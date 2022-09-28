بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 488 مبايعة بقيمة 1.22 مليار درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 110.51 مليون درهم و464 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.11 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة السطوه تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 101 مبايعة بقيمة 186 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 301.91 مليون درهم منها 22 رهونات أراضي بقيمة 84.51 مليون درهم و68 رهونات فلل وشقق بقيمة 217.4 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 99 مليون درهم وأخري في منطقة سيح شعيب 2 بقيمة 47 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 606.35 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 291 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 242 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.