دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن برج "آي سي دي بروكفيلد بليس" عن المضي قدماً في خطوته التالية ضمن إستراتيجيته الطموحة للاستدامة والتي تتمثل في تحقيق الحياد الصفري في البرج بحلول العام 2030، بالإضافة إلى السعي على تحقيق الحياد الكربوني خلال الوقت الراهن.

يتميز برج "آي سي دي بروكفيلد بليس" بجماله المعماري، وهو أكبر مبنى مكاتب يحصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة "ليد بلاتينيوم" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وصمم البرج ليكون نموذجاً يُحتذى به في رصد انبعاثات الكربون والتحكم بها والتخفيف من آثارها. وقد اعتمد المبنى عدداً من خصائص الاستدامة للحد من انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى خطوات ملموسة تهتم بصحة العاملين فيه، وهو ما جعله جديراً بالحصول على شهادة تُعد الأعلى في العالم ضمن أنظمة تصنيف المباني الخضراء.

كما تتواءم مساعي الاستدامة الطموحة لبرج "آي سي دي بروكفيلد بليس" مع أهداف اتفاق باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة ونصف الدرجة المئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ومن خلال العمل الوثيق مع مجموعة "أيه إي إس جي"، الشركة المتخصصة بتقديم استشارات الطاقة والاستدامة، سيؤدي برج "آي سي دي بروكفيلد بليس" دوراً ريادياً في تسريع مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق الحياد الصفري. وسيعتمد البرج تطبيق ممارسات مستدامة متطورة تشتمل على تقليل مستويات الطلب على الطاقة وتنفيذ إجراءات إضافية لتعزيز مستويات كفاءتها، وتقليل انبعاثات النطاق 3 من غاز الكربون. وبمجرد خفض انبعاثات الكربون التشغيلية إلى الحد الأدنى المطلق، سيتم تعويض الانبعاثات المتبقية من الكربون والتخلص منها. سيتم نشر تجربة "رحلتنا نحو تحقيق الحياد المناخي" في عام 2023.

ويشتمل نهج البرج في تحقيق ذلك بحلول عام 2030 على:

قياس كمية الكربون باستخدام بروتوكول الغازات الدفيئة وضبط أهداف الانبعاث باستخدام أحدث الطرق العلمية

تحديد تدابير خفض انبعاثات الكربون وتنفيذها

الانتقال إلى الحياد المناخي عن طريق تعويض الانبعاثات المتبقية من الكربون

مشاركة سلسلة القيمة والأفكار الريادية

تقديم تقارير سنوية قياساً على الأهداف المحددة

هذا وسيتعاون برج "آي سي دي بروكفيلد بليس" مع كل من الشركات الموجودة من المستأجرين والموردين لمعالجة الانبعاثات، وسيعمل على تنفيذ برنامج مبتكر لرفع وعي المستأجرين وتوفير الأفكار والحلول الريادية التي تساعدهم على تحسين أدائهم التشغيلي. ويسعى البرج لأن يصبح مثالاً يُحتذى به وأن يسهم في تشجيع جميع الأطراف ذات الصلة على المساهمة الفعالة في مبادرة دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي.

كما وقع برج "آي سي دي بروكفيلد بليس" على تعهد الحياد الكربوني للمباني التابع للمجلس العالمي للمباني الخضراء، والذي يُشيد بالإجراءات الريادية للشركات والمؤسسات والمدن والحكومات في معالجة انبعاثات الكربون التشغيلية وغير التشغيلية الصادرة عن قطاع البناء والتشييد. ويهدف هذا التعهد إلى منح الأولوية لخفض الانبعاثات الكربونية، وهو نهج يعتمد على النتائج، مما يمنح الأطراف المشارِكة فيه مرونة تطوير خطة العمل المناسبة لهم بناءً على أفضل الممارسات في هذا المجال والتي تتيح لهم تقليل الاستهلاك وخفض الانبعاثات، مع تقديم التقارير السنوية حول التقدّم المُحرز في تحقيق أهداف إزالة الكربون.

وتعليقًا على ذلك، قال روب ديفيرو، الرئيس التنفيذي لشركة "آي سي دي بروكفيلد": "يؤكد إعلان ’آي سي دي بروكفيلد بليس‘ اليوم عن خططه ليكون ضمن أوائل أبراج المكاتب التي تحقق خفض الانبعاثات والحياد الصفري، مساعينا الحثيثة إلى اعتماد أعلى المعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في القطاع. يتطلب الوصول إلى الحياد الصفري تفاني ليس أفراد فريقنا فحسب، وإنما كذلك الأطراف ذات الصلة عبر سلسلة القيمة. يعد تحويل البرج إلى مبنى خالٍ من الانبعاثات الكربونية خياراً ذكياً يعود بالنفع على المُلاك والشركات العاملة فيه؛ فبالإضافة إلى تقليل تكاليف الطاقة من خلال بيئة عمل منخفضة الكربون، سيساعد المبنى بشكل كبير الشركات على تحقيق أهدافها البيئية وتقليل بصمتها الكربونية. نحتاج جميعاً إلى هذه الخطوة لتحقيق الحياد الصفري، وإحدى الطرق الفاعلة للشركات لتحقيق ذلك هو التخفيف من أثرها على البيئة في القطاع العقاري. عاقدون العزم على العمل معاً من أجل المساعدة في تحسين بيئتنا وأن نصبح نموذجاً لمستقبل الإمارات المستدام".

من جهته قال سعيد العبار، المدير التنفيذي لمجموعة العبار للطاقة والاستدامة: "فخورون بالعمل مع ’آي سي دي بروكفيلد بليس‘ كشريك استشاري وتسريع وتيرة انتقالهم إلى مبنى يحقق الحياد الصفري. يواصل البرج الارتقاء بمعايير المحافظة على البيئة في المنطقة، وتعزيز مكانته الريادية في هذا المجال من خلال تبني أهداف وتطلعات الاستدامة الطموحة، ويعمل فريقنا من الخبراء بدأب على توفير الأساليب المبتكرة لدعم عملائنا في تسريع وتيرة تحقيق أهدافهم الطموحة نحو إزالة الكربون. يجب أن تكون نتائج تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حافزاً للجميع لاتخاذ خطوات فعّالة والعمل على حماية البيئة. ونأمل أن تُلهم تجربة ’آي سي دي بروكفيلد بليس‘ المباني والشركات الأخرى عبر القطاعات والمناطق المختلفة في اتخاذ قرارات فعلية لإزالة الكربون من المباني".

وبهذا الصدد، قالت فيكتوريا كيت بوروز، مديرة مشروع ADVANCING NET ZERO:"سعداء بانضمام برج ’آي سي دي بروكفيلد بليس‘ إلى تعهد الحياد الكربوني للمباني الصادر عن المجلس العالمي للأبنية الخضراء، حيث أن اتخاذ الشركات لمثل هذه القرارات الريادية يعمل على تسريع وتيرة الانتقال إلى بيئة مباني تحقق الحياد المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالقرارات التي نتخذها اليوم هي ما سيصنع مستقبلنا".

هذا وتشكل مبادرات "آي سي دي بروكفيلد بليس" الهادفة إلى إحداث تغيير إيجابي ومُلهم في المجتمع جزءاً كبيراً من التزامه بمعايير الحوكمة المجتمعية والبيئية والمؤسسية. وتأتي المساحات الداخلية والخارجية في هذا البرج مصممة بعناية فائقة ودقة شديدة، حيث تتوافر فيها كافة العوامل الداعمة لحياة صحية ومنتجة باعتبار ذلك أولوية أساسية، كما يضم مركزاً مجتمعياً بعنوان "نيش"، بالإضافة إلى سلسلة مبادراته وبرامجه العامة، مثل حملة الاستدامة تحت شعار "كسر عادات البلاستيك"، والتي تركز على تقليل الاعتماد على استهلاك البلاستيك المستخدم لمرة واحدة. ويعزم البرج زيادة التنوّع البيولوجي ضمن تصميمه، ويشمل ذلك خططاً لتطوير مزرعة حضرية داخل مساحة 140 ألف قدم مربعة من المساحات الخضراء.

تصل مساحة المبنى الذي صممته شركة فوستر مع شركائها إلى 1.1 مليون قدم مربعة، ويحتوي على مجمع يضم أحدث المكاتب والمتاجر ويمتد على مساحة تصل إلى 990.000 قدم مربعة، وتوفر أعلى مستويات الكفاءة ومرونة العمل. كما يضم المبنى مساحة مخصصة لمتاجر التجزئة والمطاعم تصل إلى 160.000 قدم مربعة. يضم المبنى عدداً من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم مثل ارنست ويونغ، وجوليوس بير، ولاثام وواتكنز، ويو بي اس. وتشرف على إدارة البرج شركة بروكفيلد لإدارة الأصول.

لمزيد من المعلومات حول "آي سي دي بروكفيلد بليس"، يرجى زيارة www.icdbrookfieldplace.com

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نبذة عن "آي سي دي بروكفيلد بليس"

"آي سي دي بروكفيلد بليس" هو أحد المعالم الهندسية البارزة في المنطقة ويمثل وجهة جديدة للأعمال وأسلوب الحياة مع أكثر من 4 هكتارات من مساحات فاخرة مخصصة للمطاعم، ومتاجر التجزئة والمجتمع، إلى جانب 990,000 قدم مربعة من مساحات العمل المستدامة والمستقبلية.

"آي سي دي بروكفيلد بليس" هو شراكة بين "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية"، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، وبين شركة "بروكفيلد لإدارة الأصول"، الرائدة عالمياً في إدارة الأصول البديلة، والتي تصل قيمة الأصول التي تقوم بإدارتها ما يقرب من 725 مليار دولار عبر العقارات والبنية التحتية والطاقة المتجددة والأسهم الخاصة والائتمان.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.icdbrookfieldplace.com

نبذة عن مجموعة العبار للطاقة والاستدامة

مجموعة العبار للطاقة والاستدامة هي شركة رائدة عالمياً متخصصة في مجال الهندسة وتقديم الاستشارات، تقع مقراتها الإقليمية في لندن وسنغافورة ودبي والرياض، وتعمل في مشاريع في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. تتخصص الشركة في الأداء البيئي للمباني، وهي شركة رائدة على مستوى التنمية المستدامة، إذ تجمع بين المعرفة التقنية والخبرة العملية لتقديم حلول إستراتيجية لعملائها.

تفخر مجموعة العبار للطاقة والاستدامة بأن تكون رائدة ومتفوقة في جميع الخدمات التي تقدمها في القطاع، وتمتلك المجموعة واحداً من أكبر فرق الإدارة من المتخصصين وأصحاب الخبرة يتمتع جميعهم بخبرة تمتد على عقود في التصميم المستدام، واستشارات الانبعاثات الكربونية الصفرية، والسلامة من الحرائق والسلامة الشخصية، وهندسة واجهات المباني، وإدخال المباني في الخدمة وإدارة الأصول الرقمية، وإدارة النفايات، والاستشارات الإستراتيجية البيئية، وإدارة الطاقة، وهندسة الصوتيات.

تمتلك المجموعة خبرة واسعة من خلال العمل على مئات المشاريع التطويرية الشهيرة. ويعمل فريقنا من المتخصصين في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، واستشارات الانبعاثات الكربونية، والمهندسين المعماريين، والمهندسين، والعلماء، وواضعي الخطط والنماذج، ومديري المشاريع بشكل وثيق مع العملاء لتقديم حلول فعالة طويلة الأجل.

www.aesg.com

نبذة عن المجلس العالمي للأبنية الخضراء

يحفز المجلس العالمي للأبنية الخضراء على اعتماد مفهوم المباني المستدامة في كل مكان.

يتكون المجلس العالمي للأبنية الخضراء من شبكة عالمية مؤلفة من حوالي 70 مجلساً للأبنية الخضراء حول العالم، ويعمل على إحداث التحول في قطاع البناء والتشييد عبر ثلاثة مجالات إستراتيجية - المناخ، والصحة والرفاهية، والموارد والتدوير.

وبصفته عضواً في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، يعمل المجلس مع الشركات والمنظمات والحكومات إلى قيادة طموحات اتفاقية باريس وأهداف الأمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة. ومن خلال نهج تغيير الأنظمة، يسعى المجلس إلى قيادة القطاع نحو بيئة بناء صحية وعادلة ومرنة وخالية من الكربون.

لمزيد من المعلومات: www.worldgbc.org