أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، توقيع سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين الألعاب وعدد من المؤسسات الوطنية والدولية الرائدة.

وجسَّد حفل التوقيع التزام مؤسسات كبرى برسالة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 الهادفة إلى تعزيز الرياضة مدى الحياة، ودعم رفاه المجتمع، وترسيخ قيم الصداقة والتقارب العالمي عبر الرياضة، وشملت الجهات المشاركة كلاً من: مجموعة موانئ أبوظبي، بيور هيلث، مجموعة اللولو العالمية، ميرال، شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاتحاد للقطارات، ومجموعة شويري. ويعكس هذا التعاون مكانة أبوظبي الريادية في دعم المبادرات الرياضية الشاملة وتعزيز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للصحة والحيوية ونمط الحياة النشط.

ووقَّع الاتفاقيات سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور سعادة محمد الجنيبي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026. كما حضر الحفل عدد من ممثلي الشركات الشريكة، من بينهم سلطان الغيثي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة موانئ أبوظبي، وشايسـتا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيور هيلث، وأشرف علي إم. أيه.، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية، وتغريد السعيد، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في ميرال، وحميد الشمّري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار وسعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات ويير شويري الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة شويري.

وقال سعادة عارف حمد العواني: "تعكس الشراكات التي تم توقيعها اليوم الرؤية المشتركة التي تقود ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 نحو ترسيخ نموذج عالمي في التعاون والترابط المجتمعي ونمط الحياة النشط. ومن خلال جمع مؤسسات رائدة وطنياً ودولياً، نبني منصة موحدة تُعزز قيم المجتمع والرفاه والتميّز، وتسهم في صناعة إرث اجتماعي وإنساني مستدام للأجيال القادمة."

وأضاف: "إن نجاح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 يقوم على روح التعاون، وتؤكِّد اتفاقيات اليوم ثقة شركائنا في رؤية دولة الإمارات وقدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. ونعمل معاً على تعزيز دور الألعاب كجسر يربط بين الدول والمجتمعات، حيث تكون الرياضة لغة مشتركة للتواصل والاحترام المتبادل، بما يرفع من الأثر العالمي للحدث ويساهم في بناء مجتمعات أكثر صحة ونشاط."

ومن المقرر أن تُقام ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 خلال الفترة من6 إلى 15 فبراير 2026، لتكون أكبر حدث رياضي دولي متعدد الرياضات تستضيفه منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي من مختلف أنحاء العالم. وسيتنافس المشاركون في أكثر من30 رياضة تشمل مجموعة من الرياضات التراثية التي تحتفي بالهوية الثقافية لدولة الإمارات.

وتُفتح المشاركة في الألعاب أمام جميع الأفراد من عمر 30 عاماً فما فوق، تجسيداً لفلسفة "الرياضة مدى الحياة" التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني، والشمول المجتمعي، والتبادل الثقافي. كما تُمثِّل الألعاب محطة مهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة والرفاه، وترسيخ دور دولة الإمارات في قيادة التغيير الإيجابي القائم على الإنسان والمجتمع.

حول ألعاب الماسترز أبوظبي 2026:

تُعدّ ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 إحدى أبرز الفعاليات الدولية متعددة الرياضات، والتي سيتم استضافتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026 ضمن 22 موقعاً رياضياً بمختلف أنحاء إمارة أبوظبي. تركز الألعاب على تشجيع أسلوب الحياة الصحي وتعزيز الشعور بالانتماء، بالإضافة إلى الاحتفاء بالشغف الجماعي للرياضة. ويشهد الحدث انضمام أكثر من 25,000 مشارك من مختلف قارات العالم في أكثر من 30 رياضة، إلى جانب 6 ألعاب إماراتية تراثية، بالإضافة إلى 18 رياضة متاحة لأصحاب الهمم.

وتفتح الألعاب أبوابها أمام المشاركين من سن 30 عاماً فما فوق، دون حد أقصى للعمر، في تجسيد حقيقي لروح الترابط والتنوّع التي تميز هذه الفعالية. كما تسهم الألعاب في تكريس مكانة الدولة كوجهة رياضية استثنائية في منطقة الشرق الأوسط، وتعكس التزامها بدعم الرياضة كمساحة للتواصل العالمي والمشاركة المجتمعية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي: https://abudhabimasters2026.com/ar/

-انتهى-

#بياناتشركات