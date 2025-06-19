الدوحة، قطر – أعلنت "وركنتون قطر"، الوجهة الرائدة لمساحات العمل المشتركة منذ عام 2018 عن تغيير علامتها التجارية رسمياً إلى “نستوورك"؛ علامة قطرية مستقلة بالكامل تجسّد ارتباطها العميق بالتراث الوطني والثقافة المعاصرة. وتضم "نستوورك" أربعة مواقع رئيسية في قطر: مركز الفردان في سوق واقف، وبرج القصار في الخليج الغربي، وبرج الفردان في لوسيل، وM7 في مشيرب، حيث توفّر كل منها مكاتب مصممة حسب الطلب، وأجنحة خاصة، وغرف اجتماعات، ومساحات للفعاليات، إلى جانب استوديو متكامل للإنتاج الإعلامي.

ولا يُعد هذا التحوّل مجرد تغيير في الهوية، بل هو تطوّر استراتيجي يعكس نقلة نوعية في الرؤية والتوجّه. فقد تم تطوير "نستوورك" بإشراف مجموعة الفردان وإدارة الفردان العقارية، ليجسد التزامًا متجددًا بدعم ريادة الأعمال المحلية، وتعزيز الابتكار، وبناء شراكات طويلة الأمد.

منذ انطلاقها، تحوّلت "وركنتون قطر" إلى مركز للإبداع والتواصل، ونجحت في بناء مجتمع مزدهر يضم أكثر من 500 عضو، إلى جانب شراكات استراتيجية مع روّاد المجال. ومع تحوّلها إلى "نستوورك"، تنطلق هذه المسيرة من قاعدة راسخة نحو مرحلة جديدة تتميّز باستقلالية أكبر، ومواءمة أعمق مع احتياجات السوق المحلي، ورؤية مستقبلية تُمكّن الابتكار، وتعزز ثقافة التعاون، وتدعم الطموحات الوطنية.

وقال السيد محمد سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان العقارية والفردان للضيافة: "يمثّل هذا التحوّل خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا طويلة المدى، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس تحوّلنا إلى "نستوورك" التزامنا بتعزيز حضورنا المحلّي ودعم اقتصاد قائم على المعرفة تقوده الكفاءات المحلية. صُممت "نستوورك" لتكون حاضنة للشركات الناشئة، وبناء مجتمعات ملهمة ومحفّزة للابتكار وتتماشى مع رؤية قطر التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد والتنمية المستدامة في البلاد".

وبدورها، صرّحت السيدة زهور الفردان، المدير العام للصحة ونمط الحياة في شركة الفردان للضيافة: "نستوورك وُجدت لتواكب مسيرة التقدم والنمو في قطر". وأردفت: "نهدف إلى تمكين رواد الأعمال، وتعزيز بيئة الابتكار، وتوفير منصة انطلاق مشاريع الجيل القادم محليًا وإقليميًا".

وبوصفها الجهة الفريدة من نوعها في قطر التي تقدّم حلولًا مخصّصة للشركات الكبرى ومساحات مكتبية خاصة، تتميّز "نستوورك" بقدرتها على مواكبة احتياجات بيئة الأعمال المتطورة بكل مستوياتها.

تجاوزت "وركنتون قطر" دورها كمجرّد مساحة عمل، لتصبح منصة تجمع المهنيين في بيئة داعمة للإبداع والتعاون. واليوم، تنطلق بهويّة جديدة تحت اسم "نستوورك" لتقود مرحلة جديدة من التأثير المحلي وتطوير قطاع الأعمال في قطر.

"نستوورك" هي انعكاس لبيئة إنتاجية، محفّزة على التعاون، وداعمة لتحويل الأفكار إلى إنجازات. ومع بداية فصل جديد، تواصل مسيرتها لتكون مركزًا للمواهب والمبتكرين لينموا بفكر مستقبلي قائم على مبدأ "من الإلهام إلى الإنجاز" لتحويل الطموح إلى واقع ملموس.

نبذة عن نستوورك

نستوورك هي علامة تجارية قطرية لمساحات العمل المشتركة، تديرها شركة الفردان العقارية. بدأت مسيرتها عام 2018 تحت اسم "وركنتون قطر"، وتطوّرت لتصبح علامة مستقلة تقدّم حلول عمل مرنة ومخصصة لروّاد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى ،والمحلية والعالمية.

تضم نستوورك أربعة فروع في الدوحة: مركز الفردان، برج القصار، برج الفردان وM7، حيث تقدم مكاتب جاهزة، وغرف اجتماعات، ومساحات للفعاليات، واستوديوهات إبداعية.

من خلال رؤية تتبنّى التعاون والابتكار، توفّر نستوورك بيئة عمل محفّزة لروّاد الأعمال والشركات لتعزيز النمو وبناء شبكات محلية قوية تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نبذة عن شركة الفردان العقارية

تعد الفردان العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الفردان، واحدة من أفضل مطوري العقارات الفاخرة في قطر. تمتلك محفظة متنوّعة من المشاريع العقارية متعددة الاستخدامات في قطر، سلطنة عُمان وتركيا. منذ تأسيسها في عام 1993، تقدّم الفردان العقارية حلولاً عقارية وخدمات راقية تلبي احتياجات الحياة العصرية لمستأجريها في الوحدات السكنية والتجارية، على حدٍ سواء، حيثُ تقدم شققاً سكنية فاخرة ومكاتب تنفيذية مجهزة بأحدث المرافق عالمية المستوى، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية ومجموعة من الامتيازات الحصرية.

اليوم، استحقت الفردان العقارية عن جدارة، أن تتبوأ مكانة ريادية في مجال تطوير العقارات الفاخرة بما ينسجم مع أحدث المعايير العالمية، وسط خطط مستقبلية طموحة لتوسيع نطاق أعمالها. تسعى الشركة عبر مشاريعها المتطورة، إلى ترسيخ إرث مجموعة الفردان وتحقيق رؤيتها المتمثلة في إثراء مختلف القطاعات في الدولة بدءاً من قطاع الضيافة، والعقارات إلى تطوير البنية التحتية، من أجل المساهمة بشكل فعّال في مسيرة النمو الاقتصادي بالدولة وفق الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.

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