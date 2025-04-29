عجمان ، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة الزورا للتطوير العقاري، وهي شراكة بين حكومة عجمان وشركة سوليدير العالمية، عن خططها لافتتاح منتجع فورسيزونز عجمان في مدينة الزورا بالتعاون من فورسيزنز لإدارة المنتجع الشاطئي والمقرر افتتاحه في عام 2026. وسيشهد هذا المنتجع الفاخر تحسينات واسعة على العقار القائم، بما في ذلك تحديث أماكن الإقامة ومرافق العامة.

وسيتضمن المنتجع 23 فيلا و74 غرفة وجناحاً فندقياً، جميعها مزودة بـ "تراسات" خاصة توفر إطلالات خلابة على الخليج العربي. ويقع المنتجع على بُعد 25 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي، ما يوفر مزيجاً فريداً من الراحة والهدوء الطبيعي.

وبهذه المناسبة ، أكد جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري، أن المشروع يمثل فرصة للارتقاء بالعقار الحالي إلى وجهة فاخرة رائدة، تجمع بين الطابع المحلي والمعايير العالمية لفورسيزونز، معبراً عن تطلعه إلى جذب اهتمام دولي وتعزيز جاذبية المنطقة.

من جانبه ، أعرب بارت كارناهان، رئيس تطوير الأعمال العالمية، وإدارة المحافظ الاستثمارية والسكنية في فورسيزونز، عن سعادته بتوسيع حضور العلامة التجارية في دولة الإمارات، مضيفاً أن التعاون مع شركة الزورا للتطوير العقاري يهدف إلى تقديم تجربة فاخرة عالمية المستوى تسلط الضوء على الضيافة الرفيعة التي تشتهر بها فورسيزونز.

وصُمم المنتجع ليجمع بين الهندسة المعمارية العصرية والحدائق الغنّاء، إلى جانب مجموعة متنوعة من المرافق التي تناسب الضيوف من جميع الأعمار، إذ سيضم المنتجع مركزاً متطوراً للياقة البدنية، ومرافق سبا فاخرة، وشاطئاً خاصاً لتعزيز تجربة الضيوف، إضافة إلى حوض سباحة "إنفينيتي " الذي يمتد بطول 280 قدماً (85 متراً)، وينقسم إلى مسبح مخصص للكبار، وآخر للأطفال.

علاوة على ذلك، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المختارة بعناية، مثل برامج الأطفال، ورحلات الغوص، والجولات الإرشادية لاستكشاف غابات "المنغروف" والبحيرات الطبيعية في المنطقة، وسيتمكن عشاق الغولف من الوصول إلى نادي الغولف واليخوت في “الزورا”، التي تضم ملعباً مكوناً من 18 حفرة، من تصميم جاك نيكلاوس.

وسيقدم المنتجع تجارب طعام راقية من خلال مطعم يقدم المأكولات العالمية على مدار اليوم مع إطلالات بانورامية على البحر، وبار ومطعم على الشاطئ للاستمتاع بأجواء المنطقة، إضافة إلى مطعم إيطالي يجمع النكهات المحلية والعالمية وسط إطلالات ساحرة، حيث يركز منتجع فورسيزونز عجمان في الزورا على الفخامة والخدمة الرفيعة لتقديم تجربة ضيافة لا مثيل لها في دولة الإمارات.

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