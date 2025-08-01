تنوّع واتساع محفظة "ألفا ظبي" والتركيز الموجه نحو المستقبل هي عوامل رئيسية لدعم النمو المستدام وتحقيق قيمة مضافة

تتمتع المجموعة بموقع استراتيجي لتحقيق نمو إضافي خلال النصف الثاني من عام 2025 بفضل قوة الأصول وقاعدة حقوق الملكية الراسخة، مع استمرار في تنفيذ استحواذات واستثمارات تعزز من القيمة للمساهمين

أبرز القطاعات المساهمة في تعزيز الإيرادات تشمل الصناعة 13.4 مليار درهم، والعقارات 12.7 مليار درهم، والبناء 6 مليار درهم، والخدمات والقطاعات الأخرى 3.7 مليار درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("ألفا ظبي" أو "المجموعة")، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "AlphaDhabi"، عن تسجيل نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 8.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 34% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس هذه النتائج المالية القوية تركيز "ألفا ظبي" المستمر على الاستفادة المثلى من الفرص الاستراتيجية والزخم المتواصل في تنفيذ استراتيجيتها عبر القطاعات الرئيسية، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 35.9 مليار درهم بزيادة بنسبة 23% عن الفترة نفسها من العام السابق.

وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 198.4 مليار درهم، مع إجمالي حقوق ملكية بقيمة 98.1 مليار درهم، في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ رؤيتها لعام 2030 من خلال التركيز على الابتكار والنمو الاستراتيجي والأثر المجتمعي. وبلغ صافي أرباح المجموعة 6.6 مليار درهم وهو ما يتماشى مع التوقعات لعام 2024، وعلى الرغم من تسجيل انخفاض بقيمة 1.4 مليار درهم نتيجة التغيير في القيمة السوقية العادلة لبعض الاستثمارات المدرجة في الأسواق المالية.

وتعكس هذه النتائج أهمية تركيز "ألفا ظبي" المتواصل على تنفيذ استراتيجيتها بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين بالتزامن مع تسريع عجلة النمو، وفي الوقت الذي تواصل فيه المجموعة ترسيخ مكانتها كشركة استثمارية قابضة رائدة في أبوظبي من خلال الاستثمار في القطاعات المستقبلية.

وفي الإطار ذاته، شكّل التنوع المتزايد والوضع القوي والمستقر لمحفظة "ألفا ظبي" عاملاً رئيسياً في دفع نمو الإيرادات والمساهمة في زيادة صافي الأرباح التشغيلية. وقد ساهمت المحافظ التابعة للمجموعة في قطاع الصناعة (13.4 مليار درهم)، والعقارات (12.8 مليار درهم)، ، والبناء (6.0 مليار درهم)، والخدمات والقطاعات الأخرى (3.7 مليار درهم) بشكل ملحوظ في إجمالي الإيرادات المسجلة.

وقال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة "ألفا ظبي القابضة": "ركّزنا خلال النصف الأول من عام 2025 على توسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز الترابط بين مختلف أنشطتنا، ودعم الابتكار، بهدف توفير فرص استثمارية تتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول عالية الجودة التي تعتبر عناصر محورية في دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي. ويظل الابتكار والنمو المستدام الأساس الذي تنطلق منه استثماراتنا الهادفة، بما يعزز بناء اقتصاد قوي ومواكب للمستقبل يلبّي تطلعات دولة الإمارات للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل".

من جانبه قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ألفا ظبي القابضة": "سجلنا نتائج قوية خلال النصف الأول من العام، مدعومة باستثمارات استراتيجية في قطاعات نثق بأنها ستلعب دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني. وترتكز المجموعة على أسس قوية وتواصل تعزيز شراكاتها البنّاءة، وهو ما تجسده نتائجنا المالية مع ارتفاع الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34% لتصل إلى 8.7 مليار درهم. ونواصل البناء على هذا الزخم مع مواصلة التركيز على النمو، سواء من حيث الإيرادات أو الاستحواذات أو الربحية، وكذلك في تطوير القدرات وتعزيز الابتكار، لنمضي قدماً نحو تحقيق إنجازات أكبر خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده".

يشكل تنوع محفظة "ألفا ظبي" من حيث الانتشار الجغرافي وتركيزها على القطاعات المستقبلية ركيزة أساسية في مسيرة النمو المستدام للمجموعة. وتواصل "ألفا ظبي" تعزيز التوجه الاستراتيجي القائم على اعتماد نماذج أعمال مستدامة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحقيق القيمة من خلال استثمارات مدروسة، في وقت ساهمت فيه الاستثمارات خارج الدولة والتي نفذتها الشركات ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية بتحقيق إيرادات بلغت قيمتها 4.6 مليار درهم.

أبرز مؤشرات الأداء الرئيسية للنصف الأول من عام 2025

تميز الأداء في شركات المحفظة يحقق قيمة أكبر للمساهمين

شهد هذا الربع إدراج أربعة من الشركات التابعة لـ "ألفا ظبي القابضة" ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة مُدرجة في الشرق الأوسط لعام 2025، حيث حلّت "ألفا ظبي القابضة" في المركز 14، وشركة "الدار العقارية" في المركز 30، و"بيور هيلث" في المركز 44، ومجموعة "إن إم دي سي" في المركز 48، و"إن إم دي سي إنيرجي" في المرتبة 82. ويعكس هذا الإنجاز النمو المتسارع والأهمية الاستراتيجية المتزايدة للشركات الإماراتية في المشهد الاقتصادي الإقليمي، كما يجسد أهمية الرؤية الاستراتيجية، وكفاءة الأداء التشغيلي، والعمل الجماعي نحو تحقيق قيمة طويلة الأجل على المستوى الإقليمي.

الدار ومدن القابضة: ريادة في المشاريع العقارية

من جهتها، نفذت "الدار العقارية" سلسلة من الخطوات الاستراتيجية خلال هذا الربع، من بينها الاستحواذ على أصول عقارية بقيمة 530 مليون درهم من شركة "الواحة" مخصصة للتخزين والصناعات الخفيفة في منطقة الظفرة بأبوظبي. كما أعلنت "الدار للتعليم" عن شراكة حصرية مع مدرسة "كينجز كوليدج – ويمبلدون" البريطانية العريقة، لافتتاح أول حرم لها على مستوى المنطقة في جزيرة فاهد بإمارة أبوظبي. وفي سياق خططها لتطوير الجزيرة، كشفت "الدار" عن المخطط الرئيسي للمشروع، الذي تتجاوز قيمته التطويرية 40 مليار درهم. كما أعلنت "الدار" أيضاً عن شراكة مع مجموعة "هيلتون" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز HLT) لإطلاق أول عقارات العلامة التجارية "والدورف أستوريا ريزيدنسز" في أبوظبي، والذي سيكون أيضاً أول مشروع سكني يحمل علامة تجارية على جزيرة ياس.

تروجان: المساهمة في دفع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي

وأعلنت كل من "تروجان للمقاولات العامة" و"سامسونغ سي آند تي" عن بدء الأعمال الإنشائية لمشروع محطة توليد كهرباء تعمل بتقنية التوربينات الغازية بنظام الدورة المفتوحة في منطقة الظفرة بأبوظبي. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 1000 ميغاواط، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على موارد الطاقة في دولة الإمارات. ويتماشى المشروع مع استراتيجية الدولة الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتعاون شركة مياه وكهرباء الإمارات مع كل من "طاقة" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في مبادرات تهدف إلى دمج تقنيات الطاقة المتقدمة في المشروع.

بيور هيلث: الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية

أعلنت "بيور هيلث" عن التوسع الاستراتيجي لذراعها التأميني "ضمان"، بما يمثل تحولاً في نموذج أعمالها من مزوّد متخصص في التأمين الصحي إلى شركة تأمين شاملة تغطي مجالات متعددة، من خلال دخولها قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات الذي يشهد نمواً متسارعاً. وعلى مستوى الشركات التابعة للمجموعة، أعلنت "صحة" عن شراكة جديدة بين مدينة الشيخ خليفة الطبية، التابعة لها، ومستشفى "سينسيناتي للأطفال" المصنّف كأفضل مستشفى للأطفال في الولايات المتحدة، بهدف توفير خبرات عالمية في مجال طب الأطفال لخدمة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ككل.

القطاع الصناعي لدعم أجندة النمو الوطنية

وقّعت شركة "إن إم دي سي إنيرجي"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (NMDCENR)، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "الغربية للأنابيب"، إحدى الشركات الرائدة في قطاع تصنيع الأنابيب المتطورة في أبوظبي، بهدف استكشاف فرص تسريع وتيرة إنتاج أنابيب الصلب داخل الدولة، وبما يواكب الطلب المتنامي محلياً وإقليمياً. وفي سياق آخر، أعلنت الشركة عن توقيع تمديد لاتفاقيتها طويلة الأجل مع "أرامكو السعودية"، في إنجاز جديد يتوج النمو الإستراتيجي للشركة مؤخراً في سوق المملكة العربية السعودية.

أفضل الشركات الناشئة في قطاع الطاقة من إينيرسول "Enersol"

تم إطلاق هذا البرنامج بدعم من "ألفا ظبي القابضة" و"أدنوك للحفر"، وبالتعاون مع منصة C3 - Companies Creating Change، ليكون أول مبادرة من نوعها للبحث عن أفضل الشركات الناشئة في مجال تقنيات الطاقة التي توظف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ويشمل ذلك مجالات حيوية مثل تحسين الكفاءة التشغيلية، والروبوتات، وخفض الانبعاثات، وتقنيات القياس أثناء الحفر، وتحسين إدارة الموارد في الجيل القادم، وغيرها. ويحظى المتأهلون للمرحلة النهائية بفرصة دخول السوق ومزاولة أنشطتهم والوصول إلى مستثمرين محتملين، والاستفادة من التوجيه والإرشاد، وتعزيز حضورهم في القطاع.

نمو ثابت مع علامات تجارية فاخرة للضيافة – أدمو لايف ستايل القابضة

أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية" المملوكة منصندوق الاستثمارات العامة، المطوّر الرائد لوجهتي "أمالا" و"البحر الأحمر" السياحيتين، عن إطلاق منتجع "ناموس أمالا"، الذي يُشكّل معياراً جديداً للفخامة في منطقة البحر الأحمر. وتمثّل هذه الشراكة أول مشروع فندقي لعلامة "ناموس" خارج اليونان، حيث تنقل أناقة جزر سيكلاديز العريقة وإرثها المتميز في مجال الضيافة إلى المملكة العربية السعودية، ومن المقرر افتتاح المنتجع في الربع الرابع من عام 2025. وفي سياق آخر، أعلنت شركة "أدمو لايف ستايل القابضة" عن استحواذها على حصة مسيطرة في علامة "أم شريف" اللبنانية الفاخرة في مجال المطاعم. وتأتي هذه الصفقة بعد استثمار "أدمو" الأولي في العلامة الشهيرة المتخصصة بالمطبخ اللبناني المتوسطي في أكتوبر 2023.

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حول ألفا ظبي القابضة

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 250 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى، كما تغطي محفظة استثمارات الشركة ما يزيد عن 45 دولة. ويعمل لدى الشركة أكثر من 95 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.alphadhabi.com .