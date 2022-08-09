(العقبة، الأردن): أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق العربي وما حولها عن إطلاق استراتيجيتها الشاملة للتخلص من الانبعاثات الكربونية والوصول لمعدل صافٍ يبلغ صفر بحلول العام 2040.

وتأتي هذه الخطة والاستراتيجية تجسيداً لالتزام شركة ميناء الحاويات بتصدر مشهد وجهود الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري على مستوى الصناعة خلال السنوات العشر الواقعة ما بين عامي 2020 و2030، على طريق تحقيق أهدافها الطامحة لتخفيض إجمالي هذه الانبعاثات بنسبة 70% بحلول العام 2030، وصولاً لما نسبته صفر% بحلول العام 2040.

ولبلوغ أهدافها ورؤيتها البيئية، وإثر صياغة خطة نفقات رأسمالية عالية المستوى، رصدت الشركة استثمارات تزيد في قيمتها على 50 مليون دولار أمريكي سيتم توجيهها لدعم مشاريع التخلص من الانبعاثات الكربونية على مدار العشرين عاماً القادمة. هذا وترتكز خطة الرحلة نحو التخلص من الانبعاثات الكربونية على 4 مبادرات رئيسة ومجالات أساسية، تتمثل في : تحسين استهلاك الطاقة، وتعزيز البنى التحتية من خلال العمل المدني، فضلاً عن تعزيز الاعتماد على نظام ومشاريع الطاقة الشمسية في الشركة بتوسيع نطاق إحلال اللوحات الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى تعزيز التناغم مع البيئة من خلال التخلص التدريجي من استخدام الطاقة غير المتجددة في المعدات التي ستتم كهربتها، بما في ذلك أجهزة الشحن الكهربائية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، سورين ينسين: "إن عملية التحوّل إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية في الأردن يتطلب جهدًا جماعيًا واسع النطاق تتظافر عبره جميع القطاعات. ونحن في شركة ميناء حاويات العقبة نلتزم بتأدية دورنا عبر رسم مسار واضح لتغيير وجه قطاع الخدمات اللوجستية والنقل الأردني وجعله أكثر تقدماً وخالياً من الانبعاثات الكربونيه في المستقبل. وفي هذا السياق، وبالاستفادة بشكل مباشر من الابتكارات ومن أفضل الممارسات التي اعتمدتها الشركات الأم، "ميرسك" و"إي بي إم تيرمينالز"، فقد وضعنا في شركة ميناء حاويات العقبة خارطة طريق وخطة واضحة للتخلص من الانبعاثات الكربونية عبر جميع عملياتنا ونشاطاتنا بحلول عام 2040، متطلعين قدماً إلى تنفيذها بالتعاون مع عملائنا وشركائنا في الأردن وحول العالم."

وأضاف ينسين بأن التخلص من الانبعاثات الكربونيه أصبح معيارًا مهمًا بشكل متزايد للعملاء، مشيراً لاحتمالية أن يصبح التخلص من الانبعاثات الكربونية معيارًا أساسيًا لممارسة الأعمال التجارية في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل في المستقبل، ومنوهاً إلى أن التقدم المحرز في الشركة فيما يتعلق بهذا المجال والذي وضعها في مكانة متقدمة ضمنه، يتيح لها المزيد من المجال لتعزيز وتحسين قدرتها التنافسية على نطاق إقليمي وعالمي.

هذا ويعبر التزام شركة ميناء حاويات العقبة بالتخلص من الانبعاثات الكربونية عن التزامها ليس فقط تجاه عملائها، وبل تجاه المجتمع والمملكة ككل؛ إذ أن جهودها البيئية تدعم رؤية وأهداف المملكة البيئية لعام 2030، كما تدعم عملية التحوّل نحو اقتصاد السوق الأكثر صداقة مع البيئة، فضلاً عن ما تنطوي عليه من قدرة على خلق المزيد من فرص العمل الجديدة.

#بياناتشركات

- انتهى -