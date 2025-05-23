الدوحة، باريس: أعلنت قطر للاستثمارات الرياضية، واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية العالمية في الرياضة والترفيه والفنون والثقافة، والتي تمتلك حصة الأغلبية في نادي باريس سان جيرمان وحصة الأقلية في نادي سبورتينغ براغا، وتستثمر في العديد من العقارات الرياضية والترفيهية والثقافية، اليوم عن تمديد عقدها مع السيد لويس كامبوس بصفته المستشار الرياضي لمدة خمس سنوات إضافية حتى عام 2030، والذي كان قد انضم إليها منذ يونيو 2022 في اتفاقية مدتها ثلاث سنوات.

وسيقوم السيد كامبوس بالإشراف على الإستراتيجية الرياضية عبر جميع أصول مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية، بما في ذلك نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم للرجال وتقديم الاستشارات لنادي سبورتينغ براغا. كما سيتولى مهمة توسيع آفاق الاستثمار لدى المجموعة في مزيد من أندية كرة القدم والرياضات والمواهب الأخرى إلى جانب استكشاف واستقطاب المواهب الرياضية وجميع المسائل المتعلقة بها في المجموعة.

ونجح كامبوس، منذ انضمامه إلى قطر للاستثمارات الرياضية، بدعم تحقيق رؤية رئيس مجلس إدارتها سعادة السيد ناصر غانم الخليفي على مدى ثلاث سنوات، حيث شهدت هذه الفترة تحقيق باريس سان جيرمان مستويات مميزة من النجاح الرياضي، بما يشمل ثلاثة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ولقب كأس فرنسا لكرة القدم، و3 ألقاب في كأس الأبطال الفرنسي، وبلوغ النهائي ونصف النهائي ودور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا للرجال خلال السنوات الثلاث الماضية لوحدها – ما يمثل أحد أفضل السجلات في كرة القدم الأوروبية. كما حقق نادي سبورتينغ براغا نتائج إيجابية على الصعيدين المحلي البرتغالي والأوروبي خلال هذه الفترة.

وإلى جانب تقديم خبرته في مجالات الرياضة والتعيينات والاستشارات المؤسسية التي ساهمت في التوسع الذي شهدته قطر للاستثمارات الرياضية مؤخراً، لعب السيد كامبوس دوراً محورياً في تطوير المواهب الشابة في مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية. وتساهم أكاديمية باريس سان جيرمان اليوم في تطوير عدد من أفضل المواهب الفرنسية والعالمية في كرة القدم، بفضل مركز التدريب والتكوين الجديد في بواسي، حيث قام النادي بإشراك ستة لاعبين من الأكاديمية في مباراة الدوري الفرنسي ضد مونبلييه في وقت سابق من هذا الشهر، فيما قام نادي سبورتينغ براغا بتطوير واحدة من أبرز أكاديميات كرة القدم للشباب.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة السيد ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة قطر للاستثمارات الرياضية: "يسرنا تمديد عقدنا مع لويس كامبوس بصفته المستشار الرياضي لدى قطر للاستثمارات الرياضية حتى عام 2030. ونحن نقوم ببناء مشروعنا على المدى الطويل، وقد قام كامبوس بعمل رائع على مدار السنوات الثلاث الماضية. كما تتمتع قطر للاستثمارات الرياضية اليوم باستقرار كبير وسعي جماعي لتحقيق أهدافها وفي جميع أصولها، وذلك بفضل جهود كامبوس، ونتطلع لمزيد من النجاحات وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في المجموعة في قادم الأيام".

وبدوره، قال السيد كامبوس: "يسعدني مواصلة مسيرتي مع قطر للاستثمارات الرياضة حتى عام 2030، ونفخر بالتحول الذي حققناه خلال السنوات الثلاث الماضية على صعيد الأندية والشركات والمشاريع والقيم في المجموعة، وأثق بأن هذه ما تزال مجرد البداية لنجاحاتنا. وأتوجه بالشكر إلى السيد الخليفي على دعمه الكامل لي ولجميع كوادرنا، ورؤيته المميزة التي تحفز النجاح غير المسبوق في المجموعة. وأتطلع إلى كتابة فصل جديد مع قطر للاستثمارات الرياضة في السنوات المقبلة".

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