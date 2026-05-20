أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، حيث واصل البنك تحقيق أداء تشغيلي قوي مدعوما بنمو ملحوظ في صافي الدخل من العائد والإيرادات من الاتعاب والعمولات في ظل استمرار التحديات الاقتصادية
أهم النقاط الرئيسية
- إجمالي الأصول: 263.7 مليار جنيه مصري (8.86+% مقارنة بديسمبر 2025)
- صافي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك: 86.4مليار جنيه مصري (+7.11% مقارنة بديسمبر 2025)
- إجمالي ودائع العملاء:201.06 مليار جنيه مصري (+8.25% مقارنة بديسمبر 2025)
- نسبة كفاية رأس المال28.16: % (+0.62% مقارنة بديسمبر 2025)
- صافي ربح الفترة المالية: 3.57 مليار جنيه مصري
- صافي ربح الفترة المالية قبل الضرائب5.03: مليار جنيه مصري
- صافي الدخل من العائد والاتعاب والعمولات: 6.4 مليار جنيه مصري
النتائج المالية
-المركز المالي:
- ارتفع إجمالي الأصول إلى 263.7 مليار جنيه (+8.86٪ مقارنة بديسمبر 2025)،
- ارتفع صافي القروض وتسهيلات للعملاء والبنوك بنسبة (+ 7.11٪مقابل ديسمبر 2025) لتصل إلى 86.4 مليار جنيه مصري
- ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 201.06مليار جنيه (+8.25٪ مقارنة بديسمبر 2025) وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 42.99%.
- ويواصل البنك ترسيخ مكانته كأحد أكثر البنوك صلابة من حيث معدل كفاية رأس المال حيث بلغ 28.16% متجاوز بنسبة ملحوظة الحد الأدنى للنسبة الرقابية المقررة من قبل البنك المركزي المصري
- حقق البنك عائد علي متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 5.65%، عائد على متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 43.82%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.
-قائمة الدخل:
- ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 6.4 مليار جنيه مصري (+5.39% مقارنة بالربع الأول لعام 2025)، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 5.57 مليار جنيه (+1.6% مقارنة بالربع الأول لعام 2025) وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 0.83 مليار جنيه مصري (+40% مقارنة بالربع الأول لعام 2025)
- بلغت المصروفات الإدارية (1.48) مليار جنيه (+16.87% مقارنة بالربع الأول لعام 2025).
- حقق البنك صافي الربح قبل ضرائب الدخل قدره 5.03 مليار جنيه.
- ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، حيث بلغ اجمالي الضرائب المكونة (1.46) مليار جنيه مصري خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
- بلغ صافي الربح بعد ضرائب الدخل للبنك 3.57 مليار جنيه مصري.
- اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 24.4%.
