الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت "سيكلور"، الشركة الرائدة في تقديم حلول الأمن التي ترتكز على البيانات، اليوم (الثلاثاء 25 فبراير، 2025)، عن افتتاح مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، استجابةً للطلب المتزايد على حلول وخدمات الأمن السيبراني وسط تسارع مشاريع التحول الرقمي في المملكة. وفي هذا الإطار، أطلقت “سيكلور" مبادرة "الأمن 2030"، وهي حزمة متكاملة من الحلول المتقدمة والمصممة خصيصاً لتمكين المؤسسات السعودية في القطاعين العام والخاص، وخاصة القطاعات الحيوية والبنى التحتية الأساسية، من حماية بياناتها وتعاملاتها الرقمية والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وتشهد المملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية ضمن رؤية 2030، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومشاريع المدن الذكية، مما يزيد من أهمية تبني استراتيجيات متقدمة لحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني كأولوية وطنية. وفي هذا السياق، أطلقت "سيكلور" مبادرة "الأمن 2030" لدعم المؤسسات في تسريع تحولها الرقمي، مع ضمان السيطرة الكاملة على بياناتها الحساسة، بغض النظر عن موقعها أو الجهات المعنية بمعالجتها.

وقال جاستن إندريس، رئيس الإيرادات في شركة "سيكلور": "تحظى المملكة العربية السعودية بمكانة ريادية في مجال الابتكار الرقمي، ويعدّ الأمن السيبراني ركيزة أساسية لهذا التحول. ويأتي توسعنا في المملكة مدفوعًا باستثمارات استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على أمن البيانات في المنطقة. كما يعكس افتتاح مكتبنا الجديد التزامنا المستمر بتعزيز هذه الاستثمارات، وحرصنا على مواءمة أعمالنا مع رؤية المملكة وتعزيز التعاون مع عملائنا وشركائنا المحليين. ومن خلال مبادرة 'الأمن 2030'، نسعى إلى تمكين المؤسسات السعودية والجهات الحكومية من مواصلة الابتكار والتطوير، مع ضمان أعلى معايير الأمن والامتثال التنظيمي والحفاظ على السيادة الرقمية".

مبادرة "الأمن 2030" من "سيكلور": حماية المستقبل الرقمي للمملكة العربية السعودية

تهدف مبادرة "الأمن 2030" من "سيكلور" إلى تقديم الدعم المتكامل للمؤسسات السعودية في ثلاثة مجالات حيوية:

حماية البيانات المستمرة والشاملة: تقدم المبادرة حلولاً متطورة تضمن الحماية المستمرة للبيانات الحساسة في جميع مراحل استخدامها، بدءاً من إنشائها وحتى مشاركتها خارج نطاق المؤسسة

تقدم المبادرة حلولاً متطورة تضمن الحماية المستمرة للبيانات الحساسة في جميع مراحل استخدامها، بدءاً من إنشائها وحتى مشاركتها خارج نطاق المؤسسة تعزيز التعاون الآمن مع الأطراف الثالثة: تُمكّن المؤسسات من تبادل المعلومات والبيانات بشكل آمن مع مختلف الشركاء والموردين وفرق العمل عن بُعد، مع ضمان الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على البيانات وتطبيق كافة معايير الحماية والأمان

تُمكّن المؤسسات من تبادل المعلومات والبيانات بشكل آمن مع مختلف الشركاء والموردين وفرق العمل عن بُعد، مع ضمان الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على البيانات وتطبيق كافة معايير الحماية والأمان الامتثال للوائح الأمن السيبراني الوطنية: توفر المبادرة حلولاً متكاملة تساعد المؤسسات على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحلية، وتحديداً نظام حماية البيانات الشخصية ( PDPL ) وتوجيهات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ( NCA )، إضافة إلى معايير الامتثال العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية ( GDPR ) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا ( CCPA ) والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا ( NIST ).

وتحظى حلول أمن البيانات من "سيكلور" بثقة الجهات الحكومية والشركات المدرجة في قائمة "فورتشن500" والمؤسسات المالية الرائدة حول العالم. ومع تدشين عملياتها في المملكة العربية السعودية، تسعى الشركة إلى المساهمة في تسريع وتيرة تبني حلول الأمن السيبراني في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها القطاع المالي وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الطاقة والمؤسسات الحكومية.

تعزيز الشراكات ودعم رؤية المملكة

تعمل "سيكلور" عن كثب مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية للأمن السيبراني، إضافة إلى شركائها الاستراتيجيين، لتعزيز منظومة أمن البيانات الوطنية. كما تؤكد التزامها بالاستثمار في تنمية المواهب المحلية ودعم الابتكار التقني لدفع نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة. وفي هذا الإطار، أبرمت الشركة مؤخرًا سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع عدد من الشركات السعودية الرائدة، من بينها Saudi Paramount Computer Systems، سايفر السعودية (Cipher Saudi)، NTT Data، Versos، وTamkeen Intelligent.

وفي هذا السياق، قال باراج شاه، المدير المالي العالمي والمدير العام لسيكلور السعودية: "يُمثل افتتاح مقرنا الرئيسي في المملكة خطوة استراتيجية مهمة، لا سيما مع النمو السريع لعملياتنا في المنطقة. ويأتي ذلك تأكيداً على التزامنا الراسخ بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة. ومع تنامي دور أمن البيانات كأحد الركائز الأساسية في رؤية السعودية 2030، نضع كل إمكاناتنا وخبراتنا في خدمة المؤسسات والجهات الحكومية لحماية بياناتها الحساسة وتمكينها من التعاون الرقمي بكفاءة وأمان".

نبذة عن "سيكلور":

تعمل "سيكلور" على حماية الأصول الرقمية والتحكم بها بهدف دعم الشركات في معالجة أمن البيانات لمنع سرقة البيانات وتحقيق الامتثال، بما يضمن حماية للبيانات الحساسة أينما كانت حول العالم. ويضمن نهجنا المرتكز على البيانات في الحلول الأمنية وصول الأفراد المصرح لهم فقط إلى الأصول الرقمية الحساسة داخل وخارج مؤسستهم، حيث يمكن للمؤسسات وضع سياسات مؤتمتة وتمكين المستخدمين من التحكم بتصاريح الأفراد وإلغائها، والمعلومات التي يمكن الوصول إليها، كما وبالفترة المحددة لهم. تعرفوا أكثر على سبب اختيار الشركات الرائدة مثل "أمريكان اكسبرس" و"فورد" شركة الاتصالات السعودية "أس تي سي السعودية" و"سوق دبي المالي" و"آي دي إف سي بنك" لشركة "سيكلور" لحماية أصولها الرقمية والتحكم فيها مع الحفاظ على التعاون السلس ومشاركة البيانات.

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