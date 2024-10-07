أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة "سلام موبايل" عن تمديد شراكتها الاستراتيجية مع شركة "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، حيث وقّع الجانبان اتفاقية تمديد الشراكة الاستراتيجية إلى العام 2030، بهدف توسيع وتطوير خدمات "سلام موبايل" عبر قدرات الاستضافة لشبكة "زين السعودية" وبنيتها التحتية المتقدمة.

ويعكس هذا التعاون استراتيجية "سلام موبايل" لترقية تجربة مستخدميها وتعزيز حضورها وتوسيع نطاق انتشار خدماتها على نطاقٍ واسع حول المملكة، مستفيدة من البنية التحتية والقدرات الرقمية فائقة التطور من الجيل الخامس (5G) لدى "زين السعودية" التي أكدت من خلال هذه الاتفاقية على نهجها في تحقيق الشمولية الرقمية عبر تطوير قطاع الاتصالات والخدمات الذكية في المملكة، من خلال الاستثمارات النوعية المباشرة في الابتكار والتوسّع، وأيضاً عبر تمكين مختلف مشغلي الاتصالات الافتراضيين ومزودي الخدمات الرقمية للنمو والإسهام بفعالية في مسيرة التحول الرقمي، من خلال منحهم الاستفادة من مزايا بنيتها التحتية وإمكاناتها التقنية المتقدمة.

وتعليقاً على هذا التعاون، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة "سلام موبايل" المهندس أحمد العنقري "أنَّ الشراكة مع زين السعودية خلال الفترة الماضية كان مثمراً وداعماً في خطتنا للتوسع والنمو، وأسهم في تحولنا إلى أحد المساهمين الرئيسيين في رحلة التحول الرقمي في المملكة. ومع تجديد هذا التعاون الاستراتيجي، سوف نستفيد من البنية التحتية لواحدة من أكثر شبكات الجيل الخامس (5G) تقدماً على مستوى المملكة والمنطقة، بما يسهم في توسيع نطاق تغطية شبكتنا، وكذلك توسيع محفظة خدماتنا ومنتجاتنا لقطاعي الأفراد والأعمال، كما تعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوظيف التقنيات المتطورة، بما يسهم في دفع مسيرة التحول الرقمي في المملكة ومضيها قدماً نحو تحقيق مستهدفاتها".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "زين السعودية" المهندس سعد بن عبد الرحمن السدحان: "نلتزم في مسيرتنا بدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وطموحات قيادتنا الرشيدة لتحويل المملكة إلى منارةٍ عالمية للابتكار والاقتصاد الرقمي الذكي، وندرك أنَّه من مسؤوليتنا تجاه وطننا ومجتمعنا أن نحقق شمولية رقمية ترتقي بتجارب عملائنا اليومية وتدعمهم في تحقيق تطلعاتهم، كما نعلم أيضاً أنَّ مسؤوليتنا تتجاوز الأفراد وقطاع الأعمال إلى شركائنا في هذا القطاع الحيوي وتحديداً مشغلي الاتصالات المتنقلة الافتراضيين. ولأنه بالتمكين يتضاعف الأثر، وبشمولية التعاون تتحقق شمولية الفائدة، فنحن نؤسس لمنافسةٍ إيجابية يستفيد منها الجميع وتنعكس على جودة الخدمات والحلول. ومن هذا المنطلق، قمنا بتمديد تحالفنا الاستراتيجي مع شركة الاتصالات المتكاملة "سلام موبايل" لسنوات إضافية حتى العام 2030، بعد سنوات من التعاون الوثيق والمثمر".

وكان التعاون ما بين "زين السعودية" وشركة الاتصالات المتكاملة "سلام موبايل" قد انطلق في العام 2021 بعد حصول "سلام" على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة من "زين السعودية".

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