القاهرة– أدرجت مجلة فوربس المهندس/ عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري، ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في قطاع العقارات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025.

ضمّت القائمة 42 قائد شركة في الإمارات، و21 قائد من المملكة العربية السعودية، و16 قائد مصري، وقد استند التصنيف لمجموعة من المعايير، من بينها عدد سنوات الخبرة، وحجم محفظة الأراضي، وعدد الوحدات المملوكة، وقيمة المشروعات المنجزة وتلك قيد التنفيذ، فضلاً عن مدى التزام الشركات بمواعيد التسليم وجودة تجربة العملاء.

يُعد المهندس عمرو سليمان من الشخصيات البارزة والمؤثرة في قطاع التطوير العقاري في مصر والمنطقة، إذ يتميّز برؤية طموحة تضع الابتكار والحداثة في صميم فلسفة التصميم والتنمية العمرانية. وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، نجح في تقديم مشروعات سكنية متكاملة في شرق وغرب القاهرة، وعلى سواحل البحر الأحمر والمتوسط، ترتكز على رؤية الشركة "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا"، من خلال تصميمات معمارية غير تقليدية تلبّي احتياجات الأسرة العصرية وتوفّر مجتمعات ترتكز على علم السعادة وجودة الحياة.

يأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة حافلة من الإنجازات الاستثنائية التي حققتها شركة ماونتن ڤيو على مدار العشرين عامًا الماضية بقيادة المهندس/ عمرو سليمان، إذ تمكنت خلال هذه الفترة من تطوير أكثر من 20 مشروعًا. وفي عام 2024 سجّلت الشركة أداءً غير مسبوق بتحقيق مبيعات بلغت 105 مليارات جنيه مصري، محققة نموًا بنسبة 72% مقارنة بعام 2023، كما بدأت أولى خطواتها في التوسع الإقليمي من خلال الدخول إلى السوق السعودي بمشروع ONE Mountain View الذي تم إطلاقه مؤخرا.

يعكس اختيار المهندس عمرو سليمان ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكثر القادة العقاريين تأثيرًا في المنطقة، تقديرًا مستحقًا لدوره البارز في قيادة واحدة من الشركات المصرية الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي، بفضل رؤيته الاستراتيجية التي تمزج بين الابتكار والالتزام بجودة التنفيذ. ويُعد هذا التكريم شهادة على نجاح نموذج التطوير العقاري المصري وقدرته على المنافسة في أسواق المنطقة، ويعزز من حضور الشركات المصرية في المحافل الإقليمية كقوة مؤثرة في مستقبل التنمية العمرانية المستدامة في الشرق الأوسط.

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