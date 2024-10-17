دبي، الإمارات – من منصة حكومة دبي في جيتكس جلوبال 2024، أعلنت هيئة دبي الرقمية وشركة "إي آند الإمارات"، ركيزة الاتصالات التابعة لمجموعة "إي آند"، عن شراكة استراتيجية لمنصة حكومة دبي في لتكون بذلك "إي آند الإمارات" شريكاً رسمياً لجناح حكومة دبي في جيتكس خلال السنوات 2024 و2025 و2026. تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود دبي الرقمية الرامية إلى تعزيز الشراكة مع الشركات التي تسهم في التحول الرقمي، وتعزيز مكانة دبي كمدينة رقمية عالمية، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في هذا المجال.

تدعم هذه الشراكة جهود دبي الرقمية في تعزيز حضورها في معرض جيتكس، بهدف عرض أحدث اتجاهاتها وإنجازاتها في مجال توظيف التقنيات الحديثة بصفتها ممكن التحول الرقمي في إمارة دبي. كما أنها تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة لسكان المدينة وقطاع الأعمال والزوار من خلال تطوير أحدث الحلول والخدمات الرقمية، بدءاً من إنترنت الأشياء إلى الذكاء الاصطناعي المتقدم والحوسبة السحابية، مما يعزز قدرات دبي كمدينة رقمية ويحسن جودة حياة المقيمين والزوار.

وبوضع هذه المعايير يمكن للطرفين تعزيز شراكة تعاونية شفافة من شأنها زيادة الحضور في هذا الحدث العالمي وتعزيز تأثيره.

وفي هذا الإطار، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "يمثل هذا التعاون محطة مهمة ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز الاتصال بين رواد هذا المجال والمبتكرين. ويسعدنا التعاون مع إي آند ونتطلع إلى عرض إسهاماتهم في المجتمع الرقمي خلال معرض جيتكس جلوبال. إن هذا التعاون يجسد وحدة الأهداف والرؤى تجاه مستقبل المدينة الرقمية في ظل الأهمية الاستثنائية لقطاع الاتصالات في إعداد البنية التحتية الرقمية ودعم كافة القطاعات نحو النضج الرقمي بما يسهم في صنع المستقبل المنشود. ونحن فخورون بهذه الشراكة ونقدر دور "إي آند الإمارات" في المساعدة في تحقيق جهود دبي نحو رقمنة الحياة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة".

من جهته، قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند الإمارات: "يسعدنا التعاون مع هيئة دبي الرقمية، حيث تتماشى هذه الشراكة بشكل وثيق مع رؤيتنا الهادفة إلى تمكين المجتمعات من خلال التكنولوجيا والابتكار. ومن خلال توحيد خبراتنا ومواردنا، فإننا على أتم استعداد لتقديم حلول جديدة تخدم الاتجاهات الاستراتيجية للتحول الرقمي في الإمارة وتساهم في جعل دبي أكثر اتصالاً وتطوراً رقمياً."

كما ستركز هذه الشراكة الاستراتيجية على تطوير برامج ومبادرات تهدف إلى تطوير المواهب من الجيل القادم، ودعم النمو، وتعزيز التجارب الرقمية في دبي مما يعزز مكانتها كمدينة رقمية رائدة ويمهد الطريق لمستقبل رقمي.

-انتهى-

#بياناتشركات