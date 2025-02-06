دبي، الإمارات العربية المتحدة – انطلقت اليوم فعاليات "مؤتمر مارش لصناعة الطاقة" 2025 في دبي، بتنظيم من شركة مارش الرائدة عالمياً في مجال وساطات التأمين واستشارات المخاطر المؤسسية والتابعة لمجموعة مارش ماكلينان (وهي مجموعة تجارية مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MMC). ويقام المؤتمر برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ويجمع المؤتمر، الذي تنظمه شركة "مارش" تحت شعار "تسريع التوجه نحو مستقبل طاقة مستدام"، نخبة من صناع السياسات وقادة الطاقة العالميين والمبتكرين لاستكشاف مسارات تحقيق مستقبل الطاقة النظيفة.

وتستضيف الفعالية، التي تنعقد كل عامين بعد انطلاقها لأول مرة في عام 2007، أبرز المتحدثين من شركات مرموقة مثل أدنوك، وأكوا باور، وقمر إينرجي، وإي دي إف رينيوابلز الشرق الأوسط، وبتروفاك، إضافة إلى خبراء مميزين في إدارة المخاطر والتأمين والتمويل من مختلف مجالات قطاع الطاقة العالمي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على التزام دبي بمسار الاستدامة، وعلى أهمية اتفاق الإمارات التاريخي، الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف (COP28)، ودعا إلى "التحول عن استخدام الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع وتيرة العمل خلال هذا العِقد الحاسم" للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

وأشار معالي الطاير: "يشهد العالم تحولًا في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الطاقة، إلا إننا بحاجة إلى الابتكار التقني وبناء قدرات القوى العاملة للتكيف مع هذا التغيير. وفي دبي، نتبع نهجًا متكاملًا يجمع بين المرونة المناخية وأمن الطاقة وتسهيل الانتقال في مجال الطاقة بطريقة أفضل. إن الاستدامة متأصلة في هويتنا وأنشطتنا ونسعى لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي من خلال زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة."

وأضاف معاليه: "مع تطلعنا إلى المستقبل، يظل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بطريقة نظيفة ومستدامة أمرًا بالغ الأهمية. وسنواصل التزامنا بتعزيز الابتكار وتسريع التحول العالمي نحو مستقبل محايد الكربون. كما نسهم، من خلال تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، في خلق مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة. وأناشد الجميع بالتعاون وتضافر الجهود لتحويل التحديات إلى فرص ودفع عجلة التقدم نحو مستقبل طاقة نظيف للجميع."

ويضمّ جدول أعمال المؤتمر، نقاشات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي، وتخفيف المخاطر، وسلاسل التوريد، وإدارة الكوارث المناخية، إضافة إلى تمويل التحول في مجال الطاقة، والحرب السيبرانية، واستراتيجيات التكيف مع التغير المناخي.

وبدوره، صرّح أندرو جورج، رئيس وحدة الطاقة العالمية لدى مارش: "يعد مؤتمر مارش لصناعة الطاقة 2025 محطة محورية للجهات المعنية في قطاع الطاقة العالمي. وفي ظل التعقيدات التي تواجه التحول في مجال الطاقة وتحقيق الاستدامة طويلة الأجل، فمن الضروري أن نجتمع معاً لتبادل الآراء والمعارف ودفع جهود الابتكار. ويسعدنا الترحيب بقادة القطاع في دبي، مدينة التطور والتفكير المستقبلي في مجال الطاقة".

حول شركة مارش

شركة مارش هي واحدةٌ من الأسماء العالمية الرائدة في مجال وساطات التأمين واستشارات المخاطر المؤسسية، كما أنها تابعة لمجموعة مارش ماكلينان، الرائدة في مجال إدارة المخاطر والاستراتيجية والموارد البشرية (والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MMC). وتقدم المجموعة المشورة والإرشاد للعملاء في 130 دولة عبر أربع شركات، هي مارش وجاي كاربنتر وميرسر وأوليفر وايمان. وتستفيد المجموعة من إيراداتها السنوية التي تزيد على 24 مليار دولار أمريكي وخبرة كوادرها المكونة من أكثر من 90 ألف موظف، لمساعدة عملائها على اتخاذ قراراتهم بثقة والنجاح من خلال تقديم رؤى استراتيجية فعّالة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: marshmclennan.com أو متابعة حسابات المجموعة على منصتي لينكدإن و إكس.

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