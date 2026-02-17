أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كيو موبيليتي عن مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، في خطوة تهدف إلى تسهيل التنقل وتنظيم الحركة المرورية خلال الشهر الكريم.

وأوضحت الشركة أن رسوم بوابات التعرفة المرورية "درب" ستطبّق يومياً من الإثنين إلى السبت خلال فترة الذروة الصباحية، اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً حتى 10:00 صباحاً، وفترة الذروة المسائية، اعتباراً من الساعة 2:00 ظهراً حتى 6:00 مساءً، حيث تُحتسب رسوم بقيمة 4 دراهم عن كل عبور عبر البوابات خلال هذه الأوقات، مع الإشارة إلى أن يوم الأحد سيكون مجانياً بدون أي رسوم.

أما بالنسبة للمواقف العامة، فقد حدّدت ساعات دفع الرسوم من يوم الإثنين إلى يوم السبت وعلى فترتين أيضاً، من الساعة 9:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً، ومن الساعة 9:00 مساءً حتى 2:00 صباحاً. وتبلغ رسوم المواقف الفرعية درهمين (2 درهم) للساعة، بينما تبلغ رسوم المواقف الرئيسية 3 دراهم للساعة. ويُستثنى يوم الأحد من الرسوم، ويكون مجانياً.

ويمكن سداد رسوم المواقف عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وهي تطبيق "درب"، ومنصة "تم"، والرسائل النصية، أو باستخدام أجهزة الدفع المتوفرة في المناطق المختلفة.

ويأتي تحديد هذه المواعيد ضمن جهود كيو موبيليتي لتحسين تجربة مستخدمي الطرق خلال شهر رمضان، وبما يساهم في تعزيز انسيابية الحركة وجعل التنقل اليومي أكثر سهولة وراحة للجميع.

حول كيو موبيليتي:

شركة "كيو موبيليتي" هي شركة تركز على توفير حلول التنقل الذكية، والمستدامة والمتكاملة، لتعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتقدّم والتنمية. تقوم "كيو موبيليتي" بإدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف".

