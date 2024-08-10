أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال التأمين المتعدد للأفراد والشركات، تحقيق أداء متميز خلال العام 2024، الأمر الذي تجسد في تحقيق نتائج مالية قوية، وفي التنفيذ الناجح لمبادرات النمو الاستراتيجية الرئيسية.

واستكملت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال هذا الربع عملية الاستحواذ على حصة 51% من شركة "أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني" في المملكة العربية السعودية، في خطوة هامة ستسهم في تعزيز مكانة الشركة كشركة تأمين رائدة على مستوى المنطقة، وتؤكد التزامها بتقديم خدمة عملاء استثنائية، وحلول تأمين مبتكرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ولا شكّ أنّ هذا الاستحواذ سيتيح للشركة تقديم حلول ومنتجات تأمين مبتكرة عبر جميع فئات التأمين الرئيسية.

وتتبع جميع البيانات المالية الواردة في هذا البيان عملية التوحيد الكامل لأداء «شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني» من تاريخ اكتمال الصفقة.

وخلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2024، ارتفعت الأرباح قبل تطبيق الضريبة بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 224.3 مليون درهم.

واعتبارًا من 30 يونيو 2024، ارتفع إجمالي الأصول الموحدة على مستوى المجموعة بنسبة 41% لتصل إلى 10.9 مليار درهم، مقارنة بـ 7.7 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.2 مليار درهم.

المؤشرات المالية الرئيسية

إجمالي إيرادات التأمين

ارتفع إجمالي إيرادات التأمين خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 بنسبة كبيرة بلغت 54% على أساس سنوي، لتسجل رقماً قياسياً جديداً بلغ 3.3 مليار درهم، مقارنة بـ 2.1 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2023 ويعكس ذلك تميزنا المستمر في تقديم أفضل حلول التأمين المؤسسية للمشاريع الضخمة، إلى جانب بنيتنا التحتية المتكاملة والمتعددة القنوات، وخطوط الإنتاج المتنوعة، وانتشارنا الواسع واستعدادنا الفائق لمواكبة متطلبات السوق المتزايدة.

صافي نتائج خدمة التأمين

خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2024، حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ارتفاعاً ملحوظاً في صافي نتائج خدمة التأمين بنسبة 15% على أساس سنوي لتبلغ 204.3 مليون درهم، مقارنة بـ 178.1 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس قوة ومتانة عمليات الاكتتاب والتخطيط الاستراتيجي الدقيق في إدارة أعمالنا.

صافي إيرادات الاستثمار

سجلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ارتفاعاً في صافي إيرادات الاستثمار بنسبة 8%، حيث بلغ 119.1 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 110.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس قوة تخصيص الأصول لدينا وقدرتنا على التكيف مع ظروف واتجاهات السوق الأساسية.

المصروفات التشغيلية الأخرى

ارتفعت المصروفات التشغيلية الأخرى خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2024 لتبلغ 108.9 مليون درهم مقارنة بـ 81.6 مليون درهم. ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب استكمال عملية دمج شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، إلى جانب تواصل تنفيذ المشاريع الجارية الأخرى خلال هذا العام.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "تعكس إنجازاتنا التزامنا العميق بالتميز على صعيد العمليات التشغيلية وتجسد رؤيتنا الاستراتيجية الطموحة. إن القوة المالية الراسخة التي تتمتع بها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والتي تستند إلى فريق عمل يتسم بالكفاءة والاحترافية، تضعنا في طليعة المؤسسات القادرة على تحقيق النمو المستدام، ومواصلة الابتكار، وتقديم أعلى مستويات القيمة لمساهمينا، فضلاً عن الإسهام بفاعلية في تطوير قطاع التأمين على مستوى المنطقة".

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تحقيق أداء استثنائي، حيث انعكس ذلك بوضوح في الأداء المالي للشركة خلال النصف الأول من عام 2024، الذي جاء نتيجة التنفيذ الناجح للمبادرات الاستراتيجية الرئيسية للنمو. وسجلت الشركة رقماً قياسياً جديداً في إجمالي الأقساط المكتتبة بلغ 4,406.0 مليون درهم، بزيادة كبيرة بلغت 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتأتي هذه الإنجازات في ظل ظروف استثنائية شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعرضت البلاد لهطول أمطار غزيرة غير مسبوقة في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى فيضانات شديدة في جميع أنحاء الدولة. ورغم هذه التحديات، أظهرت الدولة مرونتها وقدرتها الفائقة على التعامل مع الأزمات بفضل الاستجابة السريعة والفعالة من قبل القيادة الرشيدة وفرق الطوارئ، بالإضافة إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص. في هذا السياق، تمكنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من الاستجابة بسرعة وكفاءة لهذه الأزمة، بفضل إطار إدارة المخاطر المؤسسية المتطور وبرامج نقل مخاطر إعادة التأمين الشاملة والرائدة في السوق".

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا