عمّان: تحت رعاية عطوفة أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، عقدت "مجموعة المطار الدولي" اجتماعًا للجنة البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة بتاريخ 21 أيلول 2022؛ بحضور رئيس بلدية مادبا عارف الرواجيح، وممثلين عن هيئة تنظيم الطيران المدني، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركات العاملة في مطار الملكة علياء الدولي. وبرئاسة نيكولا كلود؛ الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي"، تناول الاجتماع موضوعات متعددة ذات صلة، مع التركيز بشكلٍ خاص على إدارة الكربون والاعتماد في مطار الملكة علياء الدولي.

على هذا الصعيد، كان مطار الملكة علياء الدولي أول مطار يُحقق الحياد الكربوني في المنطقة، وهو الأول في منطقة الشرق الأوسط والثاني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق أعلى مستوى ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات (المستوى +4 "Transition")، كما أنّه يمتلك خططًا مستقبلية للوصول إلى الصفر الصافي من الانبعاثات بحلول عام 2050. وتزامنًا مع ذلك، نجحت "مجموعة المطار الدولي" في الفترة ما بين 2012 و2021 بتخفيض إجمالي انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنحو 25%، مع التركيز خاصةً على إدارة الطاقة، والتي شكّلت ما يقارب 92% من إجمالي مصادر الانبعاثات.

وإلى جانب الجهات المعنية الرئيسية والسلطات المعنية، تتطرق اللجنة البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة أيضًا إلى مواضيع إدارة النفايات، والحوادث البيئية، وتسرّب الهيدروكربون، وتلوّث التربة والمياه الجوفية، وغيرها الكثير، مع

التأكيد على تفاني "مجموعة المطار الدولي" الرّاسخ في تعزيز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه مطارًا خاليًا من الكربون، وصديقًا للمناخ، ويعتني بالبيئة والمجتمعات المحلية المحيطة به.

وخلال الاجتماع، قالت التهتموني: "نحتفل اليوم بأحد إنجازات مطار الملكة علياء الدولي المتمثلة بحصوله على أعلى مستوى لبرنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، وهو خير دليل على أنّ إدارة مطار الملكة علياء الدولي تمكّنت من تنفيذ عدد من المبادرات للحد من الانبعاثات الكربونية رُغم التحديات التي واجهتها خلال السنوات السابقة. ولنتغلب على مثل هذه التحديات، فإنّنا نحتاج إلى تعزيز التعاون بين القطاعيْن العام والخاص لإيجاد الحلول المناسبة، الأمر الذي يعزز أهمية هذه اللجنة التي أُنشئت انسجامًا مع متطلبات هيئة تنظيم الطيران المدني وإدراكًا من مجموعة المطار الدولي؛ الشركة المستثمرة والمشغلة لمطار الملكة علياء الدولي، لضرورة تسليط الضوء على مثل تلك التحديات، وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة له".

وبدوره علّق كلود قائلًا: "لأكثر من 10 أعوام، واصلت "مجموعة المطار الدولي" اتّخاذها للتدابير الفاعلة في تخفيض بصمتها الكربونية، وحماية البيئة، وتعزيز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه مطارًا مستدامًا. وتقديرًا لهذه الجهود، حصدنا الكثير من الجوائز والتقديرات الدولية على مرّ الأعوام من الجهات المرموقة في القطاع، مثل مجلس المطارات الدولي الذي يمثّل المصالح المشتركة للمطارات على مستوى العالم".

وأضاف: "خلال هذا الاجتماع، رسمنا خريطة طريق تحويل مطار الملكة علياء الدولي إلى مطار يخفض الانبعاثات إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 بالتعاون مع شركائنا، بمن فيهم شركات الطيران والشركات العاملة في مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى وزارة النقل، ووزارة البيئة، وهيئة تنظيم الطيران المدني، وبلدية مادبا الكبرى ولواء الجيزة، والجهات الحكومية والمحلية المتعددة، والذين نُكنّ لهم خالص الشُّكر على دعمهم الراسخ وتعاونهم المستمر".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وواحد من 21 مطارًا حول العالم في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في أيار 2025.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

بيان صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا:

شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية

هاتف:+962 6 585 4002/6

فاكس: +962 6 585 3001

ص.ب. 930391، عمّان 11193، الأردن

البريد الإلكتروني: bidayamedia@bidayamarcom.com