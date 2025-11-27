إيرادات القطاع المؤسسي سجّلت ارتفاعًا بنسبة 5.9% على أساس سنوي، حيث بلغت 741.4 مليون دولار في الربع الثالث

هامش التشغيل وفق المبادئ المحاسبية المعتمدة للربع الثالث بلغ 25.2%، بينما سجل هامش التشغيل خارج تلك المبادئ 41.2%

التدفقات النقدية التشغيلية للربع الثالث بلغت 629.3 مليون دولار، مرتفعةً بنسبة 30.2% على أساس سنوي

هامش التدفق النقدي التشغيلي بلغ 51.2%، وهامش التدفق النقدي الحر 50.0%

أرباح السهم الواحد وفق المبادئ المحاسبية المعتمدة للربع الثالث بلغت 2.01 دولار، بزيادة 204.5% على أساس سنوي، بينما أرباح السهم الواحد خارج المبادئ المحاسبية المعتمدة بلغت 1.52 دولار، بزيادة 10.1%

عدد العملاء الذين تجاوزت مساهمتهم في الإيرادات 100,000 دولار ارتفع خلال الأشهر الإثني عشر الماضية بنسبة 9.2% على أساس سنوي

الشركة أعادت شراء حوالي 5.1 مليون سهم عادي خلال الربع الثالث، ليصل إجمالي عمليات إعادة الشراء بموجب الخطة الحالية إلى حوالي 32.5 مليون سهم عادي

تم رفع تفويض إعادة شراء الأسهم العادية بمقدار 1.0 مليار دولار، بالإضافة إلى التفويض المتبقي البالغ 310.4 مليون دولار حتى 31 أكتوبر 2025

أعلنت شركة "زووم" (Zoom Communications, Inc.)، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (ZM)، عن نتائجها المالية للربع الثالث للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2025.

وفي تعليقه على النتائج، صرح إريك إس. يوان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Zoom: "تواصل Zoom ترسيخ رؤيتنا لمنصة قائمة على الذكاء الاصطناعي أولًا، تتيح للناس التواصل والتعاون بسلاسة أكبر. في هذا الربع، أعلنا عن إصدار AI Companion 3.0، ويسعدنا أن نشهد نموًا ملموسًا في استخدامه. كذلك، نشهد زخمًا قويًا مع ميزة التخصيص Custom AI Companion، بالإضافة إلى مجموعة تجارب العملاء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في جعل هذا الربع أحد أفضل الفصول لدينا في ما يتعلّق بتجارب العملاء، مع التبني الواسع لحلول الذكاء الاصطناعي في اتفاقات رئيسية. إن نهجنا المنضبط يدعم نمو الإيرادات، وتحقيق ربحية قوية، وتقليل التخفيضات في الأسهم، مما يساعدنا على تحويل الابتكار في الذكاء الاصطناعي إلى قيمة حقيقية ومستدامة لعملائنا ومساهمينا".

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من السنة المالية 2026:

الإيرادات: سجلت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 1. 229.8 مليون دولار خلال الربع الثالث، محققة نموًا بنسبة 4.4% على أساس سنوي. وبعد التعديل لتأثيرات تقلبات أسعار الصرف، بلغت الإيرادات المعدلة بالعملة الثابتة 1,227.4 مليون دولار، ما يعكس نموًا بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

الدخل التشغيلي وهامش التشغيل: بلغ الدخل التشغيلي وفق المبادئ المحاسبية المعتمدة للربع الثالث 310.4 مليون دولار، مقارنةً بـ 182.8 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2025. بينما وصل الدخل التشغيلي خارج المبادئ المحاسبية المعتمدة، بعد استبعاد تكاليف التعويضات المعتمِدة على الأسهم والضرائب المرتبطة بها، بالإضافة إلى نفقات الاستحواذ وتسويات التقاضي، إلى 507.0 مليون دولار، مقارنةً بـ 457.8 مليون دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2025. وللربع الثالث، بلغ هامش التشغيل وفق المبادئ المحاسبية المعتمدة نحو 25.2%، بينما بلغ هامش التشغيل خارج المبادئ المحاسبية المعتمدة نحو 41.2%.

صافي الدخل وصافي الدخل المخفف لكل سهم: بلغ صافي الدخل وفق المبادئ المحاسبية المعتمدة خلال الربع الثالث 612.9 مليون دولار، بما يعادل 2.01 دولار للسهم، مقارنةً بـ 207.1 مليون دولار، أو 0.66 دولار للسهم في الربع الثالث من السنة المالية 2025. أما صافي الدخل خارج المبادئ المحاسبية المعتمدة، بعد استبعاد تكاليف التعويضات المعتمِدة على الأسهم والضرائب المرتبطة بها، والأرباح الصافية من الاستثمارات الاستراتيجية، ونفقات الاستحواذ، وتسويات التقاضي، والتأثيرات الضريبية على التعديلات خارج المبادئ المحاسبية المعتمدة، فقد بلغ 462.8 مليون دولار، مما يعادل 1.52 دولار للسهم، مقارنةً بـ 435.1 مليون دولار، أو 1.38 دولار للسهم المخفف في الربع الثالث من السنة المالية 2025.

النقد والأوراق المالية القابلة للتداول: بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتداول، باستثناء النقد المقيد، 7.9 مليار دولار حتى 31 أكتوبر 2025.

التدفقات النقدية: بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية خلال الربع الثالث 629.3 مليون دولار، مقارنةً بـ 483.2 مليون دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2025. وبلغ التدفق النقدي الحر، وهو صافي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية مخصومًا منه نفقات شراء الأصول والمعدات، 614.3 مليون دولار، مقارنةً بـ 457.7 مليون دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2025.

مقاييس العملاء: تضمّنت العوامل المؤثرة على إجمالي الإيرادات استقطاب عملاء جدد. وفي نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2026، حقّقت "Zoom" ما يلي:

4,363 عميلًا ساهموا بتحقيق أكثر من 100,000 دولار على مستوى إيرادات الأشهر الإثني عشر الماضية، بزيادة بلغت 9.2% مقارنة بالربع نفسه من السنة المالية الماضية.

بلغ معدّل نمو صافي القيمة الدولارية للمتعاملين من الشركات ما نسبته 98% خلال الإثني عشر شهرًا الماضية.

بلغ متوسط معدل ترك العملاء للصفحة على الإنترنت ما نسبته 2.7% خلال الربع الثالث، من دون تغيير عن العام الماضي.

بلغت النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات الشهرية المتكررة عبر الإنترنت من عملاء الشبكة المعلوماتية الذين استمرت مدة خدمتهم لفترة لا تقلّ عن 16 شهرًا 74.4٪، بزيادة قدرها 30 نقطة أساس، على أساس سنوي.

التوقّعات المالية: تعرض "Zoom" التوقعات التالية في ما يخص الربع الرابع من السنة المالية 2026 وهي تقوم بتحديث توقعاتها لكامل لسنة المالية 2026.

الربع الرابع من السنة المالية 2026: من المتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 1.230 مليار دولار و 1.235 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتراوح الإيرادات بالعملة الثابتة بين 1.224 مليار دولار و 1.229 مليار دولار. كما من المتوقع يتراوح الدخل خارج المبادئ المحاسبية المعتمدة من العمليات المالية بين 477.0 مليون دولار و 482.0 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتراوح العائد على السهم الواحد خارج المبادئ المحاسبية المعتمدة بين 1.48 دولار و1.49 دولار في ظلّ وجود نحو 305 ملايين سهم متوسط مرجح قائم.

السنة المالية الكاملة 2026: من المتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 4.852 مليار دولار و 4.857 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتراوح الإيرادات بالعملة الثابتة بين 4.844 مليار دولار و 4.849 مليار دولار. كما من المتوقع أن يتراوح الدخل خارج المبادئ المحاسبية المعتمدة من العمليات المالية بين 1.955 مليار دولار و 1.960 مليار دولار. من المتوقع أن يتراوح العائد على السهم الواحد خارج المبادئ المحاسبية المعتمدة بين 5.95 دولار و5.97 دولار في ظلّ وجود نحو 308 ملايين سهم متوسط مرجح قائم. من المتوقع أن يتراوح التدفّق النقدي الحر للسنة المالية الكاملة بين 1.860 مليار دولار و1.880 مليار دولار.

لا تشمل أرقام ربحية السهم وعدد الأسهم التأثير الناتج عن تفويض إعادة شراء الأسهم المذكور أدناه.

تتضمّن الجداول المالية أدناه معلومات إضافية عن النتائج المعلنة لشركة "زووم"، بما في ذلك تسوية النتائج غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المعتمدة، مع المقاييس الأكثر قابلية للمقارنة وفقَ المبادئ المحاسبية المعتمدة. ولا تتوفر تسوية للمقاييس التوجيهية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المعتمدة مع المقاييس المقابلة وفق المبادئ المحاسبية المعتمدة، على أساس التوقع الاستشرافي المعقول، نظرًا لعدم اليقين بشأن النفقات التي قد يتمّ تكبدها في المستقبل. ومن المهم ملاحظة أنّ هذه العوامل قد تكون جوهرية بالنسبة إلى نتائج "Zoom" المحسوبة وفق المبادئ المحاسبية المعتمدة.

يُمكن الاطلاع على عرض مالي إضافي تكميلي ومعلومات أخرى من خلال موقع "Zoom" الإلكتروني لعلاقات المستثمرين على العنوان investors.zoom.us.

تفويض إعادة شراء الأسهم: في نوفمبر 2025، منح مجلس إدارة "Zoom" الإذن لإعادة شراء 1.0 مليار دولار إضافية من أسهم "Zoom" العادية من الفئة A، بالإضافة إلى التفويض المتبقي البالغ 310.4 مليون دولار اعتبارًا من 31 أكتوبر 2025.

يُمكن القيام بعمليات إعادة شراء أسهم "Zoom" العادية من الفئة A، من وقت لآخر، إمّا في السوق المفتوحة (بما في ذلك خطط التداول المحددة مسبقًا)، أو في معاملات يجري التفاوض بشأنها بشكل خاص، أو حتى في معاملات أخرى وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

ستُحدّد إدارة "Zoom" توقيت ومقدار أي عمليات شراء لأسهم عادية من الفئة A بناءً على تقييمها لظروف السوق وعوامل أخرى. سيتم تمويل برنامج إعادة الشراء باستخدام رأس المال العامل التابع لشركة "Zoom". سيجري سحب أي أسهم عادية من الفئة A يتم إعادة شرائها. لا يُلزم برنامج إعادة الشراء شركة "Zoom" بشراء أي كمّية مُحدّدة من الأسهم العادية من الفئة A، ويمكن تعليق برنامج إعادة الشراء أو إيقافه في أي وقت وفقًا لتقدير "Zoom".

مكالمة خاصة بالأرباح عبر الفيديو من "زووم"

واستضافت "Zoom" عبر الإنترنت ندوة للمستثمرين وذلك في 24 نوفمبر 2025 الساعة 2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكة، من أجل مناقشة النتائج المالية للشركة، وأبرز الأعمال المحقّقة، والتوقعات المالية. ودعت المستثمرين للانضمام إلى ندوة "زووم" عبر الإنترنت من خلال الموقع التالي: https://investors.zoom.com/

نبذة عن "زووم"

توفر "زووم" Zoom (بورصة ناسداك: ZM) منصة عمل مفتوحة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول، وهي مصّممة خصيصًا لتعزيز التواصل بين البشر وإتمام المحادثات. يختار العملاء، من رواد الأعمال إلى الشركات العالمية، "Zoom" للتعاون والتواصل بسلاسة، وتحقيق النتائج المرجوة عبر الاجتماعات، والدردشة، والمكالمات الهاتفية، ومركز الاتصال، والفعاليات، وغيرها - كل ذلك بمساعدة Zoom AI Companion المدمجة. تأسست "Zoom" في العام 2011، ويقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه، كاليفورنيا. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة zoom.com.

