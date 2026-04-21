مسقط: أعلن صحار الدولي عن رعايته البلاتينية لمنتدى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) 2026، الذي أقامته كلية الدراسات المصرفية والمالية تحت شعار "بناء مستقبل مستدام"، برعاية الفاضل أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية. حضر المنتدى نخبة من صُنّاع السياسات وقادة القطاع المالي والمختصين لتعزيز الحوار وتوطيد التعاون حول المشهد المتطور للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المنطقة. وقد حظي صحار الدولي خلال المنتدى بتكريم نظير جهوده المتواصلة في دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في إطاره المؤسسي وأولوياته الاستراتيجية. وتسلمت الجائزة نيابةً عن البنك، ماهرة الرئيسية، رئيسة مجموعة الكادر البشري.

وفي إطار هذه الشراكة، شارك صحار الدولي في نقاشات جوهرية لتشكيل مستقبل التمويل المستدام، حيث قدّم إبراهيم الزكواني، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتفويضات التنفيذية، كلمة بعنوان "التمويل المسؤول من أجل مستقبل مستدام"، استعرض خلالها رؤى حول هياكل التمويل المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والآليات التي يتم من خلالها دمج اعتبارات الاستدامة ضمن تخصيص رأس المال وصنع القرار الاستراتيجي. كما شارك البنك في جلسة حوارية جمعت نخبة من ممثلي القطاع، تناولت سبل دمج مؤشرات الحوكمة ضمن الأطر المالية وتعزيز تطبيقها على مستوى القطاع.

وتُبرز مشاركة صحار الدولي تركيزه على تطوير البيئة الداخلية لدعم التمويل المستدام والمساهمة في تعزيز تكامل معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على نطاق أوسع إقليمياً. ومع تطور الأطر التنظيمية وتغيّر توقعات السوق، يتجه البنك إلى صقل نهجه في مجال الاستدامة عبر تطوير حلول عملية ودعم حوارات قطاعية منظمة مرتكزة على رؤى وتحليلات معمّقة.

ويواصل صحار الدولي تعزيز قدراته التمويلية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتوسيع محفظة الحلول المرتبطة بالاستدامة، إلى جانب تعزيز الأطر الحوكمية التي ترتكز عليها هذه الجهود، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، وتجسيدًا للاهتمام المتزايد بالاستثمار المسؤول وتنويع الاقتصاد. ومن خلال هذا النهج، يترجم البنك توجهاته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة تسهم في بناء نظام مالي أكثر مرونة واستشرافًا للمستقبل.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

