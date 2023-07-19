"جميرا زعبيل سراي" يلتزم بمستقبل خالٍ من البلاستيك من خلال عبوات زجاجية مبتكرة في الموقع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد "جميرا زعبيل سراي"، منتجع دبي الفاخر المستوحى من الطراز العثماني، التزامه بالمسؤولية البيئية بإطلاق مبادرة للاستدامة، حيث نجح المنتجع في التحول من استخدام عبوات المياه البلاستيكية إلى تركيب محطة لتعبئة العبوات الزجاجية في الموقع بالتعاون مع شركة "نورداك"، المزود العالمي الرائد لحلول المياه النقية، وذلك في خطوة تهدف للحد من النفايات البلاستيكية وتعزيز مستقبل أكثر استدامة.

أصبح التلوث البلاستيكي يمثل مصدر قلق عالمي، ويدرك "جميرا زعبيل سراي" أهمية الحاجة إلى وجود ممارسات مستدامة في قطاع الضيافة. وبالتخلص من العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اتخذ المنتجع خطوة مهمة في طريقه ليصبح خالياً من البلاستيك. وتعكس هذه المبادرة حرص المنتجع على الحفاظ على الجمال الطبيعي الذي تتمتع به دبي وتجاوزه لما هو أبعد من ذلك.

وتقدم تقنية "نورداك" بديلاً نقياً وعذباً للمياه المعبأة العادية، من خلال الاحتفاظ بالأملاح والمعادن الطبيعية في المياه، مما يوفر طعماً طبيعياً، وحلاً مستداماً يتوافق مع التزام "جميرا زعبيل سراي" بالتجارب الاستثنائية والمسؤولية البيئية.

وفي هذا السياق، قال مارك ههير، مدير عام "جميرا زعبيل سراي": "بتبني ’جميرا زعبيل سراي‘ التحول نحو استخدام العبوات الزجاجية المعبأة في المنتجع، لا يعني اتخاذه موقفاً نهائياً لمكافحة التلوث البلاستيكي فحسب، بل أيضاً إعادة تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة كقوة لإحداث التغيير البيئي الإيجابي، بما يضمن استمتاع ضيوفنا بالرفاهية والفخامة دون الشعور بالذنب تجاه البيئة".

وفي إطار جهوده الواسعة في مجال الاستدامة، يظل "جميرا زعبيل سراي" مكرساً لإشراك الضيوف وزيادة الوعي بالقضايا البيئية. علاوة على ذلك، قام المنتجع بتنفيذ العديد من المبادرات للحد من هدر الطعام وتعزيز المصادر المسؤولة، بما في ذلك الإطلاق الأخير لـ "آركاديا"، وهو مكان تفاعلي يقدم الطعام من مزرعته المائية، ويمنح ضيوفه تجارب خاصة بناءاً على المناسبة.

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