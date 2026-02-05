تقنية Qwen من علي بابا تُطلق أول استخدام لنموذج لغوي كبير في تاريخ الألعاب الأولمبية وأرشيف رقمي أولمبي جديد من الجيل التالي

ميلانو، إيطاليا، أعلنت علي بابا كلاود، ذراع التكنولوجيا الرقمية والمعلومات ضمن مجموعة علي بابا، عن تعاونها مع خدمات البث الأولمبي (OBS) واللجنة الأولمبية الدولية (IOC) لتوفير تقنيات سحابة وذكاء اصطناعي متقدمة خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026.

ويُشكّل هذا التعاون امتدادًا للتجارب الناجحة السابقة في ألعاب طوكيو 2020، وبكين 2022، وباريس 2024، ويُجسّد خطوة جديدة نحو التحوّل الكامل إلى البث السحابي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه التكنولوجيا إلى تعزيز تجربة المشاهدة العالمية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات الإعلامية، وتقديم طرق مبتكرة لإدارة وحفظ المحتوى الأولمبي على نطاق واسع.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قالت الدكتورة فِيفِي لي، النائب الأول لرئيس مجموعة علي بابا كلاود إنتليجنس ورئيسة الأعمال الدولية: "تُشكّل كل دورة ألعاب أولمبية تحديًا فريدًا من حيث الحجم والجغرافيا والتعقيد. وفي دورة ميلانو كورتينا 2026، نوظّف قدراتنا السحابية والذكاء الاصطناعي لجعل البث أكثر ديناميكية، ولتحسين كفاءة سير العمل، ولمشاركة اللحظات الأولمبية مع جماهير العالم بطريقة أكثر تفاعلًا".

رؤى أوضح: نظام إعادة العرض الفوري

في دورة ميلانو كورتينا 2026، تُقدّم علي بابا كلاود نسخة مطوّرة من نظام "إعادة العرض الفوري بزاوية 360 درجة"، والذي يوفّر إعادة مشاهد غامرة بتقنيات حركة كاميرا سلسة وتأثيرات بصرية "ستروبوسكوبية" مبتكرة. ويستخدم النظام خوارزميات ذكاء اصطناعي قادرة على فصل الرياضيين عن الخلفيات المعقدة – كالجليد والثلج – لإنشاء إعادة ثلاثية الأبعاد للحظات أساسية خلال 15 إلى 20 ثانية فقط، ما يجعلها جاهزة للبث الحيّ.

وسيتم اعتماد هذا النظام في 17 رياضة وتخصصًا أولمبيًا، منها الهوكي على الجليد، والتزلج الحر، والتزلج الفني، والقفز على الجليد. ويأتي مع ميزات معززة، مثل تأثير "Bullet Time" الذي تم تقديمه لأول مرة في بكين 2022، لتوفير عرض الإطارات المتجمدة والحركة البطيئة، إلى جانب ميزة جديدة تُعرف بـ"شرائح الزمان والمكان" (Spacetime Slices)، والتي تتيح عرض مراحل متعددة من حركة الرياضي في صورة مركبة واحدة، ما يساعد المشاهدين على تحليل التقنية والأداء بشكل أفضل.

معالجة أسرع وبحث ذكي: النظام الإعلامي الجديد

تعمل خدمات البث الأولمبي OBS حاليًا على تطوير نظام "الوصف الإعلامي التلقائي" (AMD) – المدعوم بنموذج Qwen اللغوي الكبير من علي بابا. يقوم هذا النظام بالتعرّف تلقائيًا على الرياضيين واللحظات الأساسية، ويُنتج وصفًا للأحداث، ويُضيف الوسوم المناسبة لمقاطع الفيديو خلال ثوانٍ، ما يُقلّل من الوقت المطلوب للمعالجة اليدوية.

وبفضل إمكانيات البحث باستخدام اللغة الطبيعية، مثل "اعرض أداء الفائز بميدالية التزلج الفني"، يُمكن لفرق خدمات البث الأولمبي الوصول إلى النتائج المطلوبة بسرعة شبه فورية. يُحسّن هذا النظام قابلية البحث، ويُساعد فرق التحرير على اكتشاف القصص الأولمبية وتوزيعها عبر المنصات المختلفة بطريقة أكثر كفاءة.

البث السحابي: معيار جديد

يستمرّ البث القائم على السحابة في التوسع في ميلانو كورتينا 2026. يُذكر أنّه منذ طرحه في طوكيو 2020، تطورت خدمات البث الأولمبي (OBS) المباشرة عبر السحابة، من مُجرّد خدمة اختيارية إلى منصة توزيع أساسية. وفي دورة ألعاب باريس 2024، أصبح الطريقة الأساسية لتقديم البث عن بُعد.

بالنسبة إلى دورة ميلانو كورتينا 2026، ستدعم منصة البث المباشر عبر السحابة (Live Cloud) ما مجموعه 39 محطة بث، مع تقديم 428 بثًا مباشرًا بتقنية الفيديو، بما في ذلك 26 بثًا يتميّز بنقاوة وضوح عالية، إلى جانب 72 بثًا صوتيًا. ومن خلال استبدال محطات تأمين التواصل المعتمدة في الأقمار الصناعية التقليدية وخطوط النقل المخصّصة لهذا الغرض، يُقلّل البث القائم على السحابة من التكلفة الإجمالية، ومن الوقت المطلوب لإعداد المحطات، ومن التعقيدات التقنية، بموازاة تحسين المرونة والقدرة على التكيّف.

للمرّة الأولى، سيُقدّم مُشغّل الفيديو الأولمبي (OVP)الخاص بخدمات البث الأولمبي (OBS)، بثًا مباشرًا عالي الدقة باستخدام البنية التحتية لسحابة علي بابا، الأمر الذي يُتيح لجهات البثّ الأصغر نطاقًا الوصول إلى قدرات بث احترافية من دون الحاجة إلى توظيف استثمارات ضخمة مُسبقًا.

من جهته، قال يانيس إكزارخوس، الرئيس التنفيذي لخدمات البث الأولمبي (OBS): "توفر سحابة علي بابا الأساس الذي يجعل توفّر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ممكنًا، الأمر الذي يجعل عملياتنا أكثر كفاءة، ويفتح الباب أمام فرص جديدة لتحسين تجربة المشاهدين وتعميق فهمهم للرياضة ولأداء الرياضيين على المسرح الأكبر في العالم."

محتوى رقمي أكثر من أي وقت مضى

ستشهد دورة ميلانو كورتينا 2026 أيضًا أكبر حجم من الأصول الرقمية الجاهزة للاستخدام في تاريخ الألعاب الأولمبية. وفي السياق، سيتمّ توزيع أكثر من 5000 مقطع قصير، بما في ذلك لقطات من وراء الكواليس، وأبرز اللحظات والإنجازات، وردود الفعل العاطفية، من خلال محتوى خدمات البث الأولمبي المُعزّز (OBS Content+)، وهي منصة قائمة على السحابة مدعومة من سحابة علي بابا.

تتيح أداة البحث المُتقدّمة الخاصة بالمنصّة، للفرق في مختلف أنحاء العالم القدرة على تحديد مكان المحتوى، وتحريره، ونشره بكفاءة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

أول استخدام لتقنيات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) في الألعاب الأولمبية، وفي الأرشيف الأولمبي من الجيل التالي باستخدام تقنية Qwen من علي بابا

بالنسبة إلى دورة ميلانو كورتينا 2026، أدخلت اللجنة الأولمبية الدولية أوّل نظام قائم على نموذج لغوي كبير وواسع النطاق في تاريخ الألعاب الأولمبية، مدعوم بنماذج Qwen من علي بابا. تدعم هذه المبادرة، المعروفة باسم "مساعدو الذكاء الاصطناعي الأولمبيون" (Olympic AI Assistants)، مشاركة المشجعين في كل أنحاء العالم والعمليات الداخلية على امتداد المنظومة الأولمبية بكاملها.

يُوفّر مساعد الذكاء الاصطناعي الأولمبي، المدمج في الموقع الإلكتروني العالمي للجنة الأولمبية الدولية olympics.com، دعمًا متعدد اللغات للمحادثات، ومعلومات عن الأحداث في الوقت الفعلي، مما يتيح للمشجعين الوصول إلى المحتوى الرسمي للألعاب الأولمبية من خلال واجهة قائمة على الدردشة.

يتم استخدام التكنولوجيا نفسها المدعومة من تقنية Qwen في المتحف الأولمبي في لوزان، حيث سيتمّكن الزوّار من الوصول إلى إرشادات صوتية مُخصّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة زيارة المتحف.

داخليًا، أطلقت اللجنة الأولمبية الدولية مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي - مدعومًا بنموذج اللغة الكبير Qwen من علي بابا - على بوابتها الآمنة الخاصة باللجان الأولمبية الوطنية (NOCs). تتيح أداة الذكاء الاصطناعي لموظفي اللجنة المذكورة العثور على المستندات، والسياسات، ومَنح الإرشادات من خلال استعلامات باللغة الطبيعية، مع دعم متعدد اللغات مدمج للترجمة.

بالتوازي مع ذلك، تواصل سحابة علي بابا تحسين استخدام الذكاء الاصطناعي في الرياضات (Sports AI)، وهو عبارة عن حل مُخصّص لعمليات الأرشفة الإعلامية قائم على السحابة تم تقديمه للمرّة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. يتضمّن الحل الذي جرى تحديثه وضع علامات بواسطة الذكاء الاصطناعي، والبحث عن مقاطع الفيديو، والبحث التفاعلي المباشر، مما يجعل من الممكن البحث في أرشيف الألعاب الأولمبية بشكل فوري، ويُسهّل أكثر سهولة الوصول.

يدير النظام أكثر من ثمانية "بيتابايت" من الوسائط الأولمبية التاريخية، ويستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بسحابة علي بابا من أجل أتمتة عملية وضع العلامات، والتصنيف، والبحث متعدد الوسائط على امتداد عقود من المحتوى المنشور. وتتيح قُدرات البحث التفاعلي المباشر الجديدة، المدعومة من تقنية Qwen التابعة لعلي بابا، للمستخدمين استرداد مقاطع محددة باستخدام أوامر صوتية أو مكتوبة بسيطة الطابع.

من خلال التكامل مع منصة الأصول الإعلامية العائدة إلى الجنة الأولمبية الدولية، Flex، تتيح الحلول وضع علامات تلقائية بالكامل على الأصول الإعلامية الأولمبية المتعددة الوسائط، مما يُحَوّل الأصول الإعلامية غير المستخدمة سابقًا إلى مكتبة معرفية حية وقابلة للبحث.

في هذا الإطار، تحدّث إيلاريو كورنا، رئيس قسم التكنولوجيا والمعلومات في اللجنة الأولمبية الدولية قائلًا: "تُعدّ دورة ميلانو كورتينا 2026 لحظة فارقة في دمج الذكاء الاصطناعي في الحركة الأولمبية. لقد كانت سحابة علي بابا رائعة في توظيف هذه القدرات الرائدة بطرق عملية ومفيدة جدًا - ليس لجهة تحسين التجربة اليومية لمشجعينا من خلال الاستخدام الأول لتقنيات النموذح اللغوي الكبير في الألعاب الأولمبية فحسب، ولكن لجهة بناء أنظمة ذكية على غرار Sports AI التي ستحافظ على اللحظات الأولمبية التاريخية للأجيال المقبلة."

وتابع: "من خلال الاستفادة من تقنيات علي بابا السحابية، تجاوزنا مرحلة التحوّل الرقمي المحصور بهدف الكفاءة، وانتقلنا إلى استخدام التكنولوجيا لإعادة تشكيل التجربة الأولمبية بالكامل من خلال ابتكارات الذكاء الاصطناعي. وقد أصبحت الفوائد الملموسة التي توفرها الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي واضحة حاليًا ليس فقط للجنة الأولمبية الدولية، واللجان الأولمبية الوطنية، وخدمات البث الأولمبي، والجهات المالكة لحقوق البث، بل أيضًا للجماهير ومحبّي الرياضة في مختلف أنحاء العالم."

منذ أن أصبحت مجموعة علي بابا شريكًا عالميًا رئيسيًا للجنة الأولمبية الدولية في العام 2017، لعبت سحابة علي بابا دورًا مُتصاعد الأهمية في كيفية تقديم الألعاب الأولمبية، وتجربتها، وتذكّرها – الأمر الذي ساعد على وضع الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في صميم أكبر حدث رياضي في العالم.

نبذة عن علي بابا كلاود

علي بابا كلاود (https://www.alibabacloud.com/) شركة رائدة عالمياً في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي الشاملة، وتقدم حلولاً ذكية فائقة التطور مع شبكة حوسبة سحابية عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما توفر خدمات ذكاء اصطناعي سهلة الاستخدام من قبل المطورين في مختلف أنحاء العالم. وأمّا Qwen والمعروفة باللغة الصينيةباسم Tongyi Qianwen فهي باقة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها علي بابا وتتضمن لغات واسعة الانتشار. وتم في العام 2023 طرح نماذج Qwen المفتوحة النطاق للمرة الأولى، وهي متاحة حالياً أمام المطورين في العالم عبر "هاغينغ

