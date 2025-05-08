أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم زيادة أجور 21 موظفاً بحرينياً في شركة "المدينة للزجاج" والذي يشكل أكثر من 50% من الموظفين البحرينيين العاملين في المؤسسة. ويأتي ذلك ضمن برنامج زيادة الأجور بهدف تحفيز الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي في مؤسسات القطاع الخاص.

حيث يأتي دعم تمكين للكوادر الوطنية العاملة في شركة "المدينة للزجاج" تماشيًا مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

وبهذه المناسبة، صرح السيد خالد البيات، الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين)، قائلاً: " يسعدنا دعم المؤسسات الوطنية التي تهتم بالتطور الوظيفي لكوادرها البحرينية. ويثري هذا الدعم قطاع الصناعة والذي يعد ثاني أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث ساهم خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 16%، كما يتميز بإمكانات كبيرة للنمو والمزيد من فرص العمل النوعية للكفاءات المحليّة." وأضاف: " إلى جانب دعم زيادة الأجور، استفاد المصنع من برنامج تمويل والذي ساهم في توسعة المصنع في منطقة الحد إلى جانب إنشاء مصنع جديد للزجاج، الأمر الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية ويخلق فرصاً واعدة للتصدير ويسهم ايجاباً في تنويع سلاسل التوريد المحلية."

من جانبه قال أحمد حبيب عبدالمجيد، أخصائي الموارد البشرية للشركة : " أصبح الزجاج عنصرًا أساسيًّا فهو يشكّل 30% من البناء ويستخدم للمنازل والمشاريع الكبيرة. وتجاوباً على كثرة الطلب على منتجاتنا، أثرى دعم تمكين خططنا التوسعية للمصنع إلى جانب تحفيز الموظفين العاملين به من خلال زيادة أجورهم ورسم خطط واضحة لتطورهم المهني. وقد تم زيادة أجور أكثر من نصف الموظفين البحرينيين العاملين في الشركة من خلال برامج تمكين، كما ان توسع المصنع سيزيد في الطاقة الإنتاجية مما يسهم ايجاباً في تحقيق تطلعاتنا للتوسع نحو السوق السعودي خلال هذا العام."

تأسست شركة المدينة للزجاج في البحرين عام 2004 كإحدى الشركات الرائدة في مجال توريد ومعالجة الزجاج بأنواعه المختلفة، حيث تخصصت في تقديم حلول متكاملة لقطاعات البناء والديكور والتصميم الداخلي. تتميز الشركة بتوفير تشكيلة واسعة من المنتجات مثل الزجاج الآمن، والزجاج العازل للحرارة والصوت، والزجاج المزخرف، بالإضافة إلى خدمات التصميم والتركيب وفق أحدث المعايير الدولية.

ويقدم صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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