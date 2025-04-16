يهدف التعاون إلى تعزيز تبادل المعرفة، وتطوير الكفاءات المحلية، وتوسيع التغطية الوطنية من خلال تقنيتي الجيل الخامس (5G) والألياف البصرية حتى المنزل (FTTH)، وإنشاء بنية رقمية وطنية

تقديم الدعم للفعاليات الكبرى من أجل تحسين التجارب الرقمية للمشاركين

مركز نوكيا للابتكار لتعزيز الابتكار المحلي والتميز التكنولوجي

مراكش، المغرب – وقّعت شركة نوكيا ووزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية مذكرة تفاهم (MoU) خلال فعاليات معرض "جيتكس أفريقيا 2025" في المغرب. تؤكد هذه الاتفاقية الاستراتيجية التزام الطرفين بتسريع تحقيق أهداف خطة "المغرب الرقمي 2030".

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل السيدة أمل الفلاح صغروشني، وزيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، وبيير شوم، نائب رئيس منطقة شمال وغرب ووسط أفريقيا لشبكات البنية التحتية في شركة نوكيا.

ومع استعداد المغرب لاستضافة فعاليات رياضية كبرى في عامي 2025 و2030، ستُسهم نوكيا بخبرتها في مجال البنية التحتية للاتصالات لتعزيز التجارب الرقمية للمشاركين، وضمان حلول اتصال عالمية المستوى.

سيساهم مركز نوكيا للابتكار، الذي تم تدشينه من قبل وزيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، بدور محوري في تدريب الكفاءات، والبحث العلمي، وتطوير حلول مخصصة لمتطلبات المشهد الرقمي في المغرب. كما سيدعم المركز مبادرة "الجزري" التي أطلقتها الوزارة، مما يعزز الابتكار المحلي والتميز التكنولوجي.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار دعم استراتيجية المغرب الرقمي 2030، ستُقدّم نوكيا خبراتها واستشاراتها بهدف تعزيز التغطية الوطنية للإنترنت، وتعزيز بيئة رقمية شاملة ومستدامة لتحسين تغطية الشبكات، لا سيّما من خلال نشر تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، وتوسيع شبكات الألياف البصرية، ومن خلال مبادرات مثل الخطة الوطنية للنطاق العالي واستراتيجيات تقاسم البنية التحتية.

كما ستتعاون نوكيا في تطوير مهارات الشباب المغربي في مجالات التقنيات الرقمية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، من خلال برامج شهادات معترف بها دولياً.

تأتي مذكرة التفاهم هذه استكمالاً لسلسلة من التعاونات السابقة مع وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، بما في ذلك افتتاح مركز نوكيا للابتكار في أكتوبر 2023، وزيارة معالي الوزيرة السيدة أمل الفلاح صغروشني إلى فنلندا ومقر شركة نوكيا في يناير 2024.

علاوة على ذلك، تقترح نوكيا الاستفادة من منصتها "الشبكة كرمز" (Network as Code - NaC) لإنشاء "نسيج رقمي وطني" (National Digital Fabric - NDF)، وهو بوابة وطنية لخدمات الاتصالات (الجيل الخامس والرابع) تتيح الوصول إليها عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لفائدة الشركات الناشئة، والمؤسسات، والجامعات. سيسهم هذا المشروع في تطوير تطبيقات رقمية مبتكرة تدفع عجلة النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي في المغرب.

"تفخر نوكيا بالتعاون مع الحكومة المغربية في تحقيق أهدافها الرقمية الطموحة." وقال بيير شوم، نائب رئيس منطقة شمال وغرب ووسط أفريقيا لشبكات البنية التحتية في شركة نوكيا: "من خلال تبادل المعرفة، وتطوير الكفاءات، واعتماد أحدث التقنيات، نتطلع إلى دعم التحول الرقمي في المغرب والمساهمة في نموه الاقتصادي في إطار شراكتنا المستمرة."

وقالت السيدة أمل الفلاح صغروشني، وزيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة: "تعزز هذه الشراكة مع نوكيا التزامنا بدفع استراتيجية المغرب الرقمي 2030 إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من الخبرات العالمية لشركة نوكيا، نهدف إلى تسريع التحول الرقمي في المغرب، وتحسين الاتصال، وتعزيز اقتصاد قائم على الابتكار."

حول نوكيا

في نوكيا، نبتكر تقنيات تساعد العالم على العمل معاً.

بصفتنا رواداً في مجال الابتكار التكنولوجي للأعمال (B2B)، نقود تطوير شبكات قادرة على الاستشعار والتفكير والعمل، من خلال الاستفادة من خبراتنا في شبكات الهاتف المحمول، والشبكات الثابتة، والحوسبة السحابية. بالإضافة إلى ذلك، نُسهم في خلق القيمة من خلال الملكية الفكرية والبحوث طويلة الأمد، والتي تقودها مختبرات نوكيا بيل الحائزة على جوائز، والتي تحتفل بمئة عام من الابتكار.

بفضل البُنى المفتوحة بحق، التي تندمج بسلاسة في أي نظام بيئي، توفر شبكاتنا عالية الأداء فرصًا جديدة لتحقيق العائدات والتوسع. يثق مزودو الخدمات والمؤسسات والشركاء حول العالم بشركة نوكيا لتقديم شبكات آمنة وموثوقة ومستدامة في الحاضر – ويعملون معنا على تطوير الخدمات والتطبيقات الرقمية للمستقبل.

حول وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة

تهدف وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة إلى تسريع التحول الرقمي في المغرب، مع تحديث الإدارة العمومية وتطويرها. تتمثل مهمتها في تعزيز الابتكار الرقمي، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وإصلاح الخدمات العمومية لتحقيق مزيد من الكفاءة والشفافية، وضمان الشمول الرقمي لجميع المواطنين، خاصة في المناطق القروية.

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