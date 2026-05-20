القاهرة: يستعد سيتي سكيب لإطلاق أول نسخة من معرض "سيتي سكيب الساحل الشمالي" خلال الفترة من 23 إلى 25 يوليو 2026، في خطوة تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها الساحل الشمالي كأحد أهم مراكز الاستثمار العقاري في المنطقة، على أن يقام المعرض في مدينة العلمين الجديدة.

ويأتي تنظيم الحدث لأول مرة في الساحل الشمالي استجابة للنمو الكبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمنطقة، والتي تجاوزت 240 مليار جنيه مصري في مدينة العلمين، مع تسجيل نمو سنوي في المبيعات العقارية يصل إلى 75%، ما عزز مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الكبرى.

وعلى مدار ثلاثة أيام، يجمع المعرض أكثر من 20 مطورًا من كبار رواد القطاع العقاري في مصر لعرض محفظة متنوعة من المشروعات والفرص الاستثمارية المتماشية مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة سكنية وتنموية متكاملة تعمل طوال العام، في نموذج يعكس نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية العمرانية بالمنطقة. كما يوفر المعرض منصة للتواصل مع نخبة المطورين واستكشاف مشروعات استثنائية تعزز مكانة الساحل الشمالي كوجهة واعدة، إلى جانب إتاحة فرص مباشرة للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار في بيئة تجمع بين الاستثمار ونمط الحياة الساحلي المتميز.

وفي هذا السياق، صرح روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب: "يمثل إطلاق نسخة الساحل الشمالي فصلاً جديدًا في مسيرة سيتي سكيب، حيث نسعى إلى توفير منصة تجمع المطورين والمستثمرين في موقع هذه النهضة العمرانية، بما يسهم في دعم وتنشيط السياحة و الاستثمار في مصر ومع تحول الساحل الشمالي إلى وجهة متكاملة على مدار العام، يقدم الحدث للزوار فرصة استكشاف أحدث المشروعات الساحلية، إلى جانب حلول تمويلية مرنة تلبي تطلعات المستثمرين وتواكب التحديات الاقتصادية، خصوصاً القادمين من دول الخليج الباحثين عن منازل ثانية وفرص استثمارية في مصر".

من جانبه، أكد الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: "مدينة العلمين الجديدة عاصمة السياحة وأحد أهم المدن الأكثر إستدامة وتعتبر من أهم الإنجازات العمرانية للدولة المصرية خلال العشر سنوات الاخيرة، تستعد لإستضافة المعرض الدولي سيتي سكيب ضمن المؤتمرات الدولية والفاعليات الهامة المقرر إقامتها بموسم العلمين 2026."

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 5000 زائر، إلى جانب تقديم تجارب ترفيهية وفعاليات تفاعلية تمنح الحضور تجربة متكاملة تجمع بين عقد الصفقات وبناء الشراكات واستكشاف أسلوب حياة متميز على ضفاف البحر الأبيض والتعرف على أحدث اتجاهات القطاع العقاري في أجواء ساحلية متميزة.

