دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعلن يلا تي في، المؤسسة الإعلامية الرائدة في دولة الإمارات، بفخر عن إطلاق مبادرة "يلا التنقل الأخضر" — وهي مبادرة واسعة النطاق تؤكد من جديد التزامها بالاستدامة ودعم مبادرة دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ومع تسارع وتيرة التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة في الدولة، تهدف مبادرة "يلا التنقل الأخضر" إلى إلهام التغيير من خلال تعزيز الوعي، وتفعيل دور المجتمع، ودعم الابتكار البيئي. وتعكس هذه المبادرة قناعة راسخة بأن الإعلام يمكن أن يكون محفزًا حقيقيًا للتحول البيئي الإيجابي، وليس مجرد مراقب سلبي.

ستنطلق "يلا التنقل الأخضر" بسلسلة من الأنشطة والمبادرات خلال عام 2025 وما بعده، تهدف جميعها إلى تحفيز الحوار والعمل داخل المجتمعات والصناعات والمؤسسات. ومن التجارب التفاعلية مع حلول التنقل المستقبلية، إلى المبادرات المجتمعية الخضراء، تسعى المبادرة إلى ربط الناس بمفهوم العيش المستدام المتطور.

كجزء من البرنامج، ستستكشف YGM مجموعة من الفعاليات — بما في ذلك أحداث تسلط الضوء على إمكانات التنقل الكهربائي والهجين، وسلاسل إعلامية مبتكرة تبرز روّاد الاستدامة، وحملات تفاعلية للتوعية البيئية عبر المساحات الرقمية والميدانية.

ستلعب الشراكات التعليمية والمؤسسية دورًا محوريًا في توسيع نطاق المبادرة، حيث سيتم التعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية والعلامات التجارية الرائدة لترسيخ القيم البيئية عبر مختلف الأجيال.

وقالت باربي نوكي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة يلا تي في، ومديرة ومؤسسة يلا التنقل الأخضر:

"نحن نؤمن بأن الإعلام ليس مجرد مرآة للمجتمع، بل هو محرك لتحولات حقيقية ذات مغزى. ومن خلال "يلا التنقل الأخضر"، لا نؤكد فقط التزامنا بمبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي، بل نُدخل الحوار حول الاستدامة إلى حياة الناس اليومية — من خلال التجربة والتعليم والتمكين."

ترى يلا تي في أن YGM ليست مجرد حملة، بل حركة. حركة تدعو الجميع — من القادة الحكوميين إلى طلاب المدارس، ومن العلامات التجارية العالمية إلى المواطنين — إلى المشاركة في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا.

ومع مواصلة دولة الإمارات تنفيذ أجندتها البيئية الطموحة، تظل "يلا التنقل الأخضر" منصة جاهزة لاحتضان الأفكار، وتعزيز التعاون، وتحويل كل خطوة صغيرة إلى تأثير جماعي كبير.

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