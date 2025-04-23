مشاركة فاعلة في تطوير المهارات والحوار الاستراتيجي لتمكين المواهب من قيادة الابتكار المسؤول وفق رؤية الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: جدّدت شركة مايكروسوفت العالمية التزامها بتعزيز مسيرة التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمنطقة، وذلك من خلال مشاركتها في فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 2025"، والتي أكدت من خلالها على أن تطوير مهارات الأفراد، وتمكين المواهب من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تأتي في صدارة أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو حجر الأساس لبناء مستقبل رقمي شامل ومستدام.

وفي إطار جهودها المستمرة لدعم تنفيذ مبادرة "المهارات الوطنية للذكاء الاصطناعي"، تنظم مايكروسوفت برامج تدريبية للمدارس الخاصة في إمارة دبي باللغتين العربية والإنجليزية، للمعلمين والطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا. حيث سيتعرف الطلاب على كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال أدواتٍ يستخدمونها بالفعل مثل Bing Chat وMinecraft وCopilot، كما سيتم توجيههم إلى مساراتٍ تعليميةٍ إلكترونية مجانية تعزز فهمهم الأساسي للذكاء الاصطناعي، عبر منصات مثل Microsoft Learn و LinkedIn Learning وAI for Beginners، بما يسهم في محو الأمية الرقمية في هذا المجال وتمكينهم من اكتساب مهارات المستقبل.

بينما سيتمكن المعلمون من الاطلاع على مجموعة من أدوات مايكروسوفت التعليمية المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، مثل Reading Coach و Reflect وCopilot وBing Chat ، والتي تُسهم في تطوير أساليب التعليم داخل الفصول الدراسية. كما سيحصلون على موارد تعليمية تدعم نهج التعليم الحديث، مع التركيز على تعميق مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في البيئة التعليمية.

وتعكس المشاركة الواسعة من مدارس دبي في هذا البرنامج الوطني مدى الاهتمام ببناء مجتمع رقمي قادر على مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي، وجعل هذه المهارات جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.

من جانبه، وصف نعيم يزبك، المدير العام لشركة "مايكروسوفت" في الإمارات، أسبوعَ دبي للذكاء الاصطناعي بأنه إحدى أبرز المنصات الاستراتيجية التي تتيح تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لاتخاذ خطواتٍ عمليةٍ ملموسة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذا الحدث يجسد رؤية دولة الإمارات الريادية وتوجهاتها المستقبلية في هذا القطاع الحيوي. وقال: "يشرّفنا في مايكروسوفت أن نكون في طليعة الداعمين لأجندة الإمارات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونفخر بمساهمتنا الفاعلة في تسريع وتيرة التحول الرقمي القائم على الاستخدام الآمن والواعي لهذه التقنية". وأضاف:" نحن نؤمن في مايكروسوفت بأن تنمية المهارات البشرية تُعدّ الركيزة الأساسية لضمان استفادة الجميع من إمكانات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستثمار المستمر في تطوير الكفاءات، وتأسيس شراكاتٍ استراتيجيةٍ تقوم على الثقة المتبادلة، وتبنّي ممارساتٍ رشيدة في التعامل مع هذه التكنولوجيا المتقدمة، نعمل على تمكين كل متعلّم ومعلّم ومؤسسة من الأدوات والمعرفة الضرورية لاكتشاف الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار وتحقيق أثرٍ واسع النطاق.

واختتم يزبك حديثه قائلاً: "يوفّر أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي منصةً مثالية لتعزيز التزامنا الراسخ بتأهيل مليون متعلّم في دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، وذلك بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء اقتصادٍ معرفيٍّ تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار" .

وبالتوازي مع جهودها في مجال التدريب وتنمية المهارات، تحرص مايكروسوفت على الانخراط في حوارات استراتيجية رفيعة المستوى تسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي والصناعي، وفي هذا السياق، يحلّ بيل بوردن، نائب الرئيس للخدمات المالية العالمية في مايكروسوفت، ضيفاً على قمة "GenAI" التي ينظمها بنك الإمارات دبي الوطني، ونخبة من الخبراء وقادة الفكر من شركتي ماكنزي وجارتنر، لبحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستقبل الخدمات المالية، كما يشارك كلٌّ من نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات، وسيف عبيد السلمان، المسؤول الوطني للتقنية في مايكروسوفت الإمارات، في "ملتقى الذكاء الاصطناعي"، الذي يستضيفه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو منتدى مغلق يجمع نخبة من صنّاع القرار وخبراء قطاع التكنولوجيا، لوضع تصوّر مستقبلي متكامل حول توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص.

وتُقدّم مايكروسوفت خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" سلسلةً من الأنشطة النوعية التي تُبرز دورها الريادي في قيادة مشهد الذكاء الاصطناعي. تشمل الإشراف على تحكيم "بطولة العالم لهندسة الأوامر التوليدية"، التي تحتفي بالمواهب الشابة، وتُسلّط الضوء على قدرات الجيل الجديد في توظيف الذكاء الاصطناعي بطرق مبتكرة، بالإضافة إلى تنظيم جلساتٍ تدريبيةٍ يومية، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، لتطوير المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعالية AI Assembly ، وهي جلساتٌ مفتوحة للعملاء والشركاء الراغبين في تعزيز فهمهم بأساسيات الذكاء الاصطناعي. إلى جانب مجموعةً من الموائد المستديرة الحصرية لكبار التنفيذيين، لمناقشة استخدام تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI) في مجالي التجزئة والخدمات الحكومية، بهدف استكشاف التحديات والفرص الكامنة في هذه المجالات الحيوية.

خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، تقدم مايكروسوفت سلسلة من الأنشطة المتنوعة التي تبرز دورها في مجال الذكاء الاصطناعي. تشمل هذه الأنشطة:

الإشراف على تحكيم "بطولة العالم لهندسة الأوامر التوليدية"، التي تهدف إلى تسليط الضوء على مواهب الشباب وقدراتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق جديدة.

تنظيم جلسات تدريبية يومية بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك ضمن فعالية AI Assembly ، وهي جلسات مفتوحة للعملاء والشركاء الذين يرغبون في تعزيز معرفتهم بأساسيات الذكاء الاصطناعي.

، وهي جلسات مفتوحة للعملاء والشركاء الذين يرغبون في تعزيز معرفتهم بأساسيات الذكاء الاصطناعي. المشاركة في مجموعة من الموائد المستديرة لكبار التنفيذيين لمناقشة تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي ( Agentic AI ) في مجالي التجزئة والخدمات الحكومية، بهدف استكشاف التحديات والفرص في هذه المجالات.

) في مجالي التجزئة والخدمات الحكومية، بهدف استكشاف التحديات والفرص في هذه المجالات. المشاركة في مهرجان Dubai AI Festival 2025 ، حيث ستعرض مايكروسوفت في جناحها أحدث ابتكارات Copilot ، وستشارك مجموعة من خبرائها المتخصصين في حلقات نقاش وجلسات موائد مستديرة.

وتواصل مايكروسوفت عبر هذه المشاركة متعددة المستويات، ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في مجال تنمية المهارات، وتبنّي الابتكار المسؤول، بما يدعم طموحات دولة الإمارات والمنطقة نحو الاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" يهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والحَوْكمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويشارك فيه أكثر من 180 خبيراً وقائداً فكرياً من أكثر من 15 دولة، ضمن جدول حافل بالنقاشات والشراكات على مدى خمسة أيام.

نبذة عن مايكروسوفت:

مايكروسوفت، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، لديها التزام راسخ بتطوير منصات وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. كما تلتزم الشركة بجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة على نطاق واسع واستخدامها بشكل مسؤول، تماشياً مع رسالتها ومهمتها الرامية إلى تمكين كل شخص وكل مؤسسة حول العالم من تحقيق أقصى قدر من الانجازات".

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