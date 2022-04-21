برنامج تقوده الحكومة يهدف إلى تسريع انتقال الإمارات إلى النظم الغذائية المستدامة

"سبينس" تطلق حملة توعوية للمجتمع بشعار "نحب الطعام، فلا تهدره" خلال شهر رمضان الكريم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصبحت "سبينس" – المملوكة محلياً – أول متجر للتجزئة يتعاون مع برنامج "الغذاء من أجل الحياة"، وهي مبادرة إماراتية تطمح لتحفيز التحوّل على مستوى الدولة نحو أنماط غذائية صحية أكثر عبر النظم الغذائية المستدامة.

وبقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة (MOCCAE) ووزارة الصحة ووقاية المجتمع (MoHAP)، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة (Emirates Nature-WWF) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، تدعم المبادرة هدف دولة الإمارات العربية المتحدة لخفض هدر الطعام إلى النصف بحلول عام 2030، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 20511، حيث تتطلع الدولة لأن تصبح رائدة عالمياً في النظم الغذائية المستدامة.

وبتسليط الضوء على الدور الذي يلعبه الطعام في حياتنا، والتأثير البيئي عند إهداره، تهدف مبادرة "الغذاء من أجل الحياة" إلى حشد جهود المعنيين والشركاء الرئيسيين عبر المنظومة الكلية للغذاء، في سبيل مساعدة الأفراد على تغيير سلوكياتهم اليومية، واعتماد أسلوب حياة أكثر استدامة، وتوفير ثلث النفايات من خلال التسوق والطبخ وتناول الطعام بطريقة أكثر ذكاءً.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "يعتبر نظام الغذاء العالمي المُساهم الأكبر في فقدان التنوع البيولوجي، وإزالة الغابات، والجفاف، وتلوث المياه العذبة، وتدهور بيئة الأحياء المائية. كما أنه ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يؤثر بشكل كبير في تغير المناخ. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إهدار ثلث الأغذية الصالحة للأكل والتي يتم إنتاجها على مستوى العالم. ومع وضع كل ذلك في الاعتبار، نرى ضرورة اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً بشأن الطعام. ولهذا السبب، يسعى برنامج "الغذاء من أجل الحياة" إلى تثقيف المستهلكين لإدراك قيمة الطعام حقاً، والحد من مجرّد رميه في سلة المهملات. ولا شك في أن المشاركة المجتمعية تعد أفضل أداة تحت تصرفنا في سعينا لتقليل هدر الطعام. ونشكر سبينس على انضمامها إلى الحملة وعلى التزامها المستمر بالاستدامة".

وفي إطار التزامها بالحد من تأثيرها على البيئة من أجل مستقبل أكثر استدامة للجميع، تعهّدت "سبينس" أيضاً بخفض نفاياتها الغذائية إلى النصف بحلول عام 2030، مع وعد بعدم إهدار أي طعام صالح للاستهلاك. وكجزء من مبادرة سبينس "نحب الطعام، فلا تهدره"، أطلقت سلسلة متاجر البيع بالتجزئة حملة توعية للمستهلكين وحملة للتبرع بالطعام عبر فروعها ومنصاتها الرقمية طوال شهر رمضان الكريم.

ووفقاً لمركز دبي المتميز لضبط الكربون "كربون دبي"، يُقدّر هدر الطعام في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 3.2 مليون طن، مع إهدار حوالي 38 في المائة من الطعام المحضّر يومياً، والذي يأتي معظمه مباشرة من المنزل2. ويقفز هذا الرقم إلى 60 في المائة خلال شهر رمضان المبارك.

وللمساعدة في زيادة الوعي حول آثار هدر الطعام، يتم تشجيع المتسوقين في "سبينس" على إعادة استخدام بقايا الطعام الخاصة بهم، وإعادة توظيف بقايا الطعام من خلال النصائح والتلميحات السهلة لجعل الأطعمة المنزلية صالحة لفترة أطول. وحددت "سبينس" أيضاً بعضاً من أبرز الأطعمة المهدرة، مع تقديم أدلة مفيدة لمساعدة المجتمعات على استخدام الأطعمة وتخزينها - مثل البطاطا والطماطم والتفاح - بطرق مختلفة.

ولدعم حملة بنك الإمارات للطعام "مليون وجبة من فائض الطعام3"، أطلقت "سبينس" حملة للتبرعات الغذائية عبر متاجرها ومنشآتها الإنتاجية، مما يضمن إعادة توزيع أي فائض من الطعام على العائلات المحتاجة في شهر رمضان. كما تساعد "سبينس" بنك الإمارات للطعام على إعادة توزيع ما تجمعه من الأطعمة غير المستخدمة عالية الجودة التي يتم تقطيعها، وذلك بعد تغليفها كمنتجات محضرة مسبقاً.

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة "سبينس" الإمارات: "يشرفنا أن نتعاون مع مبادرة" الغذاء من أجل الحياة"، حيث نعمل معاً لمكافحة هدر الطعام من خلال اتخاذ خيارات أكثر وعياً في حياتنا اليومية. وكجزء من برنامجنا للاستدامة 2030 "أفضل معاً"، تعد حملة سبينس "نحب الطعام، فلا تهدره" بمثابة نداء مجتمعي في هذا الشهر الكريم للتفكير بشكل أعمق في خياراتنا الغذائية، وجعلها تدوم لفترة أطول، وتصل لمزيد من الناس، مع تقليل رميها في صناديق النفايات. ونظراً لأن غالبية نفايات الطعام تحدث في المنزل، فإن هدفنا هو تثقيف مجتمعاتنا حول فوائد الحد من هدر الطعام، وكيفية تبني خيارات غذائية أكثر صحة واستدامة في حياتهم اليومية".

وتحظى "سبينس" أيضاً بعضوية في تحالف عالمي لمعالجة نفايات الطعام من خلال مبادرة 10x20x304، والتي تجمع المعنيين في سلسلة التوريد لمواجهة التحديات العالمية والمحلية، والعمل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وتلتزم "سبينس" بلعب دورها في الجهود المبذولة نحو مستقبل مستدام.

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نبذة عن "سبينس":

بدأت قصة "سبينس" في العام 1961 عند افتتاح أول متاجرها في ميدان النصر. ونمت أعمالها منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكثر متاجر التجزئة المميزة والمفضلة في المنطقة، مع 61 متجراً في شتى أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وبشعبية واسعة بين المغتربين والسكان المحليين في المنطقة، تتمتع "سبينس" بسمعة طيبة وجديرة لتفكيرها المستقبلي، ومواكبتها الدائمة للتغييرات التي تطرأ اتجاهات الطبخ، وظهور منتجات جديدة حول العالم. واليوم، تمكّنت "سبينس"، التي يملكها المواطن الإماراتي علي البواردي، من بناء علامة قوية توفر منتجات فائقة الجودة، وتقدّم مستوى عالٍ من خدمة العملاء. وإلى جانب ذلك، تبقى معايير الغذاء والسلامة والمنتجات الطازجة دائماً في طليعة روح الشركة - وهو سبب واحد فقط لتعريف علامة "سبينس" التجارية بأنها "التجربة الأعذب والأكثر ابتكاراً".

نبذة عن برنامج "الغذاء من أجل الحياة":

"الغذاء من أجل الحياة" هي مبادرة جديدة لوزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجمعية الإمارات للطبيعة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تهدف إلى زيادة الوعي العام وتحسين السلوك حول العلاقة بين الصحة والتغذية وسلامة كوكب الأرض من خلال حملة توعية مجتمعية ومشاركة فاعلة حول الأنماط الغذائية الصحية من النظم الغذائية المستدامة. وتوفر الحملة محتوى تفاعلياً ومؤثراً وغنياً بالمعلومات، وأنشطة عملية للمجتمع للمشاركة فيها، ويمكن الوصول إليها عبر المنصة الرقمية www.foodforlife.ae.

للاستفسارات الإعلامية:

فرح خنجر

موجو للعلاقات العامة Mojo PR

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