العقاري، لا سيّما تلك التي تتمتع بسجل حافل في تحقيق عوائد مجزية ومستقرة، مثل "صندوق المال كابيتال ريت". فمنذ العام 2023، واصل الصندوق توزيع أرباح سنوية مستدامة بنسبة 7% ، مستنداً إلى استراتيجية تركز على الأصول المدرّة للدخل في قطاعات قوية، مثل التعليم والرعاية الصحية والصناعة، مما ساعد على جذب شريحة واسعة من المستثمرين الباحثين عن قيمة طويلة الأمد، والتنويع الاستثماري موثوق.

وسيسهم هذا التمويل الجديد في تعزيز مكانة "صندوق المال كابيتال ريت" كأحد أبرز صناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، حيث سيتم توجيه العائدات بشكل استراتيجي لتوسيع المحفظة عبر الاستحواذ على أصول عالية الجودة ومُدرّة للدخل، استمراراً لالتزام الصندوق بتحقيق عوائد جاذبة لحملة الوحدات وتنويع قاعدة المستثمرين.

وبهذه المناسبة، قال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال (ش.م.خ): "يسعدنا أن نُعلن عن نجاح هذا الطرح بجمع 210 ملايين درهم، حيث يعكس هذا الإنجاز الثقة المستمرة من جانب المستثمرين إزاء رؤيتنا ومحفظتنا الاستثمارية، وقدرتنا على تحديد الفرص العقارية ذات الجودة العالية والعوائد المجزية في دولة الإمارات والمنطقة والاستثمار فيها. ومن شأن هذا التمويل أن يُمكّننا من توسيع أصولنا، ومواصلة مسيرة النمو، وتحقيق المزيد من العوائد المجزية لحملة الوحدات".

وكان قد تم طرح وحدات جديدة بسعر 1.125 درهم للوحدة (شامل رسم اكتتاب قدره 0.025 درهم)، حيث تم منح أولوية الاكتتاب لحملة الوحدات الحاليين للحفاظ على نسب ملكيتهم، إلى جانب فتح المجال لاكتتاب ثانوي للمستثمرين الجدد.

ومن المتوقع بدء تداول الوحدات الجديدة في سوق دبي المالي خلال الفترة ما بين 8 و15 أغسطس 2025، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

للمزيد من المعلومات والاطلاع على الوثائق الأساسية، يرجى زيارة: www.almalcapitalreit.com

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معلومات عامة حول الصندوق والطرح

• اسم الصندوق: المال كابيتال ريت

• عنوان الصندوق: مكتب 901، 48 مبنى برج جيت، شارع الشيخ زايد، دبي، الإمارات العربية المتحدة

• الجهة المُنظمة: هيئة الأوراق المالية والسلع - الإمارات العربية المتحدة

لمحة عامة حول الصندوق: المال كابيتال ريت هو صندوق استثمار عقاري عام ذو رأس مال مغلق. الصندوق مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، ويخضع للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع. كما يخضع الصندوق لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار ("تنظيم صناديق الاستثمار")، والقرار الإداري رقم (8/ر.ت) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الملحقات المتعلقة بتنظيم صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى جميع القوانين واللوائح التنظيمية والقرارات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في دولة الإمارات.

الهدف الرئيسي للصندوق هو الاستثمار في محفظة من الأصول العقارية المدرة للدخل. تتركز استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في دولة الإمارات، مع إمكانية الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أو دولياً. ومع ذلك، ينبغي ألا تتجاوز أصول الصندوق العقارية خارج دولة الإمارات - سواءً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أو خارجها - 25% من إجمالي أصوله.

يُدار الصندوق من قبل مدير صندوق موثوق، وليس له مجلس إدارة أو موظفين مستقلين. وتخضع جميع استثمارات الصندوق لموافقة مسبقة من لجنة استثمار وإشراف يُعيّنها مدير الصندوق، وتضم خمسة خبراء على الأقل.

ملاحظة: العائد بنسبة 7% هو صافي العائد المستهدف، وليس ضماناً. وقد تختلف العوائد الفعلية. يُرجى الرجوع إلى نشرة الاكتتاب لمعرفة عوامل المخاطرة. ولا يضمن الصندوق أو مدير الصندوق أو البنك المتلقي تحقيق هذا العائد.

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