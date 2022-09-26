الهوية تركز على مفهوم "نبني لينعم الناس بالرخاء" تعزيزاً لرفاهية المواطنين والمقيمين والزوار

دبي: كشفت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، النقاب عن الطموحات لهويتها المؤسسية الجديدة بالتزامن مع مضيها قدماً عبر المرحلة التالية من النمو والازدهار. وفي إطار سعيها لمواكبة أهداف خطة دبي الحضرية 2040 الرامية للارتقاء بأنماط حياة المقيمين، ستركز شركة "نخيل" على مفهوم "نبني لينعم الناس بالرخاء".

وانطلاقاً من حرصها على تعزيز موقع دبي كوجهة عالمية استثنائية لتغدو أفضل مدينة للعيش في العالم، ستدعم شركة "نخيل" أهداف خطة دبي الحضرية 2040 المتمثلة في تشييد بنية تحتية ومرافق حضرية تلبّي أعلى المعايير العالمية، وتطوير مجتمعات شمولية ونابضة بالحياة، وتعزيز النشاط الاقتصادي نحو آفاق غير مسبوقة، وترسيخ مكانة دبي كمدينة ملهمة للزيارة والمعيشة.

وتجسّد شركة "نخيل" منذ إطلاقها المرادف الحقيقي لمسيرة التنمية والازدهار في إمارة دبي. إذ ساهمت بتطوير عدد من أبرز معالم المدينة بما في ذلك "نخلة جميرا"؛ وبرج "ذا بالم تاور"؛ و"بالم ويست بيتش". ومن خلال التركيز على مفهوم ""نبني لينعم الناس بالرخاء"، ستواصل شركة "نخيل"، عبر هويتها المؤسسية الجديدة، التركيز على رفاهية وجودة أنماط حياة المواطنين والمقيمين والزوار، والارتقاء بجودة المجتمعات، ورسم معالم مستقبل دبي، وخلق تجارب هادفة ومجزية.

وبهذه المناسبة، قال نعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي لشركة "نخيل": "تمضي شركة "نخيل" اليوم في خضم مرحلة انتقالية بالغة الأهمية. وانطلاقاً من خبرتنا المعمّقة كمطور عقاري شيّد العديد من التجارب الملهمة على الواجهة البحرية، فقد حرصنا على دعم الرؤى الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله".

وأضاف عطاالله: "نظراً للإمكانات الواسعة التي تمتلكها شركة "نخيل" باعتبارها المطور العقاري الرائد عالمياً، فقد ساهمت بإطلاق مشاريع ووجهات استثنائية على غرار "نخلة جميرا"، التي تعتبر إضافة نوعية تثري محفظة الشركة من المشاريع السكنية ومرافق التجزئة والضيافة والترفيه، لتشكل بدورها وجهات إضافية ضمن هذه الوجهة الاستثنائية في الإمارة. ومن الطبيعي أن تشكّل عملية إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لشركة "نخيل" الخطوة التنموية التالية بما يعكس مساعينا للتركيز على عملائنا في المقام الأول، لنستمر في تقديم قيمة استثنائية عبر هويتنا؛ وتعزيز جاذبيتها وارتباطها مع العملاء لنغدو شركاء لهم في تجاربهم. وفي الوقت نفسه، سنواصل العمل على تشييد مدن نابضة بالحياة ومستدامة عبر مشاريع عالمية المستوى وخلق تجارب لا تُضاهى تتخطى كافة التوقعات؛ ففي شركة "نخيل "نبني اليوم لتجسيد رؤيتنا المتمثلة بتحقيق غدٍ أفضل"."

تؤكد شركة "نخيل" التزامها المتواصل بإثراء أنماط حياة المواطنين والمقيمين والزوار بأعلى مستويات المعيشة من خلال تشييد مجتمعات آمنة ومتكاملة، وتضم مجموعة واسعة من المرافق، وتتيح لهم إمكانية الوصول إلى تجارب ملهمة على الواجهة البحرية والاستمتاع بالمساحات الخضراء الوارفة، إذ تحرص الشركة عبر مشاريعها بديعة التصميم، على تسليط الضوء على أنماط الحياة الرغيدة في دبي لتغدو موطناً حقيقياً لكافة قاطنيها.

وستظهر الحملة الترويجية الخاصة بإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لشركة "نخيل" عبر قنوات متعددة بما في ذلك الرقمية والإعلانات الخارجية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم تصميم هذه الحملة ليكون لها صدى واسع لدى المقيمين والزوار، ولتشكل انعكاساً لتجاربهم في دبي، أو لتمنحهم إلهاماً لخوض تجارب جديدة مستقبلاً.

وعبر محفظتها الواسعة من المشاريع الحالية الملهمة بالإضافة إلى ما لديها من خطط مدروسة لتشييد مشاريع إضافية متميّزة، ستواصل شركة "نخيل" توفير تجارب استثنائية انطلاقاً من مفهوم "نبني لينعم الناس بالرخاء"، والعمل على استقطاب أبرز العلامات التجارية العالمية لإثراء أنماط حياة المقيمين في مشاريع شركة "نخيل" وإمارة دبي وزوارها.

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