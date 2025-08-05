حققت شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة إنجازًا جديدًا ضمن مسيرتها في تعزيز منظومة السلامة الوقائية في إمارة الشارقة، وأعلنت عن تركيب 886 جهاز "أمان" واستقبال 972 طلب تركيب جديد خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل نموًا بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المهندس حامد الزرعوني، المدير العام لشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة: "نعمل في ساند منذ أعوام على بناء منظومة ذكية ومتكاملة للإنذار المبكر، ترتكز على أحدث التقنيات العالمية لرصد الحرائق والحالات الطارئة والتعامل معها بشكل فوري، كما نسعى من خلال نظام "أمان" إلى إعادة صياغة مفهوم السلامة في المباني والمنشآت الحيوية، وجعله جزءًا رئيسيا من البنية التحتية الوقائية لجميع الجهات والمرافق التي ينطبق عليها قرار تركيب وربط نظام أمان لحماية المباني من الحرائق والحوادث في إمارة الشارقة، انسجامًا مع رؤية الإمارة بأن تكون أكثر أمانًا واستدامة."

وأضاف الزرعوني:" تواصل فرق العمل في ساند العمل لتطوير البروتوكولات الذكية التي يعتمد عليها نظام "أمان"، ونعمل على توسيع نطاق خدماته ليشمل تقنيات استشعار وتحليل بيانات متقدمة، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتدخل السريع، كما نقوم باختبار واعتماد أحدث الأجهزة المطابقة للمواصفات العالمية، لضمان أقصى درجات الكفاءة والسلامة لجميع المنشآت المرتبطة بالنظام."

ويأتي هذا الطلب المتزايد على تركيب نظام أمان، نتيجة للجهود المشتركة بين ساند، هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني، لتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة في الإمارة، ليرتفع بذلك عدد المنشآت المرتبطة بنظام "أمان" إلى 11620 منشأة.

ويعمل نظام "أمان" على ربط أنظمة الحريق في المنشآت بغرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني وغرفة العمليات في أمان، مما يتيح الحصول على إشعار فوري حال نشوب أي حريق في المنشأة، ويعتمد "أمان" تقنية متطورة لتحديد مواقع الحرائق عند وقوعها وتنبيه الفرق المعنية على الفور.

ومن الجدير بالذكر أن شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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