أعلن مزود الخدمات السحابية الرائد على مستوى العالم عن مشاريع جديدة لتجديد موارد المياه وتوفير المياه النظيفة للمجتمعات حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، التابعة لشركة Amazon.com المدرجة في بورصة (ناسداك NASDAQ) تحت الرمز AMZN، اليوم، عن تعهدها بتحقيق بصمة إيجابية في استهلاك المياه (water+) بحلول 2030 من خلال العمل على إعادة المياه النظيفة إلى المجتمعات حول العالم بمعدلات أعلى مما تستهلكه الشركة في عملياتها المباشرة. كما أعلنت الشركة أيضاً عن معدلها العالمي لكفاءة استخدام المياه لعام 2021 (WUE) والبالغ 0.25 لتراً من المياه لكل كيلوواط / ساعة، ما يشكل دليلاً على ريادة أمازون ويب سيرفيسز في كفاءة استخدام المياه على مستوى مزودي الخدمات السحابية.

وتمضي أمازون ويب سيرفيسز مسبقاً على المسار الصحيح لتحقيق بصمة إيجابية في معدلات استهلاك المياه، وستقدم الشركة كجزء من تعهداتها الجديدة تقارير سنوية حول كفاء استخدام المياه، وجهود إعادة استخدام المياه ومشاريع إعادة التدوير الجديدة، فضلاً على الأنشطة الجديدة لتقليل استهلاك المياه في منشآتها، والتقدم المحرز في المشاريع الجديدة والقائمة الخاصة بتجديد موارد المياه.

وقال آدم سيليبسكي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز: "تمثل ندرة المياه واحده من أبرز التحديات في جميع أنحاء العالم، ونسعى من خلال تعهداتنا الجديدة بتحقيق بصمة إيجابية في معدلات استهلاك المياه، إلى القيام بدورنا للمساعدة في إيجاد حلول واقعية ملموسة لهذا التحدي الذي يتفاقم على نحو سريع. ففي غضون بضع سنوات فقط، من المتوقع أن يعيش نصف سكان العالم في مناطق تعاني من الإجهاد المائي، لذلك نحتاج جميعاً إلى ابتكار طرق جديدة لضمان حصول جميع الناس على المياه النظيفة والمساعدة في الحفاظ على هذا المورد الثمين وإعادة استخدامه. وفي الوقت الذي نفخر فيه بالتقدم الذي أحرزناه، نعلم أن هناك المزيد من الإجراءات مما يمكننا القيام بها. ونحن ملتزمون بتعزيز ريادتنا في مجال إدارة موارد المياه في عملياتنا السحابية، وإعادة المزيد منها إلى المجتمعات التي نعمل فيها بمعدلات أعلى من تلك التي نستخدمها. ونحن على ثقة بأن ممارساتنا وتعهداتنا الجديدة ستسهم في تحقيق أهدافنا تجاه البيئة وتجاه عملائنا".

وتعمل أمازون ويب سيرفيسز على تنفيذ أربع استراتيجيات رئيسة في سعيها لتحقيق بصمة إيجابية في استهلاك المياه بحلول عام 2030: وهي تحسين كفاءة المياه، واستخدام مصادر المياه المستدامة، وإعادة المياه ليُعاد استخدامها من جانب أفراد المجتمعات مرة أخرى، ودعم مشاريع تجديد المياه.

كفاءة المياه: تواصل أمازون ويب سيرفيسز الابتكار على مستوى بنيتها التحتية لتقليل معدلات استهلاك المياه. وتعتمد الشركة على خدمات وحلول سحابية متقدمة، مثل تقنيات إنترنت الأشياء، لتحليل استخدام المياه في الوقت الفعلي وتحديد التسريبات وإصلاحها، الأمر الذي ساهم في تعزيز ريادة الشركة في مجال كفاءة استخدام المياه.

المصادر المستدامة: تستخدم أمازون ويب سيرفيسز مصادر المياه المستدامة، مثل المياه المعاد تدويرها وتجميع مياه الأمطار، حيثما أمكن ذلك.

إعادة استخدام المياه في المجتمع: بعد نجاحها في تعزيز ممارسات استخدام المياه في مراكز البيانات الخاصة بها، لا يزال السائل المستهلك آمناً للعديد من الاستخدامات الأخرى، وتبحث أمازون ويب سيرفيسز عن طرق جديدة لإعادة هذه المياه إلى المجتمعات.

تجديد المياه: تستثمر أمازون ويب سيرفيسز في مشاريع تجديد المياه في المجتمعات التي تعمل فيها للوفاء بتعداتها بشأن تحقيق البصمة الإيجابية في استهلاك المياه.

وتُضاف التعهدات الجديدة التي أعلنتها الشركة اليوم إلى التزام أمازون بتقديم مبلغ 10 ملايين دولار لمنظمة Water.org العالمية لدعم إطلاق صندوق المياه والمناخ، والذي سيوفر حلولاً للمياه والصرف الصحي أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية إلى نحو 100 مليون شخص في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وستساعد هذه المنحة في تمكين وصول مليون شخص بشكل مباشر إلى المياه بحلول عام 2025، ما يوفر 3 مليارات لتر من المياه كل عام للأشخاص في المناطق التي تعاني من شح المياه.

وقال مات ديمون، المؤسس المشارك لمنظمة Water.org: "إن تعاوننا مع أمازون مدعوم بالاعتقاد المشترك بأن إيجاد حلول مفيدة لأزمة المياه حول العالم أمر ممكن. ونشيد بدورنا بالجهود التي تقوم بها أمازون ويب سيرفيسز والتزامها بإعادة معدلات أعلى من المياه إلى المجتمعات أكثر مما تستخدمه من خلال تعهدها بتحقيق بصمة إيجابية في استهلاك المياه بحلول عام 2030.

وبدوره قال غاري وايت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـمنظمة Water.org: "تساهم شراكتنا مع أمازون وأمازون ويب سيرفيسز، مسبقاً، في توفير أكثر من 805 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب، سنوياً، للمجتمعات حول العالم، وننطلع إلى مواصلة العمل مع أمازون لضمان إيصال المزيد من المياه النظيفة إلى العائلات المحتاجة".

ومن جهتها قالت باتريشيا سينيكروبي، المديرة التنفيذية لجمعية WateReuse: "نشيد في جمعية WateReuse بتعهدات أمازون ويب سيرفيسز والتزامها بتحقيق بصمة إيجابية على صعيد استهلاك المياه بحلول عام 2030، إضافة إلى دمج ممارسات إعادة تدوير المياه لتكون ركيزة أساسية ضمن أهدافها المتمثلة في حماية الموارد المائية والنظم البيئية المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية. إن التقدم الذي أحرزته شركة أمازون ويب سيرفيسز في استخدام المياه المعاد تدويرها لدعم أنظمة التبريد في 20 من مراكز البيانات الخاصة بها يعزز حقاً الريادة المشهودة للشركة على مستوى القطاع. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع أمازون لتنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه لدعم عملياتها والمجتمعات التي تعمل فيها".

ومن جانبها قالت ماري وينزل، المدير الإداري للشراكات المؤسسية في منظمة The Nature Conservancy: "يوضح إعلان أمازون ويب سيرفيسز اليوم عن تعهداتها الجديدة لتحقيق البصمة الإيجابية للمياه بحلول 2030 التزام الشركة بتعزيز ممارسات استدامة وإدارة المياه. ونشيد حقيقة بالجهود التي تبذلها الشركة لإيجاد حلول مستدامة للمحافظة على المياه، وقد مكننا الدعم الذي قدمته لنا أمازون ويب سيرفيسز في تحسين الأمن المائي للأفراد والطبيعة في المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في جنوب أفريقيا والبرازيل. نتطلع إلى استمرار تعاوننا مع أمازون ويب سيرفيسز لتحسين جودة المياه وكميتها من خلال حماية أحواض ومستجمعات المياه والعمل على استعادتها في جميع أنحاء العالم".

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول تعهدات أمازون ويب سيرفيسز بتحقيق البصمة الإيجابية للمياه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://sustainability.aboutamazon.com/water

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