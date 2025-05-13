جدة: أعلنت "هاليون"، الشركة الرائدة عالمياً ضمن مجال الرعاية الصحية للمستهلكين، عن تعيين دارسانا ناير مديرة عامة جديدة للشركة في السعودية.

وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لالتزام الشركة بالارتقاء بالصحة اليومية في إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية وأسرعها تطوراً في المنطقة. كما يبرز القيادة الميدانية الفاعلة والشاملة كعامل أساسي لدعم الصحة اليومية وإحداث تأثير عبر أنحاء المملكة ككل.

ويأتي تولي دارسانا لهذا المنصب في مرحلة مهمة تواصل خلالها رؤية المملكة 2030 دفع عجلة التحول الهائل في المشهد الصحي ككل، بتركيز متنامٍ على الوقاية والابتكار والرعاية المجتمعية.

وبخبرة تمتد لقرابة عقدين ضمن قطاعات الرعاية الصحية متعددة الجنسيات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، عملت دارسانا مع مجموعة من أكبر العلامات التجارية حول العالم، بما يشمل موندليز إنترناشيونال، وأرلا فودز، وبيبسيكو، ومارس ريجلي.

وقالت ناير: " في ظل طموحاتها نحو مستقبل أكثر صحة ومرونة، تركز المملكة على الرعاية الصحية باعتبارها ركيزة أساسية للتحول الوطني، حيث تدعو رؤية 2030 المؤسسات ذات الأهداف النبيلة للمشاركة في توليد تأثير مستدام، وسوف يشرفني أن أقود هاليون السعودية خلال هذه الفترة المهمة. وتماشياً مع رسالتنا الرامية إلى الارتقاء بالصحة اليومية مع طموحات المملكة، نتطلع إلى عقد شراكات محلية قوية، ودفع عجلة الابتكار الرقمي، وتمكين المواهب المحلية، انسجاماً مع التزامنا في هاليون بالوصول إلى مخرجات صحية إيجابية ومؤثرة عبر تحقيق عادات أكثر صحة وأسر أكثر سعادة، حيث نؤمن أن الصحة اليومية هي إحدى أهم حقوق الإنسان".

وستتولى ناير من مقرها في جدة قيادة عمليات هاليون المحلية، ودفع نمو الأعمال، وتوسيع نطاق الشراكات المحلية، ودعم الأولويات الصحية في المملكة.

نبذة عن هاليون:

تعدّ هاليون (بورصة لندن/ بورصة نيويورك: HLN) شركة رائدة عالمياً ضمن مجال صحة المستهلك، وتهدف إلى تحسين الصحة اليومية للإنسان. وتشمل محفظة منتجات هاليون خمس فئات رئيسية - صحة الفم، وتسكين الآلام، وصحة الجهاز التنفسي، وصحة الجهاز الهضمي وغيرها، والفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية. وتعتمد علاماتها التجارية العريقة – مثل أدفيل، وسنسوداين، وبانادول، وفولتارين، وثيرافلو، وأوتريفين، وبوليدنت، وبارودونتاكس، وسنتروم - على العلم الموثوق والابتكار والفهم البشري العميق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.haleon.com

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