المحرق، البحرين: أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن تمديد رعايتها الرسمية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 حتى عام 2027، وذلك في إطار التزامها الراسخ بدعم رياضة السيارات والتأكيد على رؤيتها الاستراتيجية لإبراز البحرين كوجهة عالمية رائدة للرياضة والسياحة.

تعد رعاية طيران الخليج لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 استمرارًا لأطول شراكة في تاريخ البطولة حتى الآن، والتي بدأت مع أول سباق في الشرق الأوسط بتاريخ 4 أبريل 2004، مما شكّل نقطة تحول بارزة في إقامة حدث عالمي لسباق السيارات في قلب صحراء شبه الجزيرة العربية.

هذا وسيقام سباق عام 2025 خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل، واعداً عشاق رياضة السيارات بموسم جديد من الإثارة والترفيه، حيث يتميز الحدث بأجواء احتفالية مشوقة تتضمن عروضًا ترفيهية عالمية وتجارب طعام فاخرة ومزيجًا فريدًا من الثقافة البحرينية والثقافات العالمية المختلفة، مما جعله علامة فارقة في جدول الفعاليات الرياضية العالمية تجذب الجماهير والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، جيفري جوه عن اعتزاز طيران الخليج بتمديد شراكتها مع الفورمولا 1، التي أصبح اسمها مرادفاً لسباق جائزة البحرين الكبرى، مشيراً إلى أن هذه الشراكة لا تعزز مكانة مملكة البحرين على الساحة الدولية لرياضة سباق السيارات فحسب، بل تسهم كذلك في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير القطاع السياحي في المملكة إلى جانب تعزيز الانتشار العالمي لاسم الناقلة الوطنية للمملكة "

من جانبها قالت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للفورمولا 1، إميلي برايزر، إن التزام طيران الخليج المستمر بجائزة البحرين الكبرى هو دليل عملي على أهمية الشراكات طويلة الأمد في رياضة سباق السيارات، مضيفة أن دعم الشركة المستمر على مدى أكثر من عقدين كان عاملاً مهماً في نجاح هذا السباق وجعله من السباقات المفضلة لدى الجماهير، وحدثاً هاماً ضمن جدول سباقات الفورمولا 1. معريةً عن سعادتها لمواصلة هذه الشراكة وتطلعها إلى سنوات قادمة مليئة بالإثارة والنجاح المشترك على أرض مملكة البحرين.

يتمتع سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 بأهمية استراتيجية في جدول سباقات الفورمولا 1، حيث يشكّل حلقة وصلٍ بين سباقات آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. ومن المتوقع أن يكون موسم 2025 مليئًا بالإثارة، مع تغييرات مثيرة في قائمة السائقين وظهور مواهب جديدة، إضافة إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها رياضة سباق السيارات.

طيران الخليج: تاريخ عريق من التميّز

تعد شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، من أوائل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة بتسيير برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى وجهات متنوعة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX)، استناداً إلى تقييمات المسافرين لرحلات الطيران، وحصلت على هذا التصنيف لعام 2025. كما نالت لقب "الطيران الأكثر تطوراً في العالم" للعام 2022 في جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي.

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