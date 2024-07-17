جدّة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "الخبير المالية"، الشركة المتخصصة في الاستثمار والخدمات المالية وخدمات الوساطة المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، عن إدراج وبدء تداول وحدات "صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول" في السوق الرئيسية بالسوق المالية السعودية (تداول)، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء 11 محرم 1446هـ، الموافق 17 يوليو 2024م، وسيكون رمز تداول الوحدات في السوق هو (4702)، والرمز الدولي (SA1620529F58)، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30%، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وقد جذب الصندوق خلال فترة الاكتتاب في الطرح الأولي 144,132 مكتتباً من الأفراد والشركات، بقيمة اشتراكات بلغت 305,456,350 ريالاً سعودياً، والتي انتهت يوم الخميس 7 ذو الحجة 1445هـ الموافق 13 يونيو 2024م.

هذا ويمثل الصندوق المطروح قناةً جديدة لتنويع الاستثمارات بعيداً عن أنواع الأصول التقليدية؛ لتحقيق دخل دوري لمالكي الوحدات وبفترة استحقاق محددة تبلغ ست سنوات، حيث يستثمر الصندوق في فئات أصول مختلفة مدرّة للدخل، منها على سبيل المثال: الصكوك، وصفقات عقود التمويل التجاري، وصفقات الإجارة، والديون المدعومة بالأصول، وأدوات الدخل المهيكلة، وصناديق الدخل، وصفقات المرابحة المتوافقة مع أحكام اللجنة الشرعية ومبادئها. وعلاوة على ذلك، يستفيد الصندوق من دراية وخبرة شركات عالمية متخصصة في إدارة أصول الصندوق، والتي تتميز بسجل حافل بالإنجازات خلال الدورات الاقتصادية المختلفة والأزمات المالية.

ويعد هذا الصندوق هو الثالث ضمن صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة في السوق المالية السعودية (تداول)، والثالث ضمن صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة التي أطلقتها "الخبير المالية". من الجدير بالذكر أن شركة "الخبير المالية"، مدير الصندوق، إحدى مؤسسات السوق المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، بترخيص من هيئة السوق المالية بالرقم (37-07074)، ومقرها مدينة جدة، ولديها فرع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتقدم الشركة المنتجات والحلول الاستثمارية المبتكرة في الأسهم الخاصة، والأسواق المالية، والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الوساطة.

عن صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول"

صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول"، هو صندوق استثمار عام، متداول، مغلق، متوافق مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمــة واللوائح المعمول بها في المملكة، ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.

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عن "الخبير المالية"

"الخبير المالية" هي شركة رائدة في إدارة الأصول المتخصصة، والاستثمارات، والخدمات المالية بالمملكة العربية السعودية، وتركز بشكل رئيسي على دعم عملائها بما يضمن تحقيق أهدافهم المالية والوفاء بالتزاماتهم. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات والحلول الاستثمارية عالمية المستوى، والتي صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين والمؤسسات، إلى جانب الأفراد المؤهلين من أصحاب الملاءة المالية العالية والشركات العائلية. وتضم محفظة "الخبير المالية" العديد من الخدمات الرائدة مثل الاستثمارات البديلة وتمويل الشركات والصناديق العامة المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، إضافةً إلى منصة وساطة متطورة تعتبر الأكثر ابتكاراً في المملكة. وقد نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها الريادية بصفتها شريكاً موثوقاً يقدّم للعملاء قيمة مستدامة، مستندةً إلى خدماتها وحلولها الاستثمارية المتميزة وعلاقاتها طويلة الأمد مع العملاء. واستطاعت الشركة منذ تأسيسها قبل 20 عاماً بأن تصبح أحد أبرز مديري الأصول والأكثر موثوقية في المملكة، وهي شركة مساهمة مؤسسة بموجب الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية، ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم 4030177445، برأس مال مصرح به 894,523,230 ريالاً سعودياً، ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية للعمل في مجال مؤسسات السوق المالية للأنشطة الآتية: التعامل، وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية. في المملكة العربية السعودية، بموجب الترخيص رقم (37-07074)، وعنوان مقرها الرئيسي هو: شركة "الخبير المالية"، طريق المدينة، ص.ب. 128289 جدة 21362 المملكة العربية السعودية هاتف: 966126588888+ فاكس: 966126586663+.

وترتكز "الخبير المالية" على قيم الثقة والالتزام بتجاوز التوقعات، إذ تسعى دوماً إلى تقديم فرص استثمارية مجزية، والمساهمة في تعزيز المسؤولية ضمن القطاع المالي. وفي إطار هذه الرؤية، تواصل الشركة رحلتها لتكون الشريك المالي المفضل لعملائها. ومن خلال قيمها الأساسية، تؤكد "الخبير المالية" التزامها بالنزاهة، وتعزيز روح الفريق، والمواطنة، والشغف للعمل، والفكر القيادي.

ويقدم قطاع إدارة الأصول في شركة "الخبير المالية" فرصاً استثمارية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية من خلال مجموعة متنوعة من الصناديق العامة والخاصة في قطاع أسهم الملكية الخاصة، والقطاع العقاري، حيث تستهدف إدارة أسهم الملكية الخاصة تطوير منتجات تستفيد من الفرص الجاذبة في عدد من القطاعات، والتي تشمل: القطاع التعليمي، والقطاع الصحي، والقطاع الصناعي وغيرها، كما يعمل فريق الاستثمار العقاري في "الخبير المالية" على هيكلة وتطوير منتجات استثمارية عقارية مبتكرة. إلى جانب ذلك، تهيئ "الخبير المالية" فرصاً استثمارية في الأسواق المالية من خلال خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة، وتقدم المشورة في هيكلة الكيانات وإدارة الثروات الو قفية بالإضافة إلى ذلك، تقدم إدارة الاستثمارات البنكية خدمات استثمارية متخصصة من ضمنها عمليات الدمج والاستحواذ.

كما تتولى إدارة الوساطة مسؤولية هيكلة أعمال الوساطة، وتقديم الخدمات للعملاء، وتوفير أحدث التقنيات، وأفضل أدوات التداول؛ بعقد شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم متطلبات العملاء سواءً في السوق المحلية عن طريق: السوق المالية الرئيسية، أو الموازية، وسوق السندات، أو الصكوك والمشتقات، أو في الأسواق الدوليةّ، كالأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة، وأسواق المشتقات الدولية.

يقع المقر الرئيسي لشركة "الخبير المالية" في جدة على طريق المدينة المنورة، ص. ب. 128289 الرمز البريدي 21362، المملكة العربية السعودية. ولديها فرع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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