​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة آر إكس رسمياً عن انطلاق معرض سوق السفر العربي 2026 ضمن موعد جديد خلال الفترة من 14 حتى 17 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع أبرز العارضين والشركاء في القطاع، ما يعكس التزام القائمين على المعرض بالاستماع إلى متطلبات قطاع السياحة العالمي بما يضمن تطوره ونموه.

وبهذه المناسبة صرحت دانييل كورتيس، مديرة المحفظة الإقليمية لدى شركة آر إكس في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلة: "واصلنا التشاور والتعاون بشكل وثيق مع العارضين والشركاء والجهات المعنية في قطاع السفر العالمي، وهو ما أسفر عن اتخاذ قرار بتعديل موعد انعقاد معرض سوق السفر العربي 2026 ليصبح في الفترة الممتدة من 14 حتى 17 سبتمبر، ويعكس ذلك أهمية الحوار والتنسيق المستمر بيننا".

وأضافت كورتيس قائلة: "تتمثل أولويتنا القصوى في ضمان أن يوفر معرض سوق السفر العربي أقوى منصة ممكنة لفرص الأعمال والتواصل والشراكة لمجتمع السفر الدولي. واستجابةً لآراء أبرز قادة القطاع، يسعدنا أن تتيح هذه المواعيد الجديدة للعارضين والمشترين والزوار من جميع أنحاء العالم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشاركتهم وتفاعلهم وتواصلهم في هذا الحدث".

وأردفت كورتيس قائلة: "نتقدم بالشكر الجزيل لشركائنا الاستراتيجيين، بما في ذلك: مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وشركة الريس للسفريات، على تعاونهم المتواصل ودعمهم اللافت وإسهاماتهم في تحديد هذه المواعيد الجديدة. ونؤكد التزامنا المشترك بتقديم حدث عالمي المستوى يدعم النمو والتطور المستمر لقطاع السفر والسياحة العالمي".

ويُعدّ معرض سوق السفر العربي، الذي سيُقام في دورته الثالثة والثلاثين، منصة عالمية رئيسية تربط بين أبرز وجهات السفر، وموردي خدمات السفر، وعلامات الضيافة التجارية، وشركات الطيران، ومزودي التكنولوجيا، والمتخصصين في هذا القطاع من مختلف أنحاء منظومة السفر.

هذا وسيتم انعقاد معرض سوق السفر العربي 2026 تحت شعار: "السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا"، مستكشفاً أبرز الاتجاهات والتقنيات والابتكارات التي تُشكّل مستقبل قطاع السفر العالمي، وسيسلط الحدث الضوء على "تكنولوجيا السفر"، الفعالية المتخصصة التي تنعقد بالتزامن مع المعرض الرئيسي وتركز على قطاع تكنولوجيا السفر سريع التطور، إلى جانب منطقة التكنولوجيا والابتكار، وهي مركز تفاعلي يعرض أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتجارب التفاعلية، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا المالية، والروبوتات، وحلول السفر المستدامة.

وسيجمع برنامج مؤتمر سوق السفر العربي 2026 الشامل، والذي يتضمن كل من: المسرح العالمي، ومسرح المستقبل الواقع ضمن منطقة التكنولوجيا والابتكار، وذا إكسبيرينس هب، أبرز قادة السياحة الرئيسيين والخبراء تحت سقف واحد لمناقشة التحديات والفرص التي ترسم ملامح مستقبل السياحة الدولية، إلى جانب انعقاد جلسات مخصصة لاستكشاف مرونة الوجهات، وتجربة المسافرين، وابتكارات الطيران، والتحول الرقمي، واستراتيجيات النمو المستدام على المدى الطويل.

كما سيجمع البرنامج نخبة من أبرز شركات الأبحاث العالمية الرائدة، والخبراء الاستراتيجيين، والمتخصصين في التكنولوجيا، لتقديم رؤى وتصوّرات مستندة إلى البيانات حول مستقبل السفر، ومن بين المشاركين المؤكدين على المسرح العالمي كل من: شركة "توريزم إيكونوميكس"، التابعة لشركة "أكسفورد إيكونوميكس"، والتي ستقدم جلسة بعنوان: "تقرير الاتجاهات السنوي لسوق السفر العربي: زخم الشرق الأوسط وتحولات السوق".

كما سينضم ستيفن داتون من يورومونيتور إلى شركة "توريزم إيكونوميكس، والذي سيدير جلسة بعنوان: "حالة السفر: التضخم، والأزمات المتعددة، وواقع السفر الجديد".

وسيستضيف مسرح المستقبل، الواقع داخل منطقة التكنولوجيا والابتكار، نِك كويك، مذيع السفر والتكنولوجيا في بي بي سي، وستتضمن جلسات يقودها شركاء بحثيون بما في ذلك دراغون تريل، حيث ستقدم سيينا باروليس كوك، مديرة التسويق والاتصالات، عرضًا توضيحياً بعنوان: "الترحيب بعودة سوق السياحة الصينية: رؤى للشرق الأوسط"، وشركة فيديك، التي ستناقش جلسة بعنوان: "المال يتحدث: النمو وعمليات الاندماج والاستحواذ والتوحيد في السفر العالمي"، مع تحديد الرؤى والبيانات والاستراتيجيات للاستثمار والنمو في تكنولوجيا السفر.

كما سيستضيف "ذا إكسبيرينس هب" رنا نواس، الخبيرة الاستراتيجية للشركات ومقدمة البودكاست، التي ستقدم ورشة عمل بعنوان: "القائد العصري ومستقبل القوى العاملة". كما سيتضمن البرنامج العديد من الجلسات، بما في ذلك فعالية رفيعة المستوى مخصصة للمدعوين فقط من قبل الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعاتICCA بعنوان: "ما وراء الحدود: رؤية الشرق الأوسط التعاونية لمستقبل فعاليات الأعمال العالمية"، إلى جانب المزيد من المحادثات بين النظراء وحلقات النقاش.

ومن المتوقع أن يستقبل معرض سوق السفر العربي 2026 الآلاف من المتخصصين في مجال السفر والعارضين من جميع أنحاء العالم بعد تأكيد المواعيد المعدلة لشهر سبتمبر، مما يسلط الضوء على دور دبي كمنصة عالمية للحوار والتعاون والابتكار في صناعة السياحة.

الجدير بالذكر أن التسجيل قد أصبح متاح الآن، ويمكنكم التسجيل كإعلاميين من هنا. وللتسجيل كزائر، اضغط هنا، وللاستفسار عن المشاركة في المعرض اضغط هنا.

يمكنكم الاطلاع على آخر أخبار سوق السفر العربي على الرابط التالي:

https://www.wtm.com/portfolio/en-gb/blog/press-releases.html.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.wtm.com/atm/en-gb.html

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 33 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من 14 إلى 17 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض ATM Travel Tech

يُعدّ معرض ATM Travel Tech الحدث التكنولوجي الرائد المصاحب لمعرض سوق السفر العربي (ATM)، حيث يهدف إلى عرض أحدث الابتكارات التكنولوجية التي من شأنها تغيير مستقبل صناعة السفر بحلول عام 2040. سيضم المعرض أكثر من 180 عارضًا من 30 دولة في قاعتين مخصصتين، ليُشكّل بذلك منصة ديناميكية لعرض التقنيات والشركات الناشئة والأفكار المبتكرة التي تُساهم في تشكيل مستقبل السفر.

ويشمل المعرض مركزًا متكاملًا للتكنولوجيا والابتكار يمتد على مساحة 850 مترًا مربعًا، حيث يقدم عروضًا تفاعلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والروبوتات، والتقنيات المالية، والتقنيات الخضراء. كما سيجمع "منصة المستقبل" قادة التكنولوجيا على مستوى العالم ورواد الأعمال وأصحاب رؤى المستقبل لمناقشة مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية المتقدمة وأمن الإنترنت والاستدامة، بالإضافة إلى فعاليات عرض المشاريع للشركات الناشئة. انطلاقًا من القطاع الأسرع نموًا في معرض سوق السفر العربي، يُعدّ معرض ATM Travel Tech منصة ديناميكية تُسهم في تطوير مستقبل تقنيات السفر.

WTM Global Hub:

هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

حول معرض "سوق السفر العالمي – سبوت لايت" الرياض:

يُعدّ هذا الحدث منصةً مثاليةً لتسليط الضوء على طموحات القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية وتعزيز ريادته على مستوى قطاع السفر العالمي. ويُسهم المعرض بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والعالمي، وإتاحة الفرصة للعلامات التجارية العالمية للوصول بشكل مباشر إلى إحدى أكثر الأسواق الجديدة الواعدة في قطاع السفر، كما يُتيح للمملكة العربية السعودية عرض وجهاتها ورؤيتها وفرصها الاستثمارية للعالم. وسيلعب دوراً رئيسياً في دعم مكانة المملكة في قطاع السياحة العالمي.

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

