وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية

· حلت في المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات، والثانية عربياً مكرر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: امتداداً للإنجازات التي حققتها مؤخراً ضمن التصنيفات العالمية المرموقة، أضافت جامعة أبوظبي إلى سجلها إنجازاً جديداً بانضمامها إلى نخبة من المؤسسات الأكاديمية المرموقة عالمياً في مجالات الأعمال والاقتصاد، حيث حلّت برامج الأعمال والاقتصاد فيها في المرتبة 21 من حيث النظرة الدولية (التنوع الدولي) والمرتبة 45 في تأثير البحث العلمي عالمياً (الاستشهادات بالأبحاث العلمية للجامعة)، وذلك وفقاً لـ«تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية» المرموق.

ويضع هذا النجاح جامعة أبوظبي في مصاف أفضل المؤسسات الأكاديمية العالمية لدراسة الأعمال والاقتصاد، حيث حققته برامجها ضمن هذه الاختصاصات بما في ذلك المحاسبة والمالية والأعمال والإدارة تصنيفاً إجمالياً ضمن أفضل 151-175 جامعة عالمية، وحلت في المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات، والثانية عربياً مكرر. ويعد مؤشر أداء «تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية» من المؤشرات الرائدة على مستوى العالم في قياس أداء الجامعات ذات البحوث العلمية المكثفة في جميع اختصاصاتها الرئيسية، وجرى نشر "تصنيف الاختصاصات" في 25 أكتوبر 2022، عقب نشر «التصنيف العالمي للجامعات» في وقت سابق من شهر أكتوبر.

ويشمل التصنيف ضمن فئة أفضل 151-175 مؤسسة أكاديمية للأعمال والاقتصاد التي جاءت جامعة أبوظبي ضمنها، بعض الجامعات المرموقة إقليمياً وعالمياً، بما في ذلك جامعة الملك سعود، وجامعة بولونيا، وجامعة لوبورو، وجامعة نيوكاسل. ويعد هذا الإنجاز الأحدث ضمن سلسلة الجوائز المرموقة التي حصدتها كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي. وقال البروفيسور باري أوماني، عميد كلية إدارة الأعمال: "أهنئ طلابنا وزملاءنا في الكلية والجامعة على هذا التكريم الذي وضعنا في المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات، والثانية عربياً، وهو إنجاز يجسد تميزنا الشامل في تبني أحدث السبل العالمية في مجال التدريس والبحث العلمي، ويعكس حرصنا على الارتقاء بتجارب طلبتنا. وتعد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي إحدى كليتين فقط في المنطقة العربية تحظى باعتماد اثنتين من أعرق المؤسسات الأكاديمية

العالمية للأعمال والإدارة، وهما «جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال» (AACSB) و« النظام الأوروبي لتطوير الجودة» (EQUIS). فضلاً عن حصول «قسم الطلبة» لدينا في وقت سابق من هذا العام على لقب «القسم الذهبي للعام» من قبل «جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال» (AACSB)، وكان لي أيضاً شرف الحصول على لقب «عميد العام»."

وتضم كلية الأعمال العديد من التخصصات الجامعية المميزة، إضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال الذي يعد الأشهر في دولة الإمارات، وعدد من برامج الماجستير الأخرى، وكذلك الدكتوراه في إدارة الأعمال التي تحظى بإشادة وتقدير كبيرين. ويشغل الكثير من خريجي الكلية مناصب تنفيذية عليا في القطاعين الخاص والعام داخل الدولة وخارجها، نظراً لما يتمتعون به من مستويات عالية من الثقافة والأداء. من جانبه قال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: "تزخر المنطقة العربية بعدد من الجامعات عالمية المستوى، وللكثير منها مسيرة حافلة وعريقة، ونحن سعداء بأداء جامعتنا الذي توجته بحصولها على هذه التصنيفات التي تحظى باحترام عالمي واسع. ولا عجب في صدارة قسمي الأعمال والاقتصاد على مستوى دولة الإمارات حيث حلت جامعة أبوظبي في ضمن أفضل 3 جامعات في الدولة، وبين أفضل 7 جامعات عربياً، وهناك دور كبير وملحوظ لأبحاثنا في مجال الأعمال والاقتصاد، وهو ما جعلها تحتل المركز 45 على مستوى العالم، إلى جانب حصولنا على المرتبة 21 عالمياً في فئة النظرة الدُولية (التنوع الدولي) وهو ما يعني أن طلبتنا سيدرسون إلى جانب زملاء متميزين؛ وعلى أيدي هيئة تدريسية متميزة من جميع أنحاء العالم. يترجم هذا الإنجاز جهود طلبتنا وما يتحلون به من طموح وتميز وكذلك الأداء الرفيع لفريق العمل من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، والعمل الدؤؤوب لفريق القيادة العليا المميز في الجامعة، وأنا أعتز وأفتخر بكل فرد منهم. كما أعتز بأداء جامعتنا المتطور، والذي يؤكد جهود قطاع التعليم العالي ومنظومة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مؤشرات التنافسية الدولية".

يحظى «تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية» بمكانة عالمية مرموقة، ويعد من أعرق تصنيفات الأداء للجامعات التي تتميز بغزارة بحوثها العلمية. ويعتمد هذا التصنيف على منهجية واضحة؛ تقوم بدورها على 13 معيار أداء تحت خمس فئات: التدريس، البحث، الاستشهادات بأبحاث الجامعة أو المؤسّسة البحثية، منظور التنوع الدولي، ثمّ حجم الدخل.

ويقدم هذا التصنيف معلومات ذات مصداقية عالية عن 11 اختصاص، ويشمل ما يقرب من 800,1 مؤسسة أكاديمية للتعليم العالي في جميع أنحاء العالم.

وتأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، وتضم 500,7 طالباً، وتعد أكبر جامعة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة ومن بين أفضل عشر جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث

تعمل بما ينسجم من الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي معتمدة عالمياً لتعزيز الابتكار والتفكير الإبداعي بين طلبتها وأعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية وأفراد المجتمع.

وتأسست جامعة أبوظبي عام 2003، وتضم مجتمعاً طلابياً حيوياً يزيد عن 7500 طالب وطالبة ينتمون لأكثر من 80 جنسية مختلفة ويتوزعون عبر مقراتها في أبوظبي ودبي والعين والظفرة، ويدرسون أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا في مختلف التخصصات ضمن كلياتها الخمس: كلية الآداب والعلوم وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية.

وتتميز جامعة أبوظبي ببرامجها المعتمدة، ونسب التوظيف المرتفعة بين خريجيها، حيث تقدم لطلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية العديد من الموارد والمرافق والفرص التعليمية بمستويات عالمية للمضي في الابتكار والنهل من ينابيع المعرفة وتقديم مشروعات بحثية تطور حلولاً واعدة.

جامعة أبوظبي حاصلة على الاعتماد الأكاديمي من هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية في كاليفورنيا، بالإضافة تصدرت جامعة أبوظبي المركز الثالث على مستوى الدولة وفقاً للتصنيف العالمي تايمز

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سارة فراح

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