دبي، الإمارات العربية المتحدة: انسجاماً مع أهداف "استراتيجية القطاع العقاري 2033"، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، تؤكد مجموعة "ثري دي اكس بي" التزامها بتوفير حلول مبتكرة تسهم في دفع عجلة التطور التقني والاستدامة في القطاع العقاري. وتواصل الشركة دورها الرائد في تقديم تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لدعم تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الاستراتيجية.

وتهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي لتصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70% لتصل إلى تريليون درهم بحلول العام 2033، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة المحافظ العقارية في دبي 20 ضعفاً لتصل إلى 20 مليار درهم. وتؤكد مجموعة "ثري دي اكس بي" على دورها المحوري في تحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم حلول تقنية تعزز من كفاءة واستدامة المشاريع العقارية.

وتُعّد مجموعة "ثري دي إكس بي" من الشركات الرائدة في تقديم تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى المنطقة، حيث تسهم بشكل فعال في تطوير قطاع البناء من خلال تقديم حلول تقنية متقدمة. وتركز المجموعة على استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء مشاريع عقارية مستدامة تهدف إلى خفض التكاليف وتقليل الهدر في المواد المستخدمة.

وتتميز تقنيات "ثري دي إكس بي" بقدرتها على تسريع عمليات البناء، حيث تساهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشاريع بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً بالأساليب التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، تُسهم هذه التقنيات في خفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام مواد بناء مبتكرة وصديقة للبيئة، مما يدعم رؤية دبي في تعزيز الاستدامة البيئية في مختلف القطاعات.

كما تعزّز المجموعة دورها في تصميم مجتمعات عمرانية تحقق كفاءة تشغيلية عالية، مع الالتزام بمعايير الاستدامة التي تُعد جزءاً رئيسياً من نهج دبي في التطوير العمراني. ومن خلال هذه الجهود، تسهم "ثري دي إكس بي" في تحقيق التوازن بين الابتكار التقني والاستدامة، وهو ما يجعلها شريكاً أساسياً في تطوير القطاع العقاري بالمنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ثري دي اكس بي": "نحن ملتزمون بتقديم حلول تقنية مبتكرة تدعم رؤية دبي الطموحة في تعزيز مكانتها كعاصمة للاستثمار العقاري. وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد التي نقدمها تساهم في تقليل تكاليف البناء وتوفير الوقت مع الحفاظ على الجودة العالية. وهدفنا هو تعزيز الاستدامة والكفاءة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية القطاع العقاري 2033."

وأضاف البلوشي: "تُمثّل الطباعة ثلاثية الأبعاد مستقبلاً واعداً لصناعة البناء، حيث تمكننا من تخطي التحديات التقليدية وتقديم حلول مرنة ومبتكرة. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من رحلة التطوّر هذه في دبي."

وتعمل مجموعة "ثري دي اكس بي" على توفير حلول تقنية تلبي متطلبات الاستدامة وتحقيق تكامل بين التكنولوجيا والتخطيط العمراني. وتؤكد الشركة أن هذه الشراكات تسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية دبي لتكون مركزاً عالمياً للاقتصاد المتنوع والتطوير العقاري المستدام.

ومن خلال هذه الجهود، تُعزز مجموعة "ثري دي اكس بي" دورها كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف "استراتيجية القطاع العقاري 2033"، وترسخ مكانتها كشريك رئيسي في رحلة دبي نحو التنمية المستدامة والابتكار التقني.

-انتهى-

#بياناتشركات