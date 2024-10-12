مسقط: شاركت شركة إيمتاك imtac ، المزود الرائد لحلول التكنولوجيا في سلطنة عُمان، في النسخة الرابعة من حدث ، OERLive DX 2024، بصفتها الشريك التكنولوجي ، الذي أقيم في فندق شيراتون عمان في 30 سبتمبر. وقد حمل هذا العام شعار "تبني عصر التحول الرقمي الجديد"، حيث اجتمع فيه قادة الصناعة وصانعو السياسات والمبتكرون لاستكشاف الدور الحيوي للتكنولوجيا الرقمية في إعادة تشكيل القطاعات الرئيسة مثل النفط والغاز والطاقة والمياه.

وعلى ضوء دور الشركة المحوري في المشهد الرقمي العُماني، قدّم الفاضل فيشال جوينكا، المدير العام لإيمتاك، خطة استراتيجية رفيعة المستوى لم تقتصر على تحديد استراتيجية الشركة المستقبلية فحسب، بل أكدت أيضًا على توافقها مع رؤية عُمان 2040. وأبرز الفاضل جوينكا التزام الشركة الراسخ بدفع جهود التحول الرقمي في البلاد، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والمساهمة في الأهداف طويلة الأمد لعُمان في التنويع الاقتصادي والاستدامة والابتكار التكنولوجي.

تُقدم رؤية عُمان 2040، خارطة الطريق الطموحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة، العديد من الفرص لإيمتاك لتؤدي دورًا حيويًا في تقدم البلاد. وأكد الفاضل جوينكا على أهمية ومحورية التحول الرقمي في هذه الرؤية، مما يضع الشركة كمُمكن رئيسي في المجالات الحيوية. ومع التركيز القوي على الرقمنة، تتيح خبرة إيمتاك البارزة في بنية تكنولوجيا المعلومات، وحلول البرمجيات، والأنظمة المعتمدة على البيانات دعم المبادرات الحكومية للتحول الرقمي الواسع النطاق. بدءًا من الحوسبة السحابية إلى الذكاء الاصطناعي، تساعد هذه الحلول التكنولوجية في إنشاء خدمات عامة أكثر كفاءة وأعمال أكثر ذكاءً، مما يُسرع من رحلة عُمان الرقمية.

تلعب الشركة أيضًا دورًا حيويًا في التنمية المستدامة، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية في رؤية عُمان 2040. حيث تقود جهود مشاريع المدن الذكية والحلول المستدامة، مما يتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية للرؤية، ويساعد على جعل المراكز الحضرية أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.

إن تركيز الحكومة العُمانية على التنويع الاقتصادي، وبخاصة تقليل الاعتماد على النفط والغاز، سيعزز من خلق فرصًا كبيرة للشركة. إذ تسهم عروضها التكنولوجية المتنوعة في نمو قطاعات مثل الرعاية الصحية والمالية والخدمات الحكومية. علاوة على ذلك، ومن خلال تنفيذ أنظمة رقمية متقدمة في هذه الصناعات، تساعد إيمتاك في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتعزيز الابتكار، دعمًا للأولويات الوطنية في بناء اقتصاد متنوع.

بينما تنتقل عُمان نحو اقتصاد يعتمد على الابتكار، تُعتبر مبادرات الشركة في الصناعة 4.0 ومنصتها المتقدمة لإنترنت الأشياء من المساهمين الرئيسيين في هذا التحول. من خلال دمج تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتعلم الآلة، تساعد إيمتاك الصناعات العُمانية على أن تصبح أكثر ذكاءً ومرونة، ومتوافقة تمامًا مع أهداف الابتكار لرؤية عُمان 2040.

الجدير بالذكر أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العُماني يشهد نموًا سريعًا، ومن المتوقع أن يصبح أحد أسرع القطاعات نموًا في البلاد. ففي عام 2019، بلغت قيمة السوق 3.2 مليار دولار أمريكي، مع توقعات تشير إلى أنها ستصل إلى 5.6 مليار دولار بحلول عام 2024، وستتوسع أكثر لتصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2029.

في مؤتمر OERLive DX 2024، تجاوزت مشاركة إيمتاك تقديم الحلول التكنولوجية، حيث أكد عرض الفاضل جوينكا على نهج الشركة المستقبلي وتوافقها مع الاستراتيجية الوطنية الأوسع لرؤية عُمان 2040. من خلال التركيز على التحول الرقمي، والتنمية المستدامة، والابتكار، تعتبر الشركة في موقع جيد لتقديم مساهمة كبيرة في الأهداف الطموحة للبلاد.

يعكس دور إيمتاك كشريك تكنولوجي في حدث OERLive DX 2024 ريادتها في تشكيل ورسم معالم النظام البيئي الرقمي في عُمان. وقد قدم المؤتمر، الذي جمع أكثر من 20 متحدثًا مؤثرًا من صناعات متنوعة، منصة ثرية لتبادل المعرفة والتعاون حول الاتجاهات التكنولوجية الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والبيانات الضخمة، والبنوك المفتوحة.حيث تعيد هذه التقنيات تشكيل الصناعات، وعرضت إيمتاك مساهماتها في الحدث قدرتها على تقديم حلول تتماشى مع احتياجات القطاعات المحددة والأجندة الرقمية الوطنية.

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